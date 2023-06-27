TANK 300: железный полный привод против сумасшедших поворотников

Что это? Ford Bronco, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny на стероидах или замена подзабытому Tagaz Tiger? Кажется, от каждого из них китайский TANK 300 отщипнул по чуть-чуть харизмы, а как насчет технических решений и ездовых талантов?

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Да как же угомонить эти взбесившиеся поворотники? Первые километры на TANK 300 дались мне непросто. Мало того, что рыжая машина светится в потоке, как морковка на снеговике, так еще и указатели поворота хаотично мигают то влево, то вправо. Ерунда в том, что если случайно надавить на левый подрулевой рычажок при перестроении чуть сильнее относительно неявного среднего положения, то поворотник не ограничится трехкратным миганием и начнет моргать постоянно. Вроде бы все просто: качни его в центр, и все будет окей. Не тут-то было! Промахнуться мимо нефиксируемого центра элементарно, и тогда мигание переберется уже на другой борт.

За пару дней я постепенно привык ювелирно пользоваться подрулевыми, но иногда вновь ошибался. Мелочь? В наши дни, когда новые автомобили вышли из разряда средств передвижения и прочно закрепились в статусе роскоши, и уровень претензий возрастает пропорционально.

На его месте мог быть УАЗ

«А ведь таким мог стать современный УАЗ 469», – с грустью в голосе попрощался со мной незнакомый парень на заправке, попросивший заглянуть в салон. Да, Tank 300 – редкость для «китайцев», он настоящий «проходимец». Можно присесть на корточки и полюбоваться рамой с продольными лонжеронами сечением 130х160 мм и кондовым мостом, оценить углы въезда/съезда в 33 и 34 градуса и дорожный просвет в 224 мм. И да, здесь олдускульный part-time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей.

Комплектаций всего две. В версии Adventure за 3,7 млн рублей будут функция «танкового разворота» (когда внутреннее к развороту заднее колесо прикусывает электроника, позволяя крутануться на пятачке), система выбора ездовых режимов с пресетом «Эксперт», в котором помощь электроники минимальна, подготовка под установку фаркопа, адаптивный круиз-контроль, полный набор обогревов и, естественно, богатая медиасистема. У нас на тесте исполнение Premium за 4,05 миллиона: к традиционному набору из полного привода, понижающей передачи, блокировки заднего дифференциала и выбора из девяти ездовых режимов тут добавлена экзотическая блокировка переднего межколесного «диффа», защита коробки передач в довесок к защите двигателя, розетка на 220 В, вентиляция передних сидений, отделка натуральной кожей наппа, шторки безопасности, продвинутая музыка и куча другой мелочевки.

Чтобы пробраться за руль, приходится вставать на подножку в поклоне, дабы не приложиться головой о дверной проем. Что поделать – рама диктует высокий уровень пола. А в салоне у нас… выставка достижений немецкого дизайна! Мне одному кажется, что этот интерьер дышит не столько стилем Bronco и Wrangler, сколько «Геликом»? Что ж, не самое плохое сравнение, тем более что к материалам и исполнению претензий никаких.

А вот к качеству воспроизведения музыки есть вопросы. Восемь динамиков и сабвуфер от небезызвестной в аудиокругах компании Infinity, увы, демонстрируют неидеальную прозрачность звучания, уровень максимальной громкости и частотный диапазон. Можно придраться и к комплектации – все-таки «в топе» хотелось бы получить беспроводную зарядку, тем более что площадка для смартфона на консоли выкроена удачно.

Мультимедиа представлена цифровой приборкой и центральным монитором, оба диагональю 12,3 дюйма, все это уже привычно по другой продукции Great Wall Motor (GWM). Я не удивляюсь ни отменной графике, ни мультяшной и, честно сказать, не особо нужной картинке с камер кругового обзора. А вот русификация меню без нередко встречающихся на китайских машинах «трудностей перевода» и нелепых сокращений порадовала. Но и в мультимедийном пространстве наткнулся на недочет: в системе зашита функция распознавания дорожных знаков, и сколько я не снимал галочку в меню напротив предупреждения о превышении скорости, так и не смог отключить назойливое пиликанье.

Ему нет рамных

Дизели в Китае не очень жалуют, особенно применительно к премиальному сегменту, а TANK 300 позиционируют именно так. Так что на «трехсотке» стоит бензиновый турбомотор 2,0, однако не спешите равнять его с двумя литрами других моделей Haval серии GW4C20NT. Хотя здесь те же алюминиевая головка и чугунный блок, цепь ГРМ и совпадающий до миллиметра рабочий объем, этот мотор серии E20CB рассчитан на большую отдачу и выпускается не с 2018, а с 2020 года на заводах фирмы Hycet. Работает 220-сильный агрегат в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом ZF.

Везет турбомотор уверенно, благо полка максимального крутящего момента в 380 Нм простирается от 1800 до 3600 об/мин. Отклик на правую педаль живой, автомат листает передачи почти бесшовно, и в городе обделенным себя не чувствуешь. Однако ураганной динамики от Танка не ждите – коробка слегка запинается в кик-дауне, и хотя машина разменивает сотню за 10,6 секунды, возникает ощущение легкой недосказанности. В качестве бонуса получаем официальное благословение на заправку 92-м бензином, а в минус можно записать расход топлива: в цикле город-трасса он добирается до 20 литров на сотню.

По трассе TANK 300 идет спокойно, не дергая легкий руль в колеях и не раскачиваясь на асфальтовых волнах, так что летом на дальняк отправиться в нем я бы рискнул. Включил себе адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях и кати спокойно. Уровень дорожного шума невысок, мотор едва шелестит под квадратным капотом, разве что набегающий поток начинает путаться где-то в зеркалах, начиная уже с 80-90 км/ч.

Как мы уже убедились на зимних дорогах Хакасии, TANK 300 скроен по внедорожному феншую. А внедорожные таланты, как известно, с асфальтом дружат так себе. И если сухим июньским днем проблем с управляемостью у меня не возникло, то зимние трассовые пробеги наверняка привнесут нюансы. Ведь схема трансмиссии подразумевает либо езду на заднем приводе со всеми вытекающими, либо в полноприводном режиме с жесткой связью по осям и на скорости максимум 80 км/ч.

Город? У машины огромные ходы подвесок, крены в быстрых поворотах, дрожь неподрессоренных масс после грубого проезда лежачих полицейских. В общем, в мегаполисе Танку тоже не очень комфортно, хотя постойте: он все равно намного дружелюбнее, чем тот же Wrangler!

Так кто же ты такой, TANK 300? Мы так долго пинали китайских производителей за бесконечное тиражирование переднеприводных кроссоверов, что теперь жаловаться на недостатки, характерные для рамника, построенного по всем внедорожным канонам (ну окей, разве что турбомотор выбивается из «правильной» схемы!) просто смешно. Да, для мегаполиса «трехсотка» великовата, при этом у нее небольшой багажник (410 л), жадноватый до топлива мотор и хоть и неплохая по внедорожным меркам, но специфическая управляемость. Зимняя трасса тоже под вопросом. А вот для езды по бездорожью – самое то, если бы не одно «но»: задиристая цена. Но это уже рассуждения из разряда риторических, и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на конкурентов.

Конкуренты не дремлют

В основные соперники Танку 300 сразу напрашивается родственник по концерну Great Wall. Haval H9 разменял десяток лет на конвейере, и это сказывается на оснащении. В частности, на модели устаревшие ксеноновые фары, мультимедийка не поддерживает Android Auto, нет активного круиз-контроля и обогрева всей площади ветрового стекла. Полный привод более «асфальтовый» постоянный, но кому-то именно это и нужно. Кроме того, салон у H9 семиместный, есть версия с дизелем, а в передних креслах встроен массажер. Стоит Haval H9 от 4,1 до 4,3 миллиона рублей.

Этим предложение «рамников» не ограничивается. Вот-вот начнутся продажи BAIC BJ40. Одного взгляда на машину достаточно, чтобы понять: ее точно «рисовали» с Jeep Wrangler. Эта пятидверка – кабриолет, жесткий пластиковый верх снимается целиком. Как и у моделей Tank 300 и Haval H9, здесь стоит бензиновый агрегат 2,0 турбо в паре с автоматической коробкой. Из особенностей – возможность выбрать отделку салона с ярко-красными вставками, встроенный видеорегистратор, но всего две подушки безопасности. Единственная комплектация амбициозно называется Flagship и стоит 3,76 миллиона рублей.

На другие модели стоит смотреть, если рамная конструкция и избыточная проходимость вам ни к чему, и если вы предпочитаете спокойный «среднестатистический» дизайн. Тогда в списке появляется Geely Monjaro, хотя он заметно дороже: 4,5-4,8 миллиона рублей. Силовая установка от уровня оснащения не зависит: турбомотор 2,0 на 238 сил, 8-ступенчатый классический автомат и подключаемый полный привод. Зато уже в начальной версии есть всё необходимое и даже чуть больше. Доплатить за второй уровень оснащения стоит, только если вы мечтаете о персональном тачскрине для правого переднего пассажира, а за старшую комплектацию – ради нескольких дизайнерских штрихов. В целом же переплата за Geely Monjaro оправдана родственными связями с Volvo и, как следствие, самыми породистыми среди всех «китайцев» ездовыми повадками.

Chery может предложить Tiggo 8 Pro Max. Он проигрывает оппонентам в мощности (197 л.с.), зато и транспортный налог самый низкий. В отличие от всех упомянутых выше моделей, здесь стоит преселективный робот. На китайских машинах эта конструкция коробки неплохо себя зарекомендовала, но всё же обычному автомату доверия у российских автомобилистов больше. Салон трехрядный, что ценно для большой семьи. Стоит машина 3,97-4,27 миллиона рублей. Никаких «цепляющих» черт ни в дизайне, ни в оснащении нет, разве что в старшей из двух комплектаций будет коричневый салон вместо унылого черного.

Так что же, альтернативы «китайцам» нет? Конечно, можно поискать неубитый «Крузак» или пересесть на праворульку. Но если хотите новый автомобиль – готовьтесь выложить за «параллельные» Wrangler и Bronco как минимум по 8 миллионов. Ну или масштабируйте эго до размеров Jimny, который можно получить за три с лишним миллиона и дороже.