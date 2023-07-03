Первые шаги - как начиналась Volkswagen

Концерн Volkswagen, что в переводе с немецкого означает "народный автомобиль", является одним из самых известных автомобильных брендов в мире. Его история уникальна и интересна, начиная с зарождения идеи создания автомобиля, доступного для широких масс, и до превращения в одного из ведущих производителей автомобилей в мире на момент 2023 года.

Замысел и начальный период

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В 1930-х годах Германию охватила идея создания автомобиля, который был бы доступен для обычного немецкого рабочего. Это было время, когда автомобиль был роскошью, которую могли позволить себе только избранные. А таких в стране, которую экономически буквально уничтожали после Первой мировой, были единицы. Изменить это взялся Адольф Гитлер.

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В 1933 году Гитлер стал канцлером Германии и объявил о своем намерении создать автомобиль для народа. Он встретился с известным автомобильным инженером Фердинандом Порше (который к тому времени был уже приближен к первому лицу) и поручил ему разработку прототипа народного автомобиля. Этот проект получил название "Volkswagen". Чуть позднее Порше получил более четкие указания касательно того, каким должен быть итоговый проект: стоимость не должна превышать 1000 рейхсмарок, авто обязан получить двигатель с максимальным расходом семь литров на 100 километров пробега, скорость при максимальном весе в 600 кг должна достигать 100 км/ч, а в салон необходимо умещать до пяти человек. Также авто должен быть прочным и устойчивым к погодным условиям и холодам. Звучит совершенно нереально, но Порше было не привыкать, да и деваться тоже было некуда.

Первый прототип представили в 1936 году и назвали его Volkswagen Beetle (или "Жук", как его окрестили в народе). Это был маленький, но прочный автомобиль с воздушно-охлаждаемым двигателем, который был расположен сзади. Он был недорогим в производстве и обслуживании, что делало его идеальным вариантом для массового производства. Все требования канцлера были учтены.

В 1939 был построили первый серийный образец, но серия так и не запустилась, потому что началась Вторая Мировая Война. Завод сразу переоборудовали под выпуск запчастей для военной техники и про «жука» все резко забыли. Но после войны на заводе были обнаружены несколько уцелевших экземпляров Beetle, которые всем понравились, и завод был запущен вновь, только уже для постройки автомобилей. Новинка пользовалась диким спросом на внутреннем рынке, а потому в 1946 «жук» отправился покорять соседние европейские страны.

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Первый Beetle обладал силовой установкой мощностью всего 25 л.с., но благодаря этому, можно было использовать воздушное охлаждение. Это сильно упрощало схему всего двигателя и системы охлаждения, а значит резко снижало стоимость владения и делало ремонт доступным для обывателя. В послевоенные годы, когда денег не хватало во многих странах, это было ключевым значением, которое и обеспечило оглушительный успех, благодаря которому автомобиль расходился миллионными тиражами по всему миру, включая Америку и Канаду. Со временем мощность увеличивалась и в итоге достигла 40 л.с., а потом и 50 л.с., но двигатель так и не переехал из багажника под капот, что тоже делало его по своему уникальным.

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«Жук» первого поколения продали в количестве 21 529 464 единиц и до последнего момента он оставался любимчиком покупателей. Даже кризис середины 60-х снизил продажи всего на 14% классической версии, и на 35% самой дорогой с индексом «1600», у которой как раз и было 50 л.с. под багажником. Первая версия выпускалась до 1974 года, пока не вышел преемник в лице Volkswagen Golf.

Второе поколение VW Beetle

Думаете, на этом история «жука» завершилась? Как бы не так, популярность модели заставила маркетологов оживить её, и в 1988 году был представлен New Beetle, который визуально сохранил весь изначальный облик, но стал современным. Главным отличием стал переехавший под капот мотор. Также автомобиль стал переднеприводным для упрощения и удешевления конструкции. Платформа, на которой был построен «новый жук», использовали также в VW Golf mk IV, VW Bora, Skoda Octavia A4 и Audi A3. В этот момент мультиплатформенность и заимствование деталей была нормой внутри Volkswagen Group.

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Автомобиль продавался сразу и в Европе, и в Америке, и даже в Азии, короче говоря, почти по всему миру, поэтому гамма двигателей быстро разрослась до шести агрегатов, среди которых были и бензинки, и дизеля, и турбовые движки, и атмосферы. Самое интересное — это габариты, они почти не изменились с самой первой версии. Несмотря на свои дутые формы, новый «жук» оказался всего на 10 см длиннее первой версии из далекого 1945 года. У второго поколения было много модификаций, даже гоночная New Beetle RSi с двигателем V6 3,2 мощностью 224 л.с. и полным приводом. Таких машин, кстати, построили всего 250 штук, и сегодня за них просят от 5 миллионов рублей, как за раритет.

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Рестайлинг VW Beetle второго поколения

С третьим поколением есть нюанс – многие называют его третьим поколение, но это не соответствует действительности, это всего лишь рестайлинг. Машину чутка доработали внешне по пластику, никаких особенных изменений не было, кроме нового салона и дополнительных опций.

Третье поколение VW Beetle

А вот в 2011 году на самом деле вышло третье поколение «жука», которое принесло с собой новый кузов, двигатели TFSI и роботизированные коробки DSG. Из названия удалили слово «New», и машина снова стала называться Volkswagen Beetle.

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Она стала больше, пухлее, и даже объем багажника увеличился с 209 до 310 литров, что существенно. Гамма двигателей была огромна: от 1,2 "турбо", до 2,5 литра "атмо". Также были две дизельные силовые установки. Коробки передач ставились и механические, и автоматические, и даже роботизированные. Ну а чуть позже, как дань моде, появилась и гибридная версия E-Bugster. На электродвигателе «жук» мог проехать до 180 км , а разгонялся до сотни за 11 секунд. Такой себе, компромиссный автомобильчик, скажем прямо. Нет никакого удивления, что гибридная версия не пошла в серию — ее просто никто не покупал бы. Также появился кабриолет, который показали в 2012 году на выставке в Лос-Анджелесе.

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Помимо этого, иногда выходили разные "лимитки", такие как Volkswagen Beetle Turbo Black, или внедорожная версия под названием Dune. Последняя свет так и не увидела, а «черная» вышла тиражом в 600 штук в Америке.

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Заключение