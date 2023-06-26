Почему власти Германии арестовывают автомобили с российскими номерами

Об этом Business FM рассказал слушатель радиостанции, который пытался на пароме из Латвии попасть в ФРГ. Число таких случаев — уже более десяти. Немецкие таможенники, по словам собеседников редакции, утверждают, что въезд на личном авто из России запрещен, и ссылаются на санкционное законодательство.

Москвич Андрей (имя изменено) несколько дней назад без проблем пересек на машине границу России и Эстонии по израильскому паспорту. Пограничники были вежливы, ничего не предвещало трудностей. Далее путь следовал до прибрежного латвийского города Лиепая. Оттуда — вместе с машиной на пароме до северогерманского порта Травемюнде. Андрей ехал в отпуск в Милан. Туда самолетом ранее улетели его жена и дети. Весь багаж решили повезти на машине. Проблемы начались на выезде с парома в Травемюнде:

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«Меня остановила полиция. Попросила все документы на машину, паспорта. Говорят: «Вы нарушаете санкции. На российской машине нельзя въезжать. Это запрет. Ждите, мы будем сейчас связываться с руководством». Какое-то время я подождал в машине. [Полицейский] параллельно с этим остановил еще одну машину с российскими номерами. На пароме было всего две машины [с российскими номерами]. Он подходит и говорит: «Нам начальство дало команду вашу машину арестовывать».

В ответ Андрей предъявил все необходимые документы, подтверждающие, что авто — его личное, не на продажу. Но это не подействовало. Приехали представители таможенной службы и переводчик.

Около месяца назад по маршруту Лиепая — Травемюнде легковушки с российскими номерами следовали свободно, рассказывает Андрей. Но в конце мая, по его словам, вышло указание арестовывать российские машины. Так поступили и с авто Андрея — BMW X2 ориентировочной стоимостью около 40 тысяч евро.

Андрея уведомили, что в его отношении заведено уголовное дело. Бумаги оформляли семь-восемь часов. После этого мужчину отпустили, вернули документы, но не вернули автомобиль и свидетельство о его регистрации. Андрею не запрещено передвигаться по ЕС, он может уехать из него, но дальше будет суд. Пока неизвестно когда. Адвоката найти было непросто, рассказывает собеседник, для многих юристов такие дела в новинку. Сейчас Андрей, возможно, уже приехал на автобусе в Милан к семье.

Он рассказал, что подобных историй уже порядка десяти. Случаи не единичны, подтверждают и другие граждане России на форумах и в соцсетях. У одного из них, Ивана, забрали Audi Q3 Sportback уже после пересечения границы, прямо возле дома в Гамбурге. Это случилось около месяца назад. Вот на какое санкционное положение сослались таможенники, рассказывает Иван:

«Запрещено ввозить на территорию ЕС товары, которые приносят РФ значительную прибыль. Это такая абстрактная фраза, которая может трактоваться по-разному. Немецкие таможенники, которые машину арестовывали, эту статью, этот пункт восприняли как «всем машинам с номерами РФ запрещен въезд в ЕС».

За нарушение санкционных положений полагается лишение свободы от трех месяцев до пяти лет. Около двух недель назад Иван с помощью адвоката отправил жалобу в таможню. Срок ответа — до восьми недель.

Машины из России и правда запрещено импортировать в ЕС. Но въезжать с российскими номерами пока можно. Собеседники Business FM предполагают, что суть отчасти в тонкостях языка: в официальных документах на немецком запрет на импорт из России обозначен словом einfuhren. Его можно перевести как «импортировать», так и просто «ввозить» без цели продажи. То есть немецкие власти могли вывернуть закон по-своему и запретить «ввозиться» любым российским машинам.

Комментирует руководитель практики «Правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова :

«В такой ситуации, действительно, ввоз машины, даже принадлежащей на правах собственности данным лицам, с территории иностранного государства трактуется таможенными органами как импорт, ввоз товара. Неважно, что машина подержанная. Оценивается сам факт перемещения товара через таможенную границу ЕС. Вопрос применения санкционного законодательства очень политизирован. Поэтому в любой ситуации, когда есть сомнения, оно трактуется не в пользу граждан России».