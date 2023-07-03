Что такое клиренс автомобиля

Клиренс — это расстояние от нижней точки автомобиля до земли. Обычно оно измеряется от нижней точки рамы, корпуса или других элементов. Часто клиренс рассчитывают от нижней точки двигателя или подвески, поскольку эти части наиболее уязвимы для повреждений от неровностей дороги.

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Клиренс имеет большое значение, особенно для автомобилей, которые используются на бездорожье или плохих дорогах. Большой клиренс позволяет преодолевать крупные препятствия, такие как камни, бревна или внезапные изменения в рельефе без повреждения нижней части авто. С другой стороны, автомобили с низким клиренсом обычно имеют лучшую управляемость и более низкий центр тяжести, что гораздо лучше сочетается с быстрой ездой и гонками на гладких дорогах. Именно из-за клиренса для поездок на дачу выбирают кроссоверы, а для города - седаны или спортивные машины.

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Средний клиренс различных типов автомобилей

Спортивные автомобили

Спортивные автомобили обычно имеют очень низкий клиренс, в среднем около 10–12 см. Это обеспечивает более низкий центр тяжести, который улучшает управляемость и стабильность на высоких скоростях, но, естественно, снижает проходимость до минимального уровня.

Семейные седаны

Семейные седаны обычно имеют клиренс около 13–17 см. Этого достаточно для нормальной езды по городу и преодоления небольших неровностей, но для езды в сложных условиях уже маловато.

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Городские кроссоверы

Городские кроссоверы обычно укладываются в 16–20 см. Это позволяет им справляться с большим количеством неровностей на дороге и делает их более универсальными для различных условий езды. Кроссовер с хорошо настроенной подвеской может очень хорошо управляться.

Джипы, внедорожники

Джипы (GP) и другие автомобили для езды вне привычных дорог обычно имеют очень большой клиренс, в среднем около 200–300 мм. Это делает их идеальными для езды в офф-роуд условиях, позволяя преодолевать большие препятствия и неровности без риска повреждения нижней части. Но такие машины уже действительно валкие и плохо рулятся на обычном шоссе: у высокой подвески слишком длинные ходы для уверенного маневривования.

Важно помнить, что указанные значения являются средними, и конкретный клиренс может варьироваться в зависимости от модели машины и её конфигурации. Некоторые автомобили также предлагают регулируемый клиренс, позволяющий изменять расстояние от земли в зависимости от условий дороги или стиля вождения. Для этого необходимо, чтобы автомобиль был оснащен пневматической подвеской.

Заключение