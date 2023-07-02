Осмотр или досмотр? Объясняем разницу

"Осмотр" и "досмотр" — это разные процедуры, проводимые сотрудниками ДПС, и они имеют различные правовые основания и нормы проведения. К сожалению, слова очень похожи, а граждане часто не в курсе таких «мелочей», поэтому не могут вовремя отстоять свои права.

Осмотр

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Самое важное, что нужно знать про осмотр, - это то, что он проходит исключительно визуально. Во время осмотра, на которое вы должны дать согласие, сотрудник не имеет права прикасаться ни к вам, ни к вашему автомобилю. Он также не имеет права трогать или прощупывать ваши вещи. Также нельзя простукивать автомобиль.

Помните, от осмотра вы имеете полное право отказаться, но тогда сотрудник может пойти на принцип и устроить досмотр. Поэтому, если вам нечего скрывать, то мы не рекомендуем вам отказывать сотрудникам: это ничем вам не грозит. Просто наблюдайте за тем, что делает ДПС, чтобы не допускать противоправных действий. По большому счету, даже для проверки документов нужна какая-то причина, но каждый раз на ровном месте бодаться с полицией – это не уважать инспекторов, которые, будем реалистами, просто работают и исполняют свои обязанности.

ТАСС

Досмотр

Досмотр — это глубокая проверка, которая включает в себя осмотр салона автомобиля, багажника, личных вещей водителя и даже пассажиров. Досмотр может быть проведен только при наличии оснований, предусмотренных законом. Например, если у сотрудников ДПС есть причины полагать, что в автомобиле находятся наркотики, оружие или иные запрещенные предметы.

Перед тем, как начать досмотр, сотрудник обязан найти двух понятых того же пола, что и вы и составить протокол, в котором обязан указать причину по которой решил провести этот самый досмотр. Если понятных найти не удается, то должна быть камера для видеофиксации. Вот тут внимание: съемка на телефон - это не видеофиксация, а просто видеоролик. У сотрудника должна быть специальная нагрудная камера, которая выдается по месту службы. Быстрый досмотр без понятых и камеры возможен только в экстренных случаях, когда у полиции есть ориентировка на конкретный автомобиль или человека, который несет угрозу.

Во время досмотра сотрудник полиции может трогать и вас, и ваш автомобиль. Он имеет право проверить ваши карманы, залезть в сумку или бардачок и даже может простукивать покрытие салона на предмет спрятанных вещей. Также он имеет право поднять ковры и отодвинуть все кресла. При этом нарушать целостность автомобиля запрещено, поэтому нельзя снимать обшивку или портить кожу на креслах. После досмотра автомобиль должен быть передан вам обратно в том же виде, в котором изымался. Мешать проведению досмотра, который проходит в присутствии двух понятых, вы не имеете права.

Заключение