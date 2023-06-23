Эксперт рассказал, как на российский авторынок повлияют новые санкции ЕС
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как новые антироссийские санкции повлияют на автомобильный рынок России. Об этом сообщает «Абзац».
Эксперт напомнил, что Евросоюз расширил запрет на поставки в Россию люксовых автомобилей. Этот запрет также затронет все гибридные и электрические автомобили, в том числе б/у.
«Евросоюз нам показывает, что теперь мы распространяем санкции не только на автомобили люкс дороже 50 тысяч евро, но и на более народные автомобили. Поток из Европы у нас был невелик, но всё-таки был, теперь он усложнится», – объяснил Кадаков.
При этом эксперт считает, что этот запрет не сможет полностью остановить поставки автомобилей в Россию. Кроме того, Кадаков также уверен, что новые санкции не затронут автомобили из Китая.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что Европейский союз уже работает над 12-м пакетом санкций против России.