Singer DLS Turbo получит очень жирную заднюю часть

В мире немало фирм, которые делают старые Porsche 911 похожими на еще более старые 911-е, но Singer остается олицетворением этого тренда. Потому что как раз в тот момент, когда кажется, что «другие» компании догоняют, Singer делает еще один гигантский скачок вперед, оставляя всех ошеломленными.

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Последний проект DLS-Turbo от Singer представляет собой стилизацию под гоночные Porsche 934/5, которые доминировали на соревнованиях в США в конце 1970-х. Как и все автомобили компании, он основан на Porsche 911 поколения 964 начала 1990-х годов.

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Доступны два варианта: автомобиль с кузовом оранжевого цвета Blood Orange демонстрирует версию Track, а чуть менее безумный автомобиль бежевого цвета Moet Blanc представлен в комплектации Road.

Обе версии оснащены огромными карбоновыми крыльями, массивной задней частью с огромными воздухозаборниками, а также воздухозаборниками, встроенными в задние боковые окна, которые подают свежий воздух к 3,8-литровой оппозитной шестерке с турбонаддувом.

Если дорожная версия получила спойлер в ретро-стиле, модель Track отличается огромным двухъярусным антикрылом и увеличенным в размерах передним сплиттером. А если вы не можете решить, какой вариант вам нравится больше, Singer продаст вам оба комплекта антикрыльев, чтобы вы могли установить нужный по вашему настроению.

Интерьеры различаются с точки зрения материалов, цветов и оборудования, но оба имеют одинаковые спортивные сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой и панели приборов, стилизованные под Porsche 1960-х и 1980-х годов.

3,8-литровая оппозитная шестерка с двойным турбонаддувом развивает мощность более 710 л.с. Он оснащен головками с водяным охлаждением, как у 959-го и вентилятором с электрическим приводом.

Мощность передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач, а 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние колеса крепятся при помощи единственной центральной гайки.