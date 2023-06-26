Каким способом менять моторное масло в автомобиле

Как сообщает издание SPEEDME.RU, любой автомобиль требует регулярной замены моторного масла, чаще всего предполагается, что водитель должен менять масло не реже одного раза в год или каждый 10 000 км пробега. Однако специалисты просят сократить эту цифру вдвое.

Существует два метода замены масла, а именно, классический, при котором отработка удаляется из двигателя через сливную пробку, и экспресс, когда масло удаляют через отверстие для щупа. Минусом первого способа является то, что он не удаляет до конца старое масло, а минусом второго - отсутствие возможности полностью удалить «тяжелые масла».