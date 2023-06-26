5 причин, по которым автомобиль может не заводиться

Если автомобиль не хочет заводиться, это означает, что с вашим автомобилем что-то не так и он нуждается в каком-то ремонте. Поделимся некоторыми возможными причинами.

© 123rf.com

Поврежден или разряжен аккумулятор

Видео дня

Одна из основных причин этой неисправности заключается в том, что аккумулятор разряжен или имеет некоторые неисправности, такие как ржавчина на клеммах, неисправное соединение или даже проблемы с генератором.

Чтобы убедиться, что проблема в этом компоненте, посмотрите на приборную панель. Если индикатор батареи горит, аккумулятор вздулся, вы замечаете запах тухлых яиц и даже неисправности в электронных устройствах, таких как радио, стекла, внутреннее или внешнее освещение, означают, что она повреждена.

Забит топливный фильтр

Эта деталь представляет собой защитную сетку, которая предотвращает попадание грязи в систему впрыска или напорный насос вашего автомобиля. В случае ее засорения вашему автомобилю будет сложно сжечь топливо, необходимое для запуска.

Имейте в виду, что рекомендуется менять бензиновый фильтр каждые 15 000–20 000 километров пробега, поэтому вам следует подумать об оценке этой детали на случай, если ваша машина не заведется.

Заклинило блокировку рулевого управления

Не можете повернуть ключ в замке зажигания вашего автомобиля? Если это ваш случай, возможно, заклинило блокировку рулевого управления. Это система, которая срабатывает, когда вы пытаетесь повернуть руль, когда машина выключена, в качестве противоугонной меры.

Единственное, что вам нужно сделать, чтобы отключить эту функцию, — это вставить ключ, повернуть его так далеко, как он вам позволит, и повернуть руль влево, а затем вправо. Таким образом, вы уже сможете без труда завести свою машину.

Неисправны свечи зажигания

Еще одна причина, по которой ваш автомобиль не заводится, заключается в том, что свечи зажигания грязные или неисправны. Если вы хотите убедиться, что проблема в этом, мы рекомендуем вам обратиться в автосервис, чтобы там проверили свечи, и определили, нужно ли их заменить или просто почистить.

Нехватка топлива