Эксперт рассказал, как на российский авторынок повлияют новые санкции ЕС

«Евросоюз нам показывает, что теперь мы распространяем санкции не только на автомобили люкс дороже 50 тысяч евро, но и на более народные автомобили. Поток из Европы у нас был невелик, но всё-таки был, теперь он усложнится», – объяснил Кадаков.