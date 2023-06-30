Бизнес-класс по-китайски: первое знакомство с Chery Arrizo 8

По-разному можно относиться к тем процессам, которые происходят в наши дни на российском автомобильном рынке. Одно несомненно: китайские марки уверенно, одну за одной, занимают ниши, освободившиеся после ухода из России европейских, японских и корейских компаний. Одним из проявлений этого процесса стал вывод на рынок бизнес-седана Chery Arrizo 8.

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В отличие от многих других выходящих на российский рынок китайских автомобилей, Arrizo 8 – модель свежая, ее дебют в Китае состоялся менее года назад. При этом именно России суждено стать первой страной, куда этот автомобиль будет экспортироваться. Кроме того, менеджмент Chery явно делает на Arrizo 8 очень серьезную ставку, иначе вряд ли можно объяснить то, что для официальной презентации было выбрано такое пафосное место, как концертный зал «Барвиха Luxury Village». Да и сама презентация была организована по всем канонам представления премиальных моделей: с шампанским, световым шоу, песней Heroes в исполнении телеведущего, шоумена и музыканта Тимура Родригеса и под музыку симфонического оркестра.

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Флагман линейки седанов Chery действительно метит в нишу, которую еще недавно занимали Toyota Camry, Hyundai Sonata и Kia K5. И новинка действительно близка к ним как по внешним габаритам (4757×1832×1469 мм, колесная база – 2770 мм), так и по объему салона, выглядит ничуть не хуже, а уж по оснащению кое в чем их и превосходит. Кое-кто из коллег даже поспешил назвать Arrizo 8 «убийцей Camry», но я все-таки не торопился бы с утверждениями такого рода…

Дело в том, что для традиционной аудитории Toyota Camry (впрочем, как и в случае Hyundai Sonata и Kia K5) немаловажными факторами, определяющими выбор, были атмосферные моторы и классические автоматы. А вот Arrizo 8 приходит к нам с безальтернативным 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с, в паре с которым работает 7-ступенчатый «робот» DCT-7. Примечательно, что для российского рынка двигатель дефорсировали на 11 л.с. (в Китае этот же мотор значится как 197-сильный). По всей видимости, это было сделано, чтобы обеспечить возможность заправки бака 92-м бензином, поскольку обычные в таких случаях «экономические» причины (а именно приведение автомобиля в благоприятную по налогам зону) в данном случае не просматриваются. Но я не вижу ни одного фактора, который помешал бы использовать Arrizo 8 в качестве такси категорий «Комфорт» и «Комфорт +», равно как и в качестве служебного автомобиля для менеджмента крупных компаний (про государственные структуры пока что не говорим, положение о закупках для них только собранных в России машин пока никто не отменял). Да и среди частных покупателей тоже есть разные люди…

Ну а теперь можно присмотреться к флагманскому седану Chery поподробней. И начнем, как всегда, с внешности. Тут ни у кого не возникает никаких претензий: автомобиль получился действительно элегантный. В свое время Питер Хорбери, шеф-дизайнер Geely, в интервью, которое он дал нашему изданию, сказал: «Мне кажется, что Китай может принести в автомобильный дизайн новое видение линии. Смотрите, если вы рисуете некую линию при помощи фломастера, то у этой линии будут параллельные края и одинаковая ширина на всем протяжении. Но представьте, что такую же линию рисует китайский каллиграф при помощи туши и кисточки. Она начинается ниоткуда, набирает силу, а затем опять исчезает в никуда... И это прекрасно!». Так вот, в очертаниях Arrizo 8, особенно в силуэте, явственно чувствуется это китайское «видение линии».

Вместе с тем команда, создавшая внешний облик седана, явно не чуралась и приемов, наработанных дизайнерами из Европы. Достаточно посмотреть на две горизонтали, переднюю из матового хрома, соединяющую головные фары, заходящую на прикрывающие их колпаки и отделяющую дневные ходовые огни от прожекторных фар, и красную светящуюся полосу, соединяющую задние фонари. Такие горизонтали зрительно делают автомобиль несколько шире. Кстати, вся оптика – полностью светодиодная, и это не единственная черта, дающая представителям марки называть свой автомобиль «высокотехнологичным».

Для того, чтобы убедиться в этой самой технологичности, достаточно заглянуть в салон, и первое, что буквально бросится вам в глаза, это фирменная «спарка» из двух расположенных рядом дисплеев с диагональю 12,3 дюйма, левый из которых исполняет функции приборной панели, а правый – головного мультимедийного устройства. Собственно говоря, все, что вы увидите, уже знакомо по интерьерам флагманских кроссоверов как линейки Tiggo, так и марки Exceed. И водителю, и переднему пассажиру обеспечен отменный комфорт. Тут и кресла с электрорегулировками, обогревом (для холодной зимы) и вентиляцией (для жаркого лета), и руль с регулировкой как по углу наклона, так и по вылету, и климат-контроль, и площадка для беспроводной зарядки телефона (рядом с которым можно просто положить еще один). При этом конструкторы постарались соблюсти некий баланс между управлением функциями автомобиля через сенсорный дисплей и при помощи неких «горячих клавиш». Правда, клавиши эти в основном не механические, а сенсорные: один блок, ответственный за управление климатом и разнообразные обогревы, вытянулся под тачскрином головного устройства, второй разместился на левом крыле виртуальной приборной панели (он заведует работой этой панели). Несколько необычным может показаться размещение органов управления электрорегулировками сидений – не на основании сиденья, как на большинстве марок, а на двери. Что же, возможно, это окажется даже удобней… На консоли, за селектором трансмиссии, разместился еще один блок «горячих клавиш», на это раз – чисто механических. Он позволяет одним нажатием включить навигационную карту, переключить режим работы коробки, вывести на экран изображение с камер кругового обзора (кстати, очень качественное, с отличной цветопередачей и разрешением). Оформление и программное наполнение головного устройства также хорошо знакомо по тем же Tiggo 8 Pro и Tiggo 7 Pro, но есть и новшества. В частности, Arizzo 8 оснащен встроенным цифровым видеорегистратором! Ну а за навигацию, как это сегодня принято, отвечают программы интеграции со смартфоном.

Естественно, автомобиль оснащен весьма полным набором электронных помощников водителя. Уже базовая комплектация Prestige (хотя называть ее «базовой» как-то даже язык не поворачивается, скорее, хочется назвать ее «предмаксимальной») получила систему мониторинга слепых зон (BSD), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистента удержания в полосе (LKA), систему помощи при движении в пробках (TJA/ICA), адаптивный круиз-контроль (ACC), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему автономного экстренного торможения (AEB), предупреждение о наезде сзади (RCW), ну и, конечно же, антиблокировочную тормозную систему (ABS) и систему стабилизации курсовой устойчивости (ESС). В случае комплектации Ultimate этот список дополняют ассистент смены полосы (LCA), предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA), система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) и автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC).

Между комплектациями, само собой, есть и отличия по функциям комфорта. Например, панорамная крыша с люком, электрорегулировка поясничного подпора и встроенный ароматизатор воздуха есть только в комплектации Ultimate. Остальные различия носят количественный характер. Так, в комплектации Ultimate 10 подушек безопасности и 12 динамиков акустической системы Sony, а в комплектации Prestige подушек только 6, а динамиков – 8. А вот полный «зимний» пакет, включая обогрев форсунок стеклоомывателя, функцию авто-отпотевания стекла, климат-контроль с системой очистки воздуха, которая отфильтровывает 95 процентов находящихся в нем частиц, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, дистанционное управление открытием двери багажника и систему дистанционного запуска двигателя и прогрев салона, есть в обеих комплектациях.

Есть и еще одна «специальная комплектация» – Ultimate SE. Но я бы назвал ее чисто дизайнерским упражнением. Для этой комплектации предусмотрен только один цвет (изумрудный металлик), все хромированные детали окрашены под бронзу или темное золото, а салон имеет комбинированную бело-синюю обивку. По мне, так выглядит это слишком по-азиатски, но думаю, что и у нас найдутся те, кому такое оформление, как сейчас принято говорить, «зайдет»: «да, скифы мы, да, азиаты мы…».

Не вызывает никаких вопросов и практичность Arrizo 8. Заднее сидение обеспечивает его обитателям неплохое пространство для ног (хотя нога на ногу все же не сядешь), возможность управления потоками воздуха и USB-слот для зарядки мобильных устройств. Багажник имеет вполне приличный объем, хотя тут появляются некоторые замечания: загрузочный объем представляет собой достаточно узкую щель, и грузить габаритные вещи будет не слишком удобно.

Определенное недоумение вызвало и отсутствие на внутренней поверхности крышки багажника ручки для его закрывания, тем более что открыть багажник можно дистанционно, и крышка откинется сама, под действием встроенных пружин, а вот закрыть ее, не испачкав руки, уже не получится. Зато под фальш-полом таится полноразмерное запасное колесо, что в наших условиях является конкретным плюсом.

Примерно такое же недоумение вызвало отсутствие гидроупоров крышки капота: парни, ну вы же не пожалели денег на декоративные сдвоенные законцовки выхлопных труб (которые действительно являются сугубо декоративным элементом, поскольку на самом деле выхлоп идет под бампер), но вот на упорах решили сэкономить… Однако само содержимое подкапотного пространства особых вопросов не вызывает. Турбированный двигатель 1,6TGDI, разработанный совместно со специалистами австрийской компанией AVL, имеет два распределительных вала, 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT), непосредственный впрыск и вполне пристойные характеристики. Как уже было сказано, он способен развивать 186 л.с., но еще важнее то, что он выдает вполне серьезный крутящий момент в 275 нм в широком диапазоне оборотов, от 2000 до 4000 об/мин. Это обещает вполне пристойную динамику, и не только при старте с места (согласно паспортным данным, Arrizo 8 разгоняется с 0 до 100 км/час за 8,9 с, а это даже чуть быстрей, чем в случае именитых конкурентов с аналогичными по мощности моторами), но и в широком диапазоне скоростей. При этом, если верить паспортным данным, автомобиль исключительно экономичен: расход топлива в смешанном режиме не превышает 6,2 л на 100 км, в городском – 8,5, а в загородном – 5 л/100 км, и даже если реальные показатели окажутся несколько выше, все равно можно будет утверждать, что избыточным аппетитом автомобиль не страдает.

Подвеска Arrizo 8 имеет вполне традиционную для седанов бизнес-класса конструкцию (передняя – стойки МакФерсон и многорычажная подвеска сзади), так что особых грехов тут не предвидится. Впрочем, я не ожидаю от автомобиля и особого драйверского азарта, но ведь и конкуренты тоже не отличаются зажигательной эталонной управляемостью! Для этого класса куда важней ездовой комфорт, но о нем можно будет говорить только тогда, когда автомобиль будет доступен для журналистских тестов.