Что нам известно о новой Lada Iskra: модель, которая не заменит "Гранту"

Внезапно прошел анонс новой модели Lada под названием Iskra (Искра), которая придет вроде как на смену народной «Гранте». Название модели, если честно, странно, но нам после «Вкусно и точка» уже не привыкать. Главное, что это будет первый автомобиль в этом классе от Lada, который не будет использовать устаревшую платформу, разработанную еще в СССР. Давайте разберемся, что же за машина нас ждет.

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Откуда взялась текущая Lada Granta?

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Привычная нам всем Lada Granta, которая второй год подряд занимает лидирующую позицию по продажам в России, берет свои корни глубоко из СССР. Шасси, которое использует автомобиль, называется «Гамма», и оно было разработано еще в далеком 1984 году для «ВАЗ-2108». Это была первая переднеприводная машина от АвтоВАЗ, и с тех пор задний привод не был в почете. Само собой, простояв на конвейере долгие годы, эту платформу не забросили из-за провала экономики в 90-е, и так потихоньку родился «ВАЗ-2110», а позже - и Lada Priora. Помимо этого, была и Lada Kalina, которая тоже получила свою «Гамму».

По большому счету, все это были крайне похожие автомобили, которые просто по-разному конфигурировали для создания видимости того, что это — разные машины. Но все основные агрегаты были практически одинаковые, что упрощало сборку и ремонт. И вот текущая Granta как раз родилась из бывшей Lada Kalina, которую пересобрали, обновили и выпустили на рынок под иным названием. Другими словами, современная Granta, которая прямо сейчас продается в автосалонах, построена на платформе 80-х годов прошлого века. Впрочем, данный факт не помешал стать «Гранте» одним из самых покупаемых автомобилей, благодаря низкой стоимости, за что спасибо государству, которое помогает делать скидки на эти машины. Только за 2022 год было продано 95 879 «Грант». А в этом году, точнее всего за пять месяцев, было реализовано уже 81,3 тысячи автомобилей Lada.

Автоваз

В какой-то момент у нас задумались о том, что пора бы поменять старую платформу «Гамма» на что-то более современное, легкое и прочное одновременно. В то время у нас были хорошие отношения с альянсом Renault-Nissan, который и являлся акционером компании. Разрабатывать новую платформу смысла особого не было, поэтому решили взять готовую от Renault Logan – B0. И все было отлично, пока не бахнул февраль 2022 года, после которого все зарубежные компании стали срочно покидать рынок. Тут-то вопрос с обновлением платформы и встал ребром, но все обошлось. Уходя из России, Renault-Nissan разрешили нам использовать их старую платформу для наших новых машин. Платформу пришлось переименовать, и теперь она называется XJO. Так что новая «Искра» будет по-настоящему новой, и мы этого очень ждем.

Когда Lada Iskra начнет продаваться?

На текущий момент точной даты нет, но обещают, что в конце 2024 года ее поставят на сборку, а в начале 2025 уже можно будет приобрести. Но, по ощущениям, АвтоВАЗ боится делать полную ставку на новую «Искру». Поэтому текущая Granta будет продаваться как минимум до 2027 года. Вероятно, есть проблема с комплектующими или опасения, что не получится сделать автомобиль таким же дешевым. В любом случае, это выглядит как перестраховка, которая полностью оправдана в текущей ситуации. Потому что если Granta пользуется диким спросом, убивать курицу несущую золотые яйца глупо, плюс люди могут остаться без доступного автомобиля.

Что известно о внешности новой Lada Iskra?

На текущий момент внешность не рассекречена, потому что машины передвигаются в камуфляже. Но уже по кузову можно сказать, что скорее всего на боковинах будет привычный по «Весте» "икс", ставший уже узнаваемой дизайнерской чертой.

Соцсети

А вот внутри машину уже частично показали, и можно сказать, что это действительно Granta 2.0. Обычная не цифровая приборная панель, мультируль с кнопками, небольшой экран в центральной консоли, блок управления климат-контролем и даже автоматическая коробка передач.

Соцсети

Выглядит весьма аскетично, но в целом современно — для народного автомобиля нового поколения подходит. Плюс не будет внутренней конкуренции с Lada Vesta NG, которая тоже обзавелась новым рулем, дисплеем и прочими вкусностями.

Соцсети

А вот по моторам ничего нового не предвидится, к сожалению. У АвтоВАЗ сейчас то время, когда выбирать не приходится, поэтому очевидно, что двигатели будут старыми. Да, те самые, которые тоже разрабатывались еще в СССР и с небольшими изменениями эксплуатируются сейчас в новых «Ладах». Можно ожидать моторы 1,6 и 1,8 литра с мощностями от 90 до 122 л.с. Может их даже снова немного причешут, накинут пару лошадиных сил и наградят тем самым автоматом, который, скорее всего, китайский вариатор.

Сколько будет стоить новая Lada Iskra?

Стоимость пока не названа, но уже очевидно, что это будет решение по классу и стоимости между Granta и Vesta NG, а значит между 0,9 и 1,3 млн. Вполне можно предположить, что ценник будет около 1–1,1 млн для новой модели. Это единственный вариант, который не нарушит порядок внутри модельного ряда и не перекроет продажи других автомобилей.

Заключение