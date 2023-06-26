Каким способом менять моторное масло в автомобиле

Эксперт выделил правильный способ замены моторного масла в автомобиле
Как сообщает издание SPEEDME.RU, любой автомобиль требует регулярной замены моторного масла, чаще всего предполагается, что водитель должен менять масло не реже одного раза в год или каждый 10 000 км пробега. Однако специалисты просят сократить эту цифру вдвое.
Существует два метода замены масла, а именно, классический, при котором отработка удаляется из двигателя через сливную пробку, и экспресс, когда масло удаляют через отверстие для щупа. Минусом первого способа является то, что он не удаляет до конца старое масло, а минусом второго - отсутствие возможности полностью удалить «тяжелые масла».
Эксперты не могут выделить какой-то из этих способов, поэтому каждый водитель может решить для себя сам, какой из них выбрать. Однако многие опытные водители рекомендуют чередовать эти два метода, так как таким способом нивелируются минусы обоих способов.