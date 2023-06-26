Чем "нейкед" отличается от "спорта" или какой мотоцикл лучше для города

Спортивные мотоциклы, они же «спорты», вряд ли нуждаются в представлении. Это те самые громкие ребята, которые будят вас по ночам, пугают в пробках и улетают в точку со светофоров. Они большие, дорогие, очень мощные и с кучей пластика. Про них известно чуть больше, чем всё.

Но кто такие «нейкеды» и почему мы о них ничего не знаем? Не знаем, скорее всего из-за того, что это относительно новый класс и не очень распространенный. Он берет свое начало у класса «стрит файтер», который был создан энтузиастами и являлся раздетым «спортом» без пластика с некоторыми доработками. Изначально «стрит файтеры» создавались любителями в гаражах для более комфортного или эффективного, в зависимости от ситуации, перемещения в городе. В какой-то момент производители поняли, что идея хорошо зашла потребителям и стали производить такие «раздетые спорты» самостоятельно. Это позволило заработать производителям и заиметь такой байк тем, кто самостоятельно не хотел возиться с переделками.

Но в какой-то момент производители немного переосмыслили философию «стрит файтеров», и в этот момент появились «нейкеды», что в переводе на русский — «раздетый». В принципе, так оно и есть, но раздетыми были и «стрит файтеры, а нейкеды отличаются технически. Как минимум, они менее злые и больше приспособлены для комфортного передвижения. Давайте разберемся, в чем же на самом деле разница, между «спортами» и «нейкедами», которые пришли на смену «стрит файтерам».

Пластиковый обвес

Спортивные мотоциклы создавались для трековых гонок, а значит, им крайне важна аэродинамика. А «нейкеды» изначально созданы для города, и аэродинамика уходит далеко на задний план, зато важны габариты и вес. В плотном потоке широкий мотоцикл менее маневренен и может зацепить автомобили, что очень опасно для мотоциклиста и окружающих.

Avtodom

Вертикальная посадка

На спортивный мотоцикл на садишься, а буквально ложишься, особенно если хочешь разогнаться. Это необходимо для аэродинамики, и чтобы мотоциклиста не сдуло восходящим потоком встречного ветра, потому что «спорты» разменивают сотни километров час за считанные секунды. У «нейкедов» посадка вертикальная, потому что они редко ездят быстрее 150 км/ч, зато это облегчает нахождение на байке, делая его менее спортивным. Не нужно напрягать все тело и впиваться в металлический корпус руками и ногами.

Настройки ДВС и КПП

Если изменилась посадка на мотоцикл, значит должны измениться и тяговые характеристики. Для победы в гонке нужно очень быстро передвигаться по трассе, а это высокие обороты. В городе высокие обороты реализовать очень трудно, а значит эффективность двигателя резко падает, потому что «спорты» едут во второй части рабочего диапазона двигателя, то есть после 7000 оборотов. Поэтому для «нейкедов» были созданы более эластичные двигатели, которые хорошо едут уже с 3000 – 4000 оборотов, и нет необходимости крутить до отсечки. Если говорить проще, то пиковые характеристики сдвинуты в первую половину рабочего диапазона. Также применяются другие коробки передач, которые не держат высокие обороты после переключения, как это делают «спорты». При этом у «нейкедов» все-равно отличная энерговооруженность - от 80 л.с. и до 150 в среднем. Двигатели для этого класса мотоциклов чем-то можно сравнить с дизельными для автомобилей, у которых также в минус сдвинута отсечка, и тяга на низах сильно лучше.

KTM

Разные рули

Ну и еще одно важное отличие заключается в том, что у «нейкеда» нормальный руль, а у спортивных мотоциклов обычно слипоны. Слипоны – это как бы две боковые рукоятки, которые крепятся к вилке мотоцикла и еще паре металлических деталей для усиления. Это дает более точное рулевое управление, так необходимое на треке. Обычный руль остроту управление не снижает, но мотоцикл из-за других ощущений и другой посадки руля, в отличие от слипонов, рулится иначе - чуть проще и привычней, скажем так.

Заключение