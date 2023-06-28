Дилеры оценили последствия введения в России планки на надбавку цен на авто

Установка предельной надбавки (не более 15%) к рекомендованной заводом стоимости машин для продажи в автосалонах приведет к росту спекуляций, а не к снижению цен на сегодняшнем дефицитном рынке, предупредил вице-президент «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов. Об этом пишет «Прайм».

Накануне Национальный союз защиты прав потребителей направил в правительство проект, согласно которому максимальная надбавка не должна превышать 15% к рекомендуемой производителем стоимости автомобилей для продажи в автосалонах.

По мнению Жигалова, какие-либо запреты, планки, другие искусственные ограничения на рост цен на дефицитном рынке чаще всего приводят к появлению на нем целой «армии спекулянтов».

Предприниматель отметил, что после введения планки автомобили переедут из дилерских шоурумов на другие площадки.

Эти площадки, уточнил он, не будут заботиться о клиентах. Также они не будут обращать внимание на ценовые ограничения со стороны автогигантов.

Изменить к лучшему ситуацию на рынке возможно только путем наполнения его транспортными средствами, резюмировал Жигалов.