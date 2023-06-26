В каких случаях при обгоне можно лишиться прав

Мы уже говорили о том, что обгон – один из самых опасных маневров на дороге, поскольку он связан с высокой скоростью и выездом на встречную полосу. И хотя ПДД формально защищают обгоняющего, но доверять им можно не всегда. Сегодня же мы рассмотрим еще несколько неприятных ситуаций, связанных с обгоном: это варианты, когда водитель может лишиться прав за нарушение правил обгона, несмотря на то, что он начал обгон по правилам. Как не оказаться виноватым и избежать проблем?

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Не будем в очередной раз разбираться в том, что такое обгон и где он разрешен, а где запрещен – этому уже были посвящены отдельные материалы. Перейдем сразу к разбору ситуаций, когда водитель может попасть в неприятную ситуацию и лишиться прав, изначально не нарушая правил и не имея таких намерений.

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ЗАВЕРШЕНИЕ ОБГОНА ЧЕРЕЗ СПЛОШНУЮ

Самый простой и распространенный вариант «непроизвольного нарушения» – это завершение обгона через сплошную линию разметки. Такое встречается очень часто: водитель убеждается, что дорога впереди свободна, начинает обгон, но пока он его совершает, прерывистая линия сменяется сплошной, и в свою полосу он возвращается уже через сплошную. Когда-то (более 10 лет назад) Верховный суд позволял оправдывать таких нарушителей, но сейчас варианта избежать наказания в такой ситуации нет. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года четко указывает, что «действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако завершившего данный маневр в нарушение указанных требований, также подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ». Проще говоря, завершить обгон через сплошную нельзя.

Наказание за завершение обгона через сплошную – то же, что и за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД. Такой маневр карается по части 4 статьи 12.15 КоАП, согласно которой «выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления <…> влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев». А повторное нарушение в течение года наказывается уже по части 5 той же статьи 12.15 и «влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи – наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей».

Избежать такого нарушения для водителей достаточно сложно. Да, о приближении к сплошной разметке 1.1 или 1.11 должна предупреждать длинная прерывистая разметка 1.6, которая в населенном пункте появляется за 50 метров до начала сплошной линии, а за городом – за 100 метров. Но разметка – явно не главное из того, на что смотрит водитель при обгоне, а на скорости 100 км/ч эти 100 метров автомобиль проходит чуть более чем за 3 секунды, чего явно недостаточно для адекватной реакции и избежания нарушения. Так что единственный совет в этой ситуации – это тщательно планировать обгон и следить за профилем дороги, мостами, перекрестками и другими объектами, из-за которых разметка может смениться на сплошную.

ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА ОТ СПЛОШНОЙ ЛИНИИ РАЗМЕТКИ

Частным случаем вышеописанной ситуации, когда водитель не успевает завершить обгон до начала сплошной линии разметки, были варианты, когда водитель начинал обгон через прерывистую линию разметки, а затем после начала сплошной не пересекал ее, а продолжал ехать по встречке, пока она не кончится, после чего возвращался в свою полосу уже через прерывистую линию. Такое легко смоделировать, например, на загородных трассах, где к главной дороге примыкает второстепенная. Несмотря на то, что согласно ПДД обгон на нерегулируемом перекрестке по главной дороге не запрещен, там может быть нанесена сплошная линия разметки, наличие которой меняет ситуацию в корне. Протяженность самих участков сплошной разметки невелика, так что водителю не нужно долго ехать вдоль нее, ожидая ее окончания. Расчет таких хитрых водителей был в том, что в Приложении 2 к ПДД, описывающем горизонтальную разметку, указано, что «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается» – но ведь они этого и не делали!

Эту правовую коллизию устранили в 2017 году, когда вышло Постановление Правительства РФ № 761, вносящее изменения в ПДД. Оно добавило в Правила пункт 9.1.1: «На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева». Проще говоря, с 2017 года ехать по встречке слева от сплошной линии разметки стало однозначно запрещено.

Наказание за такую «хитрость» то же, что и в ситуации выше: езда по встречке карается по части 4 статьи 12.15 штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Да и советы для водителей относительно того, как избежать нарушения, примерно те же: перед обгоном нужно убедиться, что впереди не видно знаков 2.3.2 – 2.3.7, обозначающих примыкание второстепенной дороги.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБГОНА ПАРОВОЗИКОМ, ЕСЛИ ВПЕРЕДИ ПОЯВИЛСЯ ДРУГОЙ ОБГОНЯЮЩИЙ

Третий вариант, когда водитель может лишиться прав за нарушение правил обгона, даже начав этот самый обгон по правилам – это ситуация, когда перед ним в нарушение ПДД на встречную полосу выезжает другой автомобиль и тоже начинает обгон. Да, пункт 11.2 абсолютно четко указывает, что водителю запрещается выполнять обгон, если следующее за ним транспортное средство начало обгон – это та самая защита обгоняющего, о которой мы говорили в начале. То есть, перед началом обгона водитель обязан посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться, что кто-то уже не начал обгонять его самого. Но на практике беспечность и безответственность водителей встречается весьма часто, и можно видеть, как в нарушение ПДД перед обгоняющей машиной на встречку выезжает еще одна и начинает выполнять обгон.

Само собой, водитель, который начал обгон первым, в этой ситуации прав и является потерпевшей от чужого нарушения стороной. Но это только первая проблема: вторая заключается в том, что если он продолжит обгон, следуя за нарушившей машиной, выехавшей на встречку перед ним, то он сам станет нарушителем. Об этом мы говорили совсем недавно: Верховный суд в своих постановлениях запрещает не только двойной обгон «третьим рядом», но и «паровозик» – то есть, ситуацию, когда водитель выезжает на встречку за уже обгоняющей другого машиной. Сам по себе запрет стоит считать логичным: такой маневр крайне опасен, поскольку «прицеп» не видит дорогу, подвергая себя опасности, а заодно мешает всем остальным, включая обгоняющего, который лишен возможности сбросить скорость и вернуться в свою полосу. Но вот описанную нами ситуацию, когда нарушителем становится водитель, изначально сделавший все по правилам, ПДД исключить не могут, как и избавить этого водителя от потенциального наказания. Само наказание в этой ситуации предусмотрено все той же частью 4 статьи 12.15 КоАП за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения.