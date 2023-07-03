Стоит ли покупать Kia Rio III

Kia Rio III не случайно попала в верхние строки рейтинга продаж автомобилей в России. Эта модель, с одной стороны, достаточно скромная и недорогая, а с другой – хорошо оснащенная и надежная и к тому же прекрасно вписалась в российскую жизнь. Но вот стоит ли покупать этот автомобиль с пробегом? Спросим у ее владельцев.

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Путь корейской корпорации Kia в клуб топовых автомобильных компаний мира был долгим и очень непростым. На этом пути было всякое, в том числе и остановка производства в 1984-85 годах, и продажа произведенных машин под чужими марками, и банкротство 1997 года, и последовавший за ним альянс с Hyundai Motor. Но одно оставалось неизменным: в компании были уверены, что завоевание рынка возможно только через выпуск массовых, а значит, бюджетных и доступных, но при этом качественных автомобилей.

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Одним из краеугольных камней реализации этой политики стало появление в 1999 году модели Rio (заводской код DC). Она имела определенный успех, а сборка была налажена в Эквадоре, Иране и на российском заводе «Автотор» в Калининграде. В 2005 году появилось второе поколение Rio (JB), которое закрепило достижения: его появление было ознаменовано началом производства в Китае и освоением необъятного китайского рынка. Собирали эти машины и в России, но производство перекочевало из Калининграда в Ижевск.

Но настоящего успеха на российском рынке Kia добилась в 2012 году, когда на сборку Rio очередного, третьего поколения, перевели на завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге. Дело в том, что третье поколение Rio рождалось сразу в двух вариантах, «глобальном» (заводской код UB), которое было предназначено для рынков Европы, обеих Америк и Азии, и автомобиля с кодом QB, предназначенного для Китая и России.

В Китае автомобиль, получивший имя Kia K2, собирали на совместном предприятии с компанией Dongfeng, но и российский завод во многом зависел от поставок из Поднебесной – там освоили производство многих важнейших узлов, в том числе – двигателей семейства Gamma, объемом 1,4 литра (107 л.с) и 1,6 литра (123 л.с.) Поначалу все автомобили оснащались этими двумя моторами, которые могли работать в паре либо с 5-ступенчатой механикой M5CF1, либо с несколько устаревшей, но надежной 4-ступенчатой автоматической коробкой A4CF1. Подвеска – вполне традиционная, впереди – стойки МакФерсон, сзади – полунезависимая подвеска с торсионной балкой.

В 2014 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, в ходе которого версии с 1,6-литровым мотором получили 6-ступенчатый автомат A6GF1 и 6-ступенчатую МКП M6CF1, а вот машины с «младшими» моторами остались «при своих». Стоит отметить, что на тот момент 6-ступенчатая механика в рамках бюджетного сегмента была явлением уникальным. Появилась и регулировка руля по вылету, но таким рулевыми колонками оснащались не все комплектации. В итоге модель окончательно утвердилась на верхних строчках рейтинга продаж, опередив соплатформенный и технически близкий Hyundai Solaris. Помимо частных покупателей, модель в огромных количествах закупали, например, службы такси.

4 июля 2017 завод в Санкт-Петербурге перешел на сборку Rio IV поколения, ну а третье перекочевало на вторичный рынок, где и присутствует в очень больших количествах: на главных площадках, торгующих автомобилями с пробегом, число одновременно предлагаемых Kia Rio III исчисляется сотнями. По этой причине мы предлагаем потенциальным покупателям сосредоточиться на рестайлинговых автомобилях 2015-2017 года, тем более что и их выбор просто огромен, а вероятность встречи с «болезнями пожилого возраста» существенно ниже.

На сегодняшний день диапазон цен на рестайлинговые Kia Rio III очень широк: цены стартуют с 400 000 рублей (за автомобили 2015 года выпуска в минимальных комплектациях) до 1 500 000 (за топовые комплектации с 1,6-литровым мотором и автоматом). Самые дешевые двухпедальные варианты стоят от 530-550 тысяч, самые дорогие версии с механикой – до 1 250 000 рублей. Сдвинуты друг относительно друга и цены на версии с разными моторами, 1,4-литровые Rio предлагают по цене от 400 000 до 1 300 000, а 1,6-литровые – от 500 тысяч до полутора миллионов. Таким образом, на вторичке точно можно найти автомобиль, который не только подходит вам по мощности, оснащенности и пробегу, но и вписывается в общепринятый в мире экономический критерий («цена автомобиля не должна более чем в 8-10 раз превышать ежемесячный доход вашей семьи»).

Тем не менее у Rio, помимо несомненных достоинств, есть и определенные недостатки, так что мы настоятельно советуем вам перед тем, как остановить свой выбор именно на этом автомобиле, ознакомиться с тем, что пишут о нем его владельцы, за что хвалят, за что поругивают, ну и, конечно же, обязательно примерить эту машину на себя.

Если вы надеетесь, что, купив Kia Rio, вы за не самые большие деньги получите «автомобиль вашей мечты», то, увы, надежды ваши совершенно напрасны. Rio – автомобиль с определенными недостатками и вполне серьезными достоинствами, но при этом совершенно заурядный. Даже вполне довольные своим автомобилем владельцы, лояльные в отношении модели и оценивающие ее более чем позитивно, откровенно пишут: «Каких-то вау-черт в нем нет и не будет»; «Машина никакая. Строго для перемещения из точки А в точку Б»; «Автомобиль для более-менее комфортного перемещения, но не более того». В общем, если вы хотите драйва, эмоций и удовольствия от от вождения, то это не ваш автомобиль.

Rio едет спокойно, разгоняется плавно, скоростной режим соблюдать не сложно, постоянно следить за спидометром не требуется. Полихачить на такой машине не получится, да и надо ли? Кто-то вообще сомневается в динамических способностях модели, даже со 123-сильным мотором («Не едет, вообще никак, ни с места, ни с ходу (особенно с ходу), просто телега мертвая, хотя и автомат неплохо настроен. Короче, это просто автомобиль для жесткого передвижения в правой полосе без всяких там потуг на что-то»), кто-то считает, что особых проблем с обгонами грузовиков на трассе нет, но и к азартным маневрам машина не располагает.

Не стоит выбирать Rio и тем, для кого одним из приоритетов является престижность: «На дороге не уважают совсем… Причем такие ржавые корыта, которые непонятно, как еще ездят». Понятно, что речь идет не о самих корытах, а об их водителях. Кстати, о престиже. Среди авторов отзывов о Kia Rio немало тех, кто пересел на эти машины из автомобилей более высокого класса, в том числе – премиальных марок, или кто владеет ими параллельно. Как правило, причины такого «дауншифтинга» лежат в сугубо экономической плоскости: нужны были свободные деньги для строительства дачи, ремонта квартиры, просто для бизнеса… Иногда такой переход оказывается весьма болезненным, даже если предыдущий автомобиль относился к сегментам C и D массовых марок, и авторы таких отзывов советуют потенциальным покупателям не ждать слишком многого: «Современный автомобиль эконом-класса, не больше и не меньше. Если хотите большего, покупайте следующий класс, но надо будет заработать больше денег».

Потому что достоинств у «никакого автомобиля» тоже хватает. Например – огромный выбор вариантов на вторичном рынке, от простейших до богато оснащенных. Ликвидность Rio также не вызывает никаких опасений, что делает его неплохим «временным антикризисным вариантом» – в сети полно рассказов в стиле «купил за 550, а через два года за пару дней продал за 600». Владельцы любят порассуждать о том, кому бы они посоветовали купить такую машину. Называют начинающих водителей, молодые семьи, просто семьи со скромным достатком, уставших от суеты пенсионеров… Но вот людей с драйверскими амбициями в рамках целевой аудитории Rio не было и нет.

Субъективная оценка внешности всегда играет очень важную роль при выборе автомобиля даже в тех случаях, когда потенциальный покупатель считает себя экспертом и уверенно обсуждает управляемость, настройку подвески, передаточные отношения коробки и прочие технические детали. А уж когда на рынке есть две модели с практически одинаковой технической начинкой, построенные на одной платформе и оснащенные одинаковыми моторами и коробками, всё это субъективное восприятие попросту выходит на первый план, и тут уж действительно каждому своё – кому-то нравятся плавные линии и что-там такое, струящееся по бортам, а кому-то милей почти европейская строгость.

На самом деле очень многие авторы отзывов в Интернете записывают внешний вид Kia Rio III в существенные плюсы: «Вполне себе симпатичная»; «Солидный европейский дизайн, красивы и зад, и перед, и вид сбоку»; «Кому как, а мне нравится. Строгий вид, не как у Хёндая». Отдельно авторы отзывов отмечают наличие ДХО, красивую линзованную оптику и симпатичные задние фонари.

На фото: Kia Rio '2015–2017

При этом габариты отлично соответствуют статусу «городского автомобиля»: компактному автомобилю легче пробираться через толчею городских пробок, для него проще найти парковочное место, и все это весьма актуально в мегаполисах, да и просто в крупных городах: «В 90% ситуаций проблем с парковкой не возникает»; «Машина маленькая, как муха, паркуется везде без проблем, да и бросить можно где хочешь – кому она нужна». Действительно, марки Kia и Hyundai сегодня возглавляют рейтинг угоняемости, но вот Rio осталась далеко за пределами первой десятки.

Кстати, владельцы одобряют не только внешний дизайн, но и оформление салона: «Понравилось сразу – все удобно, "для людей", "стильно-модно-молодежно"»; «Внутри тоже все очень симпатично». Даже детали оснащения салона многим нравятся больше, чем в случае Hyundai Solaris: «В Рио все кнопочки очень приятные, как будто немного матовые, большие и удобные, нажимаются мягко, в отличие, например, от Соляриса. Там они какие-то мелкие, с углублением, как будто их следует нажимать только мизинчиком, запихивая его в эту ямку».

Но то, что салон называют «симпатичным», вовсе не означает, что он окажется удобным абсолютно для всех водителей. Во-первых, много жалоб на слишком короткую подушку водительского сидения. Во-вторых, хватает нареканий в адрес профиля сидений: «Поддержка сидений не очень. Поясничный отдел плохо поддерживает, боковая поддержка ни к черту»; «Убогие неудобные сиденья, даже по городу тяжко с малыми пробегами. Неудачный профиль, короткая подушка, нет поясничного подпора». В-третьих, во многих отзывах авторы упоминают слишком низкую линию крыши – мол, всем, у кого рост выше 175 см, садиться и выходить из машины будет не очень-то удобно. В-четвертых, есть вопросы и к базовой эргономике, то есть к взаимному расположению руля, сиденья водителя и педалей: «За рулем Рио оказалось не так-то просто устроиться. С одной стороны, и руль регулируется в двух плоскостях, и сиденье вверх-вниз, но есть какое-то несоответствие между расположением педалей, руля и сиденья – как не регулируй, появляется ощущение, что надо просто привыкнуть к одной из комбинаций, но именно привыкнуть, а не почувствовать, что тебе удобно». А ведь по вылету руль регулируется далеко не во всех комплектациях…

Поругивают владельцы и пространство на втором ряду: при росте сантиметров 180-185 «сам за собой» вообще не сядешь, да и вообще сзади слишком тесно, если передний пассажир и водитель сидят комфортно, а не с ногами под прямым углом. Для детей – нормально, но и тут есть некоторые проблемы. Например, крепления ISOFIX для детского сидения в Рио сделаны так, что самих крючков, которые расположены где-то в недрах между вертикальной и горизонтальной спинкой, просто не видно, и для того чтобы защелкнуть крепления сиденья, приходится пальцем искать, где там эти крючки, а потом упорно впихивать туда штанги детского кресла. Прямо скажем – не совсем удобно. В общем, есть желающие рубануть сплеча: «Не рассчитан на комфортное передвижение с габаритными грузами, пассажирами больше 2 человек или езды на расстояние более 1000 км за раз».

На фото: интерьер Kia Rio '2011–2015

Наконец, пластик. Практически все признают, что выглядит он очень неплохо, но менее жестким от этого он не становится. Соответственно, в жару он может начать издавать неприятный фенольный запах, ну а жалобы на «вонючий пластик» в новых машинах вообще шли косяком, это во-первых. Ну а во-вторых, где жесткий пластик, там и сверчки: «В салоне изредка что-то поскрипывает. По ощущениям, это пластиковые панели за задними сиденьями трутся о стекло»; «Сверчки появились буквально через 10 дней. Где-то в торпеде и в рулевой колонке. Они не всегда просыпаются, но часто. И по хорошим дорогам ведь езжу!»; «Сверчки иногда досаждают – просыпается то один, то другой».

Практически во всех отзывах авторы отмечают, насколько хорош Kia Rio в холодное время года. Во-первых, хорошо работающая климатическая установка, салон прогревается очень быстро. Во-вторых, владельцам очень нравится набор «теплых опций», которыми топовые комплектации оснащались по умолчанию, а для остальных их можно было заказать дополнительно: «Подогревается все, что можно подогреть. Заводится в любые морозы». Отлично работает подогрев сидений. Даже обогрев зоны покоя дворников заслужил вполне положительную оценку: «Порадовал обогрев зоны покоя дворников, пока греешь машину, они оттаивают», а уж владельцы комплектаций с обогревом всего лобового стекла и вовсе пишут о них с восторгом: «Обогрев лобового стекла после ледяного дождя прекрасно спасал».

Ну и, конечно же, почти в каждом отзыве упоминается обогрев руля, ведь Kia была одной из первых марок, которая начала оснащать этой опцией автомобили бюджетного сегмента. Даже яростные критики модели, которым она, как говорится, «не зашла», признаются: «Единственное, что понравилось – обогрев руля». Естественно, эту функцию отмечают и авторы сугубо положительных отзывов: «Руль с подогревом – это круто, у друзей даже на Audi Q5 нет! С началом холодов уже неделю буквально тащусь уже неделю от теплого руля».

Зато почти в каждом отзыве, даже вполне благожелательном, можно прочесть нарекания на шум в салоне. «Очень шумный автомобиль, шумят арки, днище, крыша и двигатель – реально думаешь, что там что-то не в порядке: тарахтит, гремит, жужжит! Если едешь в сильный дождь, закладывает уши»; «Шумоизоляция? Да ее там практически нет. Когда едешь по трассе или в городе, такое ощущение, что дверь открыта – не замечали?». Конечно, не все относятся к этому вопросу столь же придирчиво. Кто-то считает, что если на скорости 100 км/ч можно общаться с соседом, не слишком уж повышая голос, то это и нормально; кто-то отмечает, что шумят только арки, а двигатель работает достаточно тихо; кто-то пишет, что проблема отмечается только зимой, после установки шипованных шин, а летом все вполне терпимо; кто-то подтверждает, что шумоизоляции, считай, нет, но он и не ожидал, что она будет, потому что ее нет во всех бюджетных автомобилях: «Шумку захотел в бюджетном классе? Берешь 20 тысяч рублей и едешь в тюнинг-салон, там тебе все зашумят, в базе шумки нет нигде в таких классах».

Не меньше нареканий и на жесткость подвески: «О комфорте писать не буду, ибо его нет. Любые, даже маленькие неровности вы ощущаете своим мягким местом»; «Подвеска очень жёсткая, пробивается даже на небольших ямках, едешь и стучишь зубами. Если у вас проблемы с кальцием, то зубы у вас будут регулярно осыпаться»; «Жестко? Да. На мелких неровностях еще жить можно, по идеально хорошей дороге и вовсе "плывешь", а вот на плохой дороге уже начинаются проблемы – подвеску пробивает частенько, пятая точка частенько просит пощадить». И ведь жалуются не только те, кто волею судьбы пересел за руль Рио из автомобиля классом повыше: «Приятные ощущения от управления можно получить только на ровном асфальте, после Гранты подвеска просто зубодробильная»; «Жестковато, плюс пробои на каждой средней яме. На девятке было намного мягче».

Соответственно, не слишком довольны те владельцы, кому регулярно приходится кататься по грейдерам и грунтовым дорогам: «Плохая устойчивость на грунтовке, сильно кидает зад автомобиля, зачастую, если едешь по плохому покрытию с мелкими выбоинами и трещинами, машину переставляет в поворотах». Ну и вообще проходимость очень многие авторы отзывов относят к существенным недостаткам модели, и этот недостаток можно ощутить даже в городе: «Испытывал восторг, пока не выпал снег. Дворы у нас чистят не особо часто, и вот тут я и начал чистить снег защитой картера и передним бампером…»; «Низкий дорожный просвет – 16 см всего. Когда привыкнешь, парковка около бордюров перестанет быть проблемой, а поначалу не доезжал, выходил посмотреть, сколько там осталось».

Покупка автомобиля массовой модели бюджетного сегмента почти всегда имеет под собой экономическую подоплеку, и человек, как правило, надеется, что и содержание такого автомобиля не будет обходиться ему слишком дорого. Так вот, в этом аспекте Kia Rio III полностью оправдывает ожидания своих владельцев. «Очень дешевые расходники и запчасти»; «запчасти и расходники есть везде и стоят недорого, это очень важно!»; «расходники демократичные, обслужить Рио стоит дешевле, чем Солярис (не знаю почему так, но факт)», – пишут владельцы в своих отзывах. Даже те, кто ездит по не самым лучшим дорогам, и кому приходится часто менять стойки стабилизаторов поперечной устойчивости и рулевые наконечники, пишут, что стоят эти детали сущие копейки.

Не разоряет владельцев и регулярное обслуживание. Как правило, даже в официальных сервисах цена ТО укладывается в 5-7 тысяч рублей, а если покупать масло и комплектующие самостоятельно, то вполне можно уложиться и в 3 тысячи.

Впрочем, далеко не всем ремонт кажется дешевым, и совсем не любой ремонт, Вот, к примеру, такая история (в ценах 2017 года): «Сбил собаку, о чем впоследствии сильно пожалел. Результат ДТП таков: бампер (замена –11 000 рублей), радиатор двигателя (замена – 21 000), противотуманка с ДХО (замена, это один блок, 26 000), “телевизор” (замена – 10 000), бачок омывателя и пластмасса по мелочи –18 000, плюс работа 20 000. И тут я подумал: ничего себе эконом-класс».

Тема топливной экономичности и расхода бензина – одна из самых обычных тем для обсуждений в интернет-сообществах владельцев Kia Rio, и прямо скажем, никакого единства мнений тут не наблюдается. Начнем с версий, оснащенных 107-сильным мотором. По идее, такие машины должны быть просто-таки образцом экономичности, и, казалось бы, тому есть и подтверждения: «Расход топлива по трассе 4,9-5,2 л/100 км, что является огромным плюсом»; «Расход по городу всего 7,1 л на 100 км»; «Средний расход 7,6 литров на сотню». Но нет-нет да и попадутся совершенно другие оценки: «Расход реальный (чисто по городу, со светом и климатом, при средней скорости в Москве 30 км/ч) – около 12,5-13 литров, и это с эко-режимом. Кто там про 10 или 7 пишет – плюньте им в ухо»; «Средний расход по городу – 10-13 литров, расход по трассе 8-10 литров, расход связан с короткой коробкой (для тех кто разбирается в технике – я имею ввиду передаточное число). За счёт короткой коробки есть динамика, но, извините, когда едешь по трассе 120 км/ч и на тахометре уже 4000 оборотов, то такая машина не может быть экономичной».

Примерно такой же разнобой наблюдается и в отзывах владельцев 1,6-литровых версий. Одни пишут, что у них расход в городе держится на уровне 8-9 л/100 км, на трассе опускается до 6-7 литров (хотя и это, по мнению многих, все же чересчур, и они ожидали, что будет меньше). Другие же откровенно негодуют: «Ну и расход… Как можно было сделать движок, который при объеме 1,6 жрет от 11 до 14 литров по городу, а по трассе 9?». Не возьмусь судить, кто тут прав и что является основной причиной высокого расхода – какие-то технические особенности конкретных автомобилей или просто агрессивная манера вождения, на которую Kia Rio просто не рассчитан.

Kia Rio стал массовым именно потому, что этот автомобиль покупали в качестве семейного. Семейный автомобиль просто обязан быть практичным, а быть практичным – значит, иметь большой и объемистый багажник, и вот в этом вопросе можно констатировать полный порядок. Хотя во многих отзывах авторы называют багажник «огромным», на самом деле он просто достаточно большой: 480 литров полезного объема действительно позволяют очень многое: «Ездили и в лес, и на рыбалку, вмещает всё!»; «Для семьи с маленьким ребенком его вполне хватает – коляска, пара сумок и чемодан с инструментами помещается с легкостью, и остается еще место под пакеты».

Владельцы отмечают отлично сбалансированную крышку, которая легко и открывается, и закрывается, нишу для полноразмерного запасного колеса, а также наличие по бокам ремней на липучках, которыми можно закрепить емкости с техническими жидкостями. Но самое главное – задние сиденья можно сложить, хоть полностью, хоть в соотношении 40/60, и тогда в багажник можно загрузить даже 3,5-метровые длинномеры. Главное, чтобы перевозимый груз влез в довольно узкое окошко между багажником и салоном… Но даже с этим ограничением автомобиль способен принять на борт очень многое: «перевозил несколько раз шкафы, даже четырехсекционный шкаф габаритами 225 на 160 см, естественно, в разобранном состоянии».

И все же переоценивать вместимость салона и багажника Kia Rio III не стоит, не случайно многие авторы отзывов объясняют, что продали этот автомобиль только потому, что для большой семьи и регулярных поездок на дачу понадобился автомобиль размером побольше. Один из владельцев так высказался по поводу места в салоне: «Если вы – любитель растянуть в машине баян на полную, это, конечно, не ваш случай. Но если нужно просто доехать с комфортом из точки "А" в точку “Б" – самое оно».

В своих отзывах подавляющее большинство владельцев Kia Rio III называют этот автомобиль «чисто городским». Более того, не просто городским, а идеальным городским: «идеальный городской автомобиль, идеальный! Юркость, разгон, ширина, парковки, расход топлива – все просто супер!». Есть, конечно, какие-то минусы – например, короткие передаточные отношения 6-ступенчатой коробки заставляют постоянно дергать рычаг, но, согласитесь, это уже мелочи, тем более что половина продаж пришлась на двухпедальные версии. Но в нашей жизни единственному автомобилю в семье, как правило, редко удается провести все отпущенное ему время в пределах одного города. Нужно ведь и в отпуск с семьей съездить, и родню навестить… В принципе, Rio с этим вполне справляется. Но…

И вот тут возникает самое жирное «но». Самая главная претензия владельцев к Rio III – это не самое лучшее поведение на трассе. Во-первых, автомобилю не всегда хватает мощности и момента для уверенных обгонов, особенно при полной загрузке: «При загрузке машины 4 пассажирами разгоняется весьма печально»; «По трассе уверенно идет на обгон, только когда ты один или вдвоем. Как-то ездили вчетвером – тут уже чувствуется нехватка сил, и приходится быть внимательнее».

Но главное даже не это. Главное – это ставшие общим местом жалобы на резкое снижение траекторной устойчивости на скорости свыше 100-120 км/ч. Тут владельцы буквально единодушны: «Выше 110 ты не поедешь, ибо балка, и машина начинает рыскать по всей трассе. Постоянно ее ловишь, чтоб не улететь в кювет…»; «При скорости в 120-130 км/ч машина практически взлетает и начинает искать дорогу, начинаешь понимать, на чем ты едешь, и снижаешь скорость»; «100 км/ч – нормально, 110 – нормально, но чуть-чуть начинаю ловить дорогу, грешил на неровный асфальт. 130 – начинает раскачиваться задняя часть и неслабо, 140 – зад начало кидать так, что еле остался на своей полосе!». Причем для того, чтобы управляемость пришла в норму, достаточно просто снизить скорость: «на скорости выше 105-110 км\ч руль становится ватным, люфт просто огромный, и если его просто держать его руками, машина гуляет влево-вправо! Но стоит сбросить скорость до 90-100, все нормализуется, руль становится более жестким, а управление четким». И такого рода высказываний не много, а очень много.

Добавьте к этому чувствительность к боковому ветру, резко повышающуюся на высоких скоростях: «Очень боится бокового ветра – машину кидает, один раз меня переставило в сторону на полметра, если не на метр, причем на встречную полосу, хорошо, что до встречки было расстояние, и я успел вернуться». Но ветер может иметь и искусственное происхождение: «Сдувает фурами. Больше 110км/ч ехать некомфортно». И продольной колейности Ria очень не любит… В целом, коллективный интернет-разум владельцев сходится на том, что предельная скорость уверенного и комфортного движения на трассе – 110-120 км/ч, быстрее – уже страшно.

Все эти обстоятельства владельцы резюмируют так: Rio – хороший городской автомобиль, но межгород – только по ПДД. Если вы любитель агрессивной езды, если вам нравится чувствовать себя уверенно на трассе, если вы постоянно ездите на загруженной машине, то этот вариант явно не для вас.

Ну а главным достоинством Kia Rio III владельцы считают надежность и неприхотливость этой модели. В огромном количестве отзывов можно найти упоминание о том, что в течение всех лет владения каких-либо серьезных поломок не было, а все расходы сводились к плановому ТО с заменой масла и фильтров, ну и по необходимости – к замене ремней, свечей, лампочек, стоек стабилизатора и рулевых наконечников.

«Сегодня был на диагностике, мастера её посмотрели, пощупали, подергали и говорят: езжай-ка ты домой! Даже свечи менять не захотели! Такого с предыдущими машинами у меня ещё не было, всегда что-то надо было делать: то менять шаровые, то стойки, то масло гонит, то движок троит…»; «Масложор отсутствует, даже после 300 000 км, стойки в Москве прожили с самого салона и по настоящее время»; «Такой беспроблемной машины у меня никогда не было»; «За 130 тысяч километров сломался только ролик натяжителя ремня», – восторгаются авторы отзывов.

Отдельно упоминают надежность подвески в целом, износоустойчивость материалов отделки салона, полное отсутствие масложора. Вполне позитивно владельцы оценивают и устойчивость к коррозии, при том что сам металл кузовных панелей они считают слишком тонким (что поделаешь, это Азия). На удивление прочным оказалось и лакокрасочное покрытие (хотя ругать краску, которой покрыты кузова современных автомобилей, стало буквально всеобщим трендом). В общем, сколы, конечно, есть, но «за три года они даже ржаветь не начали».