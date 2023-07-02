Первый электрокар Советского Союза

Вы думаете Илон Маск придумал все электрокары на планете? Нет, он лишь смог их популяризовать. А первые электромобили появились очень давно, и даже СССР, в которой было много нефти, проводила различные эксперименты и пыталась создать электрокары. Они привлекали не только тем, что не требовали топлива, но и высокой относительно бензиновых моторов мощностью.

© НАМИ

Первый среди равных

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Через два года после окончания Второй Мировой Войны государство запросило у НАМИ разработать городской фургон на электротяге с прицелом на серийное производство. Проект назвали НАМИ-010, в который входило две модели с разной грузоподъемностью: 500 и 1500 кг.

НАМИ

Разработки в то время велись быстро, а потому уже через год были готовы два прототипа. Учитывая, что проекты создавались с чистого листа, скорость впечатляет.

Автобусы были занятными: кабина свисала перед передним мостом, а кузов был выполнен целиком из дерева, обшитого фанерой. Все это пропитано олифой и покрыто лаком. Дополнял несуразный образ единственный фонарь, расположенный в центре передней части.

НАМИ

А вот над рамой потрудились и создали уникальный дизайн из алюминиевого сплава АВТ1 и авиационного алюминия, который представлял микс алюминия, магния и кремния. Благодаря таким материалам и грамотному подходу в проектировании, шасси весили всего 90 кг, что было лучшим показателем в мире в этом классе. Лучшие зарубежные аналоги весили минимум в два раза больше. И при этом была заложена советская надёжность, которая позволяла в будущем уменьшить сечение без потери прочности, что еще больше сократило бы массу и стоимость.

Для экономии бюджета многие детали заимствовали из уже имеющихся автомобилей. Если покопаться, можно найти запчасти от «Победы», ГАЗ-АА и ГАЗ-51. Это обоснованное решение, так как в послевоенные годы излишняя расточительность не приветствовалась, даже на значимых проектах.

НАМИ

Конструкция силового агрегата получилась интересной: два электромотора связывались с задним колесом посредством кардана и зубчатой передачи, что позволило обойтись без дифференциала и повысить мощность на колесах. Тормозную систему также улучшили. Классическим барабанным тормозам помогала система электродинамического торможения двигателями. Вместо коробки была рукоятка, которой выбиралось направление движения: вперед или назад. Аккумуляторы располагались под полом в задней части кузова. Запас хода составлял около 75 км, а максимальная скорость - примерно 33 км/ч. Такие невпечатляющие показатели сложились из-за огромного веса машин, который составлял 2,4 и 4,3 тонны для малой и большой версии. Но, что было очень удобно, заряжать советские электрокары можно было от простой розетки.