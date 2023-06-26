Какие признаки помогут определить, что катализатор вышел из строя

Катализатор или каталитический нейтрализатор является частью выхлопной системы, которая призвана обеспечивать дожигание выхлопных газов и защищать окружающую среду от вредных выбросов в атмосферу. Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, этот механизм имеет срок службы, составляющий от 90 до 150 тысяч километров пробега.

Как отмечают специалисты, выход из строя этой детали может привести к капитальному ремонту мотора. Как правило поломка катализатора возникает по причине снижения его пропускной способности.

Образование нагара происходит на автомобилях с пробегом. В результате заливки некачественного горючего, попадания моторного масла или охлаждающей жидкости в камеру сгорания формируется нагар, который снижает пропускную способность сот.

Сильные удары по корпусу могут произойти во время езды по бездорожью, при съезде с бордюра. Из-за удара бобина разрушается, а частицы сот могут попасть в цилиндропоршневую группу, что выведет мотор из строя.