Автоэксперт назвал Haval, Exeed, JAC и Chery самыми надежными китайскими авто

Самыми качественными машинами китайского производства являются модели от марок Haval, Exeed, JAC и Chery. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер по продажам автомобилей из Китая Алексей.

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«Начинаю свой рейтинг с внедорожника Haval Dargo. В плюсы войдут большой и комфортный салон из кожи, проходимость, управляемость и ощутимая динамика авто, в котором действительно чувствуешь мощь под капотом. К минусам отнесется большой расход топлива (10-12 по городу) и маленький багажник. У Exeed LX, помимо хорошей управляемости, стоит отметить не дорогую стоимость обслуживания и вместительный салон. Минусы: плохая шумоизоляция и динамика езды. JAC J7 — один из лучших китайских седанов с отличной шумоизоляцией и красивым салоном. Некоторые владельцы жалуются на проходимость авто», — сказал собеседник агентства.

На четвертое место в топе качественных машин из Китая попал Haval F7. Большинство автомобилистов покупают китайца из-за маленького расхода топлива, внешнего вида и надежности. Минусы: шумоизоляция и подвеска авто. Закрывает рейтинг Chery Tiggo 4. Автоэксперт отметил устойчивость машины на дороге и простоту в обслуживании. Минусами иномарки стали плохая динамика и некомфортный салон.