10 верных признаков, что машину надо срочно продавать

Все мы безумно любим свои автомобили, но иногда с ними приходится расставаться. Причины могут быть разные: от потребности в деньгах до "заводится только с толкача". Мы собрали для вас десять убедительных причин, по которым следует задуматься о смене автомобиля на другой.

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Проблемы с двигателем

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Если автомобиль начинает часто ломаться, особенно с проблемами в двигателе - это может быть сигналом, что пора его продать. Ремонт двигателя может быть дорогостоящим и сложным, и порой лучше инвестировать эти деньги в новый автомобиль. Конечно же, не из-за любой проблемы с двигателем, нужно продавать машину. Но если речь не идет о чем-то простом, что решается за пару часов, а требует вскрытия самого двигателя - это может вылиться в кучу денег. Иногда проще «подшаманить» и продать.

Увеличенный расход масла

Повышенный расход масла говорит о проблемах в шатунно-поршневой группе, прокладках и маслосъёмных кольцах. Важно понимать, что просто так масло не испаряется - оно обязательно куда-то попадает из-за износа внутренних элементов. Обычно масло попадает в цилиндры и там сгорает. Это грозит не только появлением синего дыма из трубы, но и прогаром катализаторов, ухудшением динамических характеристик. Также это приводит к быстрому образованию отложений и закоксовыванию двигателя, а это, в свою очередь, ведет к капиталке. Но в любом случае, решать проблемы с уходом масла - это значит вскрывать двигатель и делать капремонт, а это очень дорого.

Постоянно ломается электроника

Современные автомобили содержат множество электронных систем, и, если они начинают часто ломаться - это потенциально большие проблемы. Помимо того, что постоянные проблемы с электроникой делают вождение неудобным и небезопасным, это еще и говорит о том, что скоро придется перетрясать всю электронику: могли начать гнить провода в том же подполе, что часто и случается. Исправление таких поломок не только влетит в копейку, но это еще и это очень сложно, поэтому нет никаких гарантий, что проблема не вернется после ремонта. Электроника – это наука о плохих контактах, которые иногда очень сложно найти.

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На кузове появилась ржавчина

Ржавчина может серьезно повредить кузов автомобиля и снизить его стоимость. К сожалению, если процесс начался, то остановить его очень сложно. Если ржавчина становится заметной, то, возможно, лучше продать автомобиль прежде, чем кузов потеряет прочность. Ржавчина – не косметическая проблема, как ее многие воспринимают. Именно ржавчина может отправить на свалку автомобиль с работающим двигателем и в целом хорошем состоянии по агрегатам.

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Вы стали завсегдатаем автосервиса

Если автомобиль требует постоянного технического обслуживания или ремонта - это не только дорого, но и некомфортно. Машина не самостоятельно уезжает в сервис, а значит, на это каждый раз нужно тратить время, а потом еще и деньги. Частые посещения автосервиса — это первый знак того, что автомобиль стал ненадежным и может отказать в любой момент. Не лучшая перспектива, правда?

Срок гарантии истек

После окончания гарантии все расходы на ремонт и обслуживание ложатся на владельца. Если после окончания гарантии автомобиль начинает требовать дорогостоящего ремонта, значит, именно на гарантийный срок его жизненный цикл и рассчитан. Такое часто случается с современными машинами, в которых есть так называемый программируемый износ.

Автомобиль преодолел порог в 200 000 км пробега

После определенного пробега машины могут начать требовать слишком больших вложений. Особенно это касается современных авто с турбированным мотором и автоматической коробкой передач. Штатные турбины редко ходят более 200 000 километров, а коробки более 250 000. Такие ремонты стоят очень дорого и на продолжительное время лишают вас автомобиля.

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Вы попали в ДТП

Бывают легкие ДТП, после которых нужно покрасить крыло или поменять пластиковый бампер, но иногда случается так, что страдает металлическая часть кузова или вообще гнутся лонжероны. Многих устраивает просто отремонтировать все, вытащить и выстучать металл и ездить дальше. Но это не безопасно, потому что металл теряет прочность, его уже стучали, варили и вытягивали. Повторная авария на этом же автомобиле может привести к очень плохим последствиям.

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Семья не помещается в салон

Если размер семьи или ваши потребности в перевозке людей и грузов изменились, и ваш текущий автомобиль не может их удовлетворить, то не стоит нарушать собственный комфорт и безопасность. Размещение в салоне большего количества людей, чем он способен вместить, - это прямое нарушение техники безопасности и ПДД. Даже сажать на колени собаку – уже плохая затея.

Вы перестали любить свой автомобиль