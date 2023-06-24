Как объехать пробки на М4 «Дон»

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что объехать заторы на трассе М-4 «Дон» можно, проехав через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград-Ростов).

В оперштабе пояснили, что на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», в Ростовской, Московской областях, Москве и ряде других регионов введены повышенные меры безопасности.

В частности, закрыто движение с 464 по 777 км трассы М4 «Дон».

В связи с этим, а также с образованием пробок на ряде участков автотрассы М4, организован альтернативный путь через село Новомихайловское.

Глава Московской области Андрей Воробьев предупредил, в свою очередь, что в настоящее время проводятся антитеррористические мероприятия. Он добавил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

Губернатор также посоветовал жителям Подмосковья воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.