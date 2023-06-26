Что нужно проверить в авто, чтобы не закипеть в пробке

Эксперт рассказал, что нужно проверить в авто летом
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос: "Рассматривал в магазине насосы охлаждающей жидкости разных производителей. Удивило, что крыльчатки имеют разную форму. Какая лучше?"
Ответ эксперта
— Оптимальная форма крыльчатки проектируется методами математического моделирования, а затем показатели проверяются на стендах.
Кратко можно сказать, что лопасти должны быть максимально гладкими и тонкими, а еще, для увеличения напора, они должны иметь саблевидную форму и должны быть отогнуты назад по отношению к вращению.
Огромную роль играют торцевой и радиальный зазоры при монтаже насоса. Если владелец отмечает проблемы с производительностью, то есть смысл проверить эти зазоры с помощью кусочков пластилина.