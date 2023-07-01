Переоформление автомобиля: как правильно и когда нужно это делать

Переоформление автомобиля — это обычная процедура, которая выполняется ежедневно в каждом городе нашей страны. Но большинство автовладельцев путаются и не знают все тонкости, когда нужно переоформлять, какие нужны документы и как это вообще проще всего сделать. Мы постарались составить подробный гайд, который ответит на все эти вопросы.

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В каких случаях нужно переоформлять учет автомобиля?

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Смена собственника

Когда автомобиль продается или передается в подарок, новый собственник должен переоформить его на свое имя, а старый должен проверить через две недели, что учет аннулировали.

Переезд в другой регион

Многие думают, что переоформлять учет необходимо только при переезде в другой город, или вообще страну, но это не так. Переоформлять машину необходимо и при обычной смене прописки, даже если вы переехали в соседнюю квартиру. Если вы этого не сделаете, сотрудники ДПС могут выписать штрафную квитанцию при проверке личных данных владельца.

Изменение данных о владельце

Точно такая же ситуация со сменой фамилии, которая часто происходит при заключении брака. При изменении персональных данных вам требуется посетить МРЭО и уведомить их об этом.

Получение наследства

При получении наследства происходит обычная процедура смены собственника, как при купле-продаже.

Изменение технических характеристик автомобиля

Если были произведены значительные изменения в технических характеристиках (например, замена двигателя или кузова), это может потребовать переоформления учета и внесения дополнительных данных в ПТС и СТС.

Восстановление после утилизации или списания

Если авто было утилизировано или списано, но затем восстановлено, оно должно быть повторно поставлено на учет.

Полный перекрас

Смена цвета кузова кажется ерундой, но в ПТС и СТС он четко прописан, а значит документы придется обновить.

РИА Новости

Как переоформить автомобиль?

Мы уже выяснили, в каких случаях требуется посещение МРЭО для совершения регистрационных действия, теперь давайте составим список шагов, которые необходимо совершить для завершения процедуры. Для примера возьмем самый распространенный случай, при котором требуются регистрационные действия — это куплю-продажи машины.

Составление договора купли-продажи

Если автомобиль передается от одного собственника другому, то обычно составляется договор купли-продажи. В этом документе указываются данные обеих сторон, описание автомобиля, цена сделки и другие важные детали. Оформляются три договора: для вас, для нового собственника и для налоговой службы.

Оформление страхового полиса ОСАГО

После завершения сделки, но до посещения МРЭО, новый собственник должен оформить полис ОСАГО на свое имя. Без него в регистрации откажут, можно даже не пытаться.

Посещение МРЭО

После завершения сделки новый владелец должен посетить место, в котором проводятся регистрационные действия - МРЭО. При себе необходимо иметь автомобиль, договор, документы на машину старого собственника, ПТС, полис ОСАГО, паспорт, диагностическую карту, квитанцию об уплате госпошлин. В МРЭО будет простая процедура, во время которой ваш автомобиль осмотрят, и, если претензий к нему не будет, произведут регистрационные действия. Вам выдадут новые номера, которые необходимо сразу установить. При желании можно оставить старые номера, если они вам нравятся, а владелец не против.

РИА Новости

Важно помнить, что несоблюдение требований по переоформлению учета может привести к юридическим последствиям, включая штрафы и ответственность за нарушения, совершенные с использованием автомобиля без учета. Также важно уложиться в сроки, отведенные государством для проведения регистрационных действий. На текущий момент на это отводится десять суток с момента подписания договора купли-продажи. Если вы не уложитесь, придется заплатить штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Если собственником транспортного средства является юридическое лицо, то отдать надо от 5000 до 10000 рублей.

Можно ли сократить время на регистрацию ТС?

Время на регистрацию можно сократить, если вы воспользуетесь сервисом «Госуслуги». Выберите подходящую дату, запишитесь на нужное время и сразу оплатите все пошлины. Кстати, при оплате пошлин через портал вы получаете скидку 30%. Это поможет избежать общей очереди, в которой место иногда нужно занимать с раннего утра. Также можно обратиться в МФЦ и сдать пакет документов туда, но проще будет через интернет-портал.

РИА Новости

Можно ли еще сэкономить?

Если вы хотите максимально сэкономить, нужно не только оплатить все через портал «Госуслуг», но и сохранить номера прежнего владельца автомобиля, тогда экономия составит еще 2000 рублей, а финальная сумма платежа будет около 1500.

Заключение