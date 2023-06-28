«Давняя проблема»: эксперт о завышении цен на новые российские автомобили

"С дилерами сейчас получается "катавасия" - человек загнан в угол, где ему выкручивают руки, мол, не хочешь - не покупай, ты все равно придешь к нам, у всех дилеров одинаковые "правила игры", одинаковое желание заработать деньги.



Национальный Автомобильный Союз больше месяца назад попросил "АвтоВАЗ" начать продажи автомобилей через сайт. Ведь у нас есть электронный ПТС, договор купли-продажи тоже можно оформить в электронном виде - через "Госуслуги", оплатить покупку можно онлайн-переводом через Систему быстрых платежей, по банковскому счету и так далее. Подписать договор можно цифровой подписью. То есть человек может стать полноценным владельцем автомобиля уже на сайте "АвтоВАЗа". Кроме того, все это можно увязать с "Госуслугами" - автоматически переадресовывать человека после покупки, чтобы тот записался на постановку машины на учет в нужное подразделение ГИБДД. При таком раскладе дилеры будут просить людей подписывать договоры кредитования, страхования жизни, но им ответят: "Нет, я не готов, я лучше просто куплю машину на сайте"", — рассказал эксперт.