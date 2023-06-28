«Давняя проблема»: эксперт о завышении цен на новые российские автомобили
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером рассказал о проблеме с завышением цен дилерами на отечественные машины, предложив вариант ее решения, а также оценил инициативу Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей на уровне 15%.
Существует рекомендованная розничная цена [на автомобили российской сборки], которую устанавливает завод, но это цифра, не имеющая никакого отношения к реальной продаже. Реальная стоимость продажи нового автомобиля складывается из нескольких частей. В договоре купли-продажи непосредственно автомобиля может фигурировать и рекомендованная розничная цена. Но когда ты сейчас покупаешь машину у дилера - тебе на подпись дают сразу несколько документов, несколько договоров. Это и договор на покупку нового оборудования (и тут единственный ограничитель - жадность дилера), и договор страхования (это КАСКО и страхование жизни), и кредитный договор, с которого дилер тоже получает огромную комиссию. Соответственно, если человек не хочет подписывать последние договоры, то он и не подпишет договор купли-продажи машины, он не получит автомобиль. Поэтому конечная стоимость авто при покупке получается выше, а платежи "размазаны" по времени - КАСКО, возможно, человеку придется оплачивать не один год, и еще вопрос - сколько нужно будет выплачивать кредит. Так что проблема, к сожалению, есть, и она очень давняя.Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
Специалист отметил, что со стороны "АвтоВАЗа" многократно звучали обещания решить проблему переплат.
"Но дальше разговоров дело ни разу не зашло. В последний раз в "АвтоВАЗе" заявили, что проведут проверки дилеров, а при выявлении нарушений расторгнут дилерские соглашения и прекратят поставки автомобилей. Однако результатов этих мероприятий обнародовано не было. Насколько мы понимаем, самих проверок тоже не было", — заявил Шапарин.
Он напомнил о предложении возглавляемой им организации, которое могло бы решить проблему с завышением цен на новые российские авто в салонах.
"С дилерами сейчас получается "катавасия" - человек загнан в угол, где ему выкручивают руки, мол, не хочешь - не покупай, ты все равно придешь к нам, у всех дилеров одинаковые "правила игры", одинаковое желание заработать деньги.
Национальный Автомобильный Союз больше месяца назад попросил "АвтоВАЗ" начать продажи автомобилей через сайт. Ведь у нас есть электронный ПТС, договор купли-продажи тоже можно оформить в электронном виде - через "Госуслуги", оплатить покупку можно онлайн-переводом через Систему быстрых платежей, по банковскому счету и так далее. Подписать договор можно цифровой подписью. То есть человек может стать полноценным владельцем автомобиля уже на сайте "АвтоВАЗа". Кроме того, все это можно увязать с "Госуслугами" - автоматически переадресовывать человека после покупки, чтобы тот записался на постановку машины на учет в нужное подразделение ГИБДД. При таком раскладе дилеры будут просить людей подписывать договоры кредитования, страхования жизни, но им ответят: "Нет, я не готов, я лучше просто куплю машину на сайте"", — рассказал эксперт.
Он уточнил, что при реализации инициативы купившие автомобиль через сайт люди смогут получить их в аффилированных с "АвтоВАЗом" организациях или же на самом заводе.
"Уверен, что за скидку в несколько сот тысяч рублей жители как минимум европейской части России найдут несколько дней и доедут до Тольятти. При этом как только появятся соответствующие опции - ни в какой Тольятти ездить будет не нужно, потому что дилеры мгновенно станут сговорчивее, они поймут, что руки у потребителей больше не выкручены", — подчеркнул специалист.
Говоря об инициативе НСЗПП ввести в России максимальную наценку на отечественные авто в 15%, Шапарин заявил, что ее положения не будут исполняться дилерами.
"Если следовать логике организации, то получается, что можно установить ценовой порог - и это будет исполняться. Нет, в действительности - не будет. В ценовом пороге окажется рекомендованная розничная цена, а все остальные договоры - кредитования и так далее - они находятся вне этих правоотношений. К сожалению, эта инициатива не может сработать - даже в теории", — заключил вице-президент Национального автомобильного союза.
Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов ранее перечислил необходимые меры для поддержки российского автопрома.