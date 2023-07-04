Когда можно избежать наказания за выезд на встречку?

Выезд на полосу встречного движения – серьезное нарушение, которое может привести к большому ДТП. За нарушение этого правила водителя лишат прав на управление ТС сроком до одного года. Но могут ли быть ситуации, в которых выезд на полосу встречного движения оправдан? В редакции Autonews решили разобраться в этом вопросе и обратились к эксперту Константину Бахтину, который прокомментировал вопрос с подробностями.

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Эксперт указал, что существуют особые обстоятельства, при которых выезд на полосу встречного движения могут оправдать в суде, но это в любом случае будет тяжело и останется на усмотрение судьи. Водителя могут привлечь к ответственности, даже если в его действиях была необходимость из-за помехи на проезжей части. Однако существуют определенные обстоятельства, при которых выезд на встречку может быть допустим.

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Наше законодательство, а точнее статья 2.7 КоАП РФ, содержит понятие "крайняя необходимость", которое трактуется как нарушение закона, включая ПДД, с целью предотвращения или минимизации ущерба. Нарушитель освобождается от ответственности если причиненный ущерб оказался меньше, чем предотвращенный.

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«Говоря о выезде на полосу встречного движения, крайняя необходимость применима, когда благодаря совершенному маневру водителю удалось избежать ДТП, либо его последствия оказались менее серьезными, чем могли быть», — сказал Бахтин.

Но при этом эксперт указывает, что нельзя точно определить, в каких обстоятельствах суд пойдет на встречу нарушителю и признает его действия необходимыми. В процессе рассмотрения дела должны быть изучены все обстоятельства происшествия: время суток, скорость движения, состояние дорожного полотна и многое другое. Выносить вердикт по данному вопросу можно только после изучения всех нюансов совершенного правонарушения. И если ситуация действительно того требовала, суд должен признать действия нарушителя законными согласно крайней необходимости.

По словам эксперта, есть прецеденты успешной защиты водителей в подобных ситуациях, но доказательство своей правоты может быть трудоемким и возможно потребует обращения к Верховному суду. Учитывая сложность ситуации и потенциальную многогранность взглядов при рассмотрении, не стоит выезжать на встречку в надежде потом оправдаться. Лучше всего всеми силами этого избежать. В конце концов, лучше куда-то опоздать, но остаться с правами. Конечно же есть исключения, вроде предотвращения столкновения, когда лучше остаться без прав, даже если действия признают незаконными, но целым. Поэтому в критической ситуации крайне важно суметь быстро оценить всю ситуацию и принять верное решение.

Наказание за выезд на встречную полосу составляет от четырех до шести месяцев, или же до 12, если это повторное нарушение этого правила. Но это только при остановке сотрудниками ДПС. Если же нарушение сфотографирует камера, будет штраф в размере 5000 рублей.