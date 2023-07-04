Срез обзоров: Kaiyi E5 - седан, который покорил журналистов

На Российском автомобильном рынке сейчас господствуют китайские бренды, о которых еще полтора года назад никто даже слышать бы не захотел. Но ситуация меняется, и западные машины теперь у нас не в почете, а восточные начинают пользоваться спросом. Если вы присматриваете недорогой седан в районе двух миллионов рублей, то мы как раз о таком вам и расскажем — Kaiyi E5. Мы собрали несколько обзоров и сделали краткую выжимку из каждого.

© Kaiyi

Общая информация о Kaiyi E5

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Давайте начнем с объема информации о новинке для тех, кто еще не знает, что такое Kaiyi E5. Это новый седан, который начал продаваться пару месяцев назад, прибывший к нам из Китая. Он принадлежит к классу С, и потенциально может соперничать с машинами уровня Volkswagen Jetta, Toyota Corolla, Kia Cerato и Skoda Octavia. Стоимость начинается с 1,95 млн, если не брать в расчет скидки. Именно за такую цену ранее продавались перечисленные выше машины, но сегодня ни одного нового «немца» в России за эти деньги уже не купить. Двигатель только один – 1,5 литра, турбированный на 147 л.с. в паре с механикой или вариатором. Разгон 0-100 заявлен в 9,8 секунды для механики и 10,5 для вариатора. По сути, оба варианты будут ехать, скорее всего, в районе 11 секунд, как это обычно бывает. Привод - только передний, а в комплектации можно найти очень много интересных опций, что характерно для китайского автопрома, в котором камера заднего вида не считается чем-то особенным и устанавливается даже в самые дешевые комплектации самых простых машин.

Kaiyi

Авто.ру начинает обзор с рассказа о том, что новика будет собираться на калининградском «Автоторе», на том же самом конвейере, с которого раньше выходили Kia и Hyundai. После того, как корейцы завершили сотрудничество с Россией, завод простаивали, но теперь, с новым партнером, - снова в строю.

Внешность Kaiyi E5 разрабатывал бельгийский дизайне Лоуи Вершмерш, который ранее работал в известной итальянской студии Pininfarina. Автор выражает мнение, что задняя часть седана Kaiyi E5 очень напоминают таковую у Alfa Romeo 159, и мы с ним согласны.

Новая Kaiyi E5 по размерам соответствует Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia: длина - 4,7, ширина - 1,8 и высота - 1,5 метра. Объем багажника, по ощущениям автора,меньше, чем у «октавии» и ближе к Kia Cerato – около 500 литров. Крышка багажника избавлена от больших петель, съедающих много места и оснащена пневмоупорами, что удобно. А что неудобно, так это отсутствие ручки закрывания багажника изнутри, поэтому придется каждый раз пачкать руки, прикасаясь к внешней части крышки. Пол багажника выполнен из пенополистирола, который прикреплен к сиденьям, поэтому вытащить его не получится. Закрепить при извлечении запаски пол тоже не за что и нечем, поэтому придется держать рукой. То есть комфорта в этой части автомобиля явно не хватает.

Kaiyi

Второй ряд автор оценил словом «нормально» - для коротких поездок в такси подойдет, а на дальняк пассажирам сзади будет некомфортно. В целом это проблема всех автомобилей этого класса, а не конкретно Kaiyi E5. Класс С плохо подходит для длительных поездок всей семьей изначально.

Двигатель был дефорсирован со 156 до 147 лошадей специально для России из-за налога. Но учитывая, что это турбина, скорее всего можно будет без проблем прошить блок управления и получить даже не 156, а около 170-180 л.с. без особой потери запаса прочности. К вариатору у автора тоже вопросов не возникло: агрегат старый, знакомый и ремонтопригодный. А вот именно к тому, как работает эта связка вопросов было много. Во-первых, большая задумчивость, во-вторых, отсутствие внятного спорт-режима и нормального переключения псевдо-передач, потому что коробка начинает вести себя непредсказуемо. В остальном? подвеска - комфортная, руль - пустой, с малой обратной связью, а в салоне совсем не тихо.

Kaiyi

Автор отмечает дешевую отделку жестким пластиком всей передней части, небольшие вставки под карбон и черный рояльный лак. Есть детали под металл и даже под кожу, но в целом нет ощущения комфорта в салоне. Плюс еще одна проблема – неудобная посадка. По вылету руль вообще не настраивается, а по росту - лишь в небольшом диапазоне. Регулировка водительского кресла тоже крайне ограничена и само кресло установлено высоко. При росте 180 см, водитель упирается головой в потолок. Таким образом, высоким водителям будет крайне некомфортно, если вообще получится нормально сидеть. Странное решение, как будто совершенно не адаптировалось для РФ, в которой при росте 180 см в баскетбольную сборную не зовут на расхват. Никаких электронный приборов за два миллиона вы не получите - будут обычные стрелки. У климата нет цифрового обозначения, вместо градусов отображаются «ступеньки», поэтому подбирать комфортную температуру придется по ощущениям. При езде автомобиль достаточно сильно шумит, стекла тоже тонкие и с шумами ветра они справляются плохо.

Плюсы: гарантия 5 лет или 100 000 км,

мягкая подвеска,

локальная сборка.

Минусы: плохая работы связки мотора и коробки,

плохая регулировка посадочного места и руля,

мало технических инноваций.

Обзор начинается с того, что автор сулит большой успех новому седану Kaiyi E5 и делает предположение, что он может стать бестселлером на российском рынке. Пока автор «возился» с автомобилем на улице, к нему подъезжали московские таксисты и интересовались качеством Kaiyi E5.

Стандартная комплектация у машины очень простая, даже фары галогеновые, но при этом бесключевой доступ будет. Само собой, все системы безопасности в базе авто также нашел, что радует. Под моторным отсеком есть защита, что будет плюсом в условиях наших российских зим и дорог. В этом обзоре Kaiyi E5 также сравнивается с «октавией» и «элантрой». А вот багажник почему-то тоже признан копией такого же в Cerato. Сзади может разместиться человек ростом около 186 см при полностью отодвинутых креслах, что немного расходится с информацией из предыдущего обзора.

Kaiyi

После непродолжительного рассказа о корнях Kaiyi E5, автор переходит к кузову и оснащению. Первым делом выделяются задние фонари, которые всем нравятся. Также отмечается, что они уже тонированы с завода и дополнительно этого делать и не придется. Здесь мы напомним, что клеить тонировку на фары и фонари крайне опасно. И при ДТП из-за пленки вас признают виновным.

Перебравшись в салон, автор находит передние кресла, которые он называет ковшами, которые ему напоминают таковые у BMW или у семерки «жигулей». Да, такой вот неожиданный разброс в ассоциациях, мы тоже улыбнулись.

Автору не очень понравились аналоговые стрелки спидометра и тахометра, зато приглянулся дисплей в центральной консоли с диагональю 10,2 дюйма, который не выглядит чужеродно.

Kaiyi

Из подогревов на текущий момент есть лишь "попогрев" передних кресел, но в будущем обещают добавить обогрев рулевого колеса и даже лобового стекла, что очень нужно в нашем климате и с нашими зимами. Блок управления климатом тоже вызвал удивление отсутствием цифрового обозначения выбранной температуры. Это на само деле очень странное решение, которое наводит на мысли о том, что климатическая установка плохо справляется с заданными температурами и таким образом решили выйти из ситуации.

Попытки удобно устроиться за рулем также не увенчались успехом: кресло слишком высокое, и регулировки руля по вылету не нашлось. После того, как относительно удобное положение все же было найдено, нужно было бы поехать прокатиться, но автомобиль был на неподходящей резине, поэтому драйверским опытом автор поделиться не может.

В заключение автор говорит, что гарантия на автомобиль составляет три года или 100 000 пробега. В другом обзоре было указано пять лет или 100 000. К сожалению, на официальном сайте найти информацию о сроках гарантии нам не удалось.

Плюсы:

приятная внешность.

Минусы:

проблемы с посадкой на водительское место,