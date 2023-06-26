Почему важно обращать внимание на дату изготовления шин
При выборе покрышек для автомобиля стоит обращать внимание на ряд параметров. Не всегда значение имеет только стоимость.
Каждая покрышка отличается индивидуальным кодом, который расположен на боковой стенке. Этот код содержит всю информацию о составе, дате производства и особенностях эксплуатации. Один из самых главных параметров здесь - дата изготовления шины.
Первые 2 цифры кода указывают на неделю, в которой выпустилась покрышка, а последние две - год. Если приобретать колеса предыдущего года выпуска, нужно быть готовым к сокращению их ресурса. За годы хранения материал может заметно стареть даже без эксплуатации.
Содержание покрышек на специальных складах приводит к естественному процессу старения. Так как в составе шин есть резина, воздействие могут оказывать различные факторы - свет, температура, влажность. Если не соблюдаются необходимые условия, материал быстро изнашивается и утрачивает эластичность. В некоторых случаях эксплуатация таких колес может быть опасной.
Если использовать старые покрышки, можно отметить ухудшение стабильности транспорта на дороге. Кроме того, на таком материале могут появляться грыжи и прочие дефекты, которые представляют опасность для длительных поездок. Устранить такое повреждение самостоятельно не получится. В худшем случае это может стать причиной взрыва колеса.
Еще одна особенность, на которую стоит обращать внимание, - различие в маркировке на каждой покрышке. Если разные шины имеют отличия в коде, это говорит о том, что они выпускались в разные периоды. Приобретать такой комплект не стоит из-за соображений безопасности. Кроме того. Такие изделия могли изготавливаться из разных материалов, что отразится на качестве езды.