Почему важно обращать внимание на дату изготовления шин

При выборе покрышек для автомобиля стоит обращать внимание на ряд параметров. Не всегда значение имеет только стоимость.

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Каждая покрышка отличается индивидуальным кодом, который расположен на боковой стенке. Этот код содержит всю информацию о составе, дате производства и особенностях эксплуатации. Один из самых главных параметров здесь - дата изготовления шины.

Первые 2 цифры кода указывают на неделю, в которой выпустилась покрышка, а последние две - год. Если приобретать колеса предыдущего года выпуска, нужно быть готовым к сокращению их ресурса. За годы хранения материал может заметно стареть даже без эксплуатации.

Содержание покрышек на специальных складах приводит к естественному процессу старения. Так как в составе шин есть резина, воздействие могут оказывать различные факторы - свет, температура, влажность. Если не соблюдаются необходимые условия, материал быстро изнашивается и утрачивает эластичность. В некоторых случаях эксплуатация таких колес может быть опасной.

Если использовать старые покрышки, можно отметить ухудшение стабильности транспорта на дороге. Кроме того, на таком материале могут появляться грыжи и прочие дефекты, которые представляют опасность для длительных поездок. Устранить такое повреждение самостоятельно не получится. В худшем случае это может стать причиной взрыва колеса.