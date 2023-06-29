Проверка на дорогах: чем осмотр отличается от досмотра

Осмотр – дело добровольное. А личный досмотр требует составления протокола и соблюдения определенных требований закона.

Представьте: вас остановил сотрудник ДПС, проверил документы, посмотрел на ваше авто, оценил состояние шин, фар, заглянул через окно в салон…

Видео дня

А потом вдруг попросил открыть борсетку и вывернуть карманы. Как реагировать?

Комментарий эксперта

Дмитрий Панфилов , адвокат Правового центра «Человек и Закон»:

– Прежде всего, стоит спросить полицейского, что сейчас происходит – осмотр или досмотр? Осмотр – дело добровольное, можете и отказаться.

Во время осмотра сотрудник не может ни вас, ни ваши вещи трогать. Осмотр должен быть только визуальным. То есть сотрудник ДПС ни к чему не прикасается, ничего не прощупывает, не простукивает обшивку. Если подобное происходит, значит, начался досмотр автомобиля.

Важно знать, что даже для визуального осмотра (как автомобиля, так и личных вещей) у сотрудника должны быть основания: ориентировка или данные о том, что авто используется в противоправных действиях.

необходимость сверки маркировки с записями в регистрационных документах;

признаки несоответствия груза данным, указанным в документах на этот гр

Если запрещенные предметы не будут найдены, инспектор пожелает вам доброго пути.

Личный досмотр: гендер имеет значение

Досмотр – более серьезная и строго регламентированная процедура, которая проводится под протокол и в присутствии двух понятых (либо под видеозапись).

Основания для досмотра тоже весомые: поиск наркотиков, оружия, ядовитых веществ, предметов, с помощью которых были совершены правонарушения (в том числе административные), и лиц, находящихся в розыске. Причина, по которой пришлось прибегнуть к процедуре досмотра авто и личных вещей водителя, указывается в протоколе.

Как правило, процедуру проводят двое сотрудников ГИБДД (один производит досмотр, второй снимает). Досмотр без понятых допускается лишь в исключительных случаях, когда, например, у полицейского есть веские основания подозревать, что водитель перевозит оружие.

Перед досмотром водитель и пассажиры должны покинуть салон. Участие водителя в досмотре не требуется: инспектор может садиться в салон, передвигать и осматривать личные вещи, сдвинуть сиденья и коврик в багажнике, открыть багажник и капот.

Важно. Нарушать конструктивную целостность вещей или автомобиля, например, вскрывать подкладку сумки (кармана) либо обивку сидений, в ходе досмотра запрещено.

Комментарий эксперта

Дмитрий Панфилов , адвокат Правового центра «Человек и Закон»:

– Досмотр авто и досмотр человека – две разные процедуры. Личный досмотр должен производиться сотрудником полиции одного пола с водителем, в присутствии понятых того же пола.

В качестве понятых должны выступать люди, которые не могут быть в связи с сотрудниками. Если сотрудники отказываются, делайте об этом отметки в протоколе. Протокол надо внимательно прочитать, расписаться и попросить копию для себя.

А если откажусь?

Отказ от досмотра может быть расценен как неисполнение законного требования сотрудника полиции. Среди возможных санкций: штраф 2-4 тысячи рублей, арест на срок до 15 суток или привлечение к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

После отказа может быть оформлен закон о задержании, и вы будете доставлены в отделение полиции.

Досмотр на приграничных территориях

Комментарий эксперта

Дмитрий Панфилов , адвокат Правового центра «Человек и Закон»:

– Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает исключений на случай военного положения. Поэтому досмотр все равно будет требовать привлечения понятых или видеосъемки.