Крымский мост: последние новости, ситуация сейчас

К утру понедельника автомобильная пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края вновь выросла. По состоянию на 9.30 утра она составляла 13 км. Об этом рассказали в кубанском оперштабе. «Рамблер» собрал последние новости о самой большой пробке на юге страны.

Сейчас проезда по мосту водителям приходится ждать как минимум пять часов. Причиной такого затора стал тщательный досмотр машин и увеличившийся поток туристов, желающих попасть в Крым. Минтранс РФ просит туристов упаковывать вещи в удобные для досмотра сумки. Скорость прохождения досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей. Отдыхающих также просят закладывать время для прохождения досмотра.

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Водителям и пассажирам, ожидающим продвижения гигантской очереди из автомобилей, помогают волонтеры, сотрудники районных администраций. Они раздают воду, также на подъезде к Крымскому мосту выставили биотуалеты.

Кроме того, из-за ухудшающейся ситуации были открыты дополнительные пункты досмотра. Также на пропускной пункт отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра. Сейчас на мосту работает 80 пунктов.

Отмечается, что по пути следования к Крымскому мосту есть кафе, туалеты и гостиницы. Спасатели оказывают консультационную помощь.

С чего все началось

Автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля. В первый же день длина пробки составляла 9 км, водителям и пассажирам приходилось ожидать проезда до шести часов. Чтобы разгрузить дорогу, на одной из заправок около Тамани был организован автомобильный накопитель, куда направляли весь транспортный поток.

К ночи протяженность пробки сократилась до 3 км, однако уже с утра она снова стала расти. В субботу и воскресенье длина затора составляла 9 и 8 км соответственно. Водители, которые уже проехали через мост, рассказывают, что затор вызван особо тщательным досмотром автомобилей.

«Полностью разгружаешь авто, тащишь сам на ленту все, до самого маленького пакетика. Машину просматривают полностью. Если не хочешь разгружать, добро пожаловать на сканер. Туда очередь еще больше», — написал один из очевидцев в соцсетях.

Реакция властей

За многокилометровой пробкой следят власти. Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на мосту.

«Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения», — сказал генерал.

Помощник главы региона Олег Крючков заявил, что руководство делает все возможное, чтобы ликвидировать масштабный затор. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с пробкой, регулирует Минтранс РФ.

По словам сенатора Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова, после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, уровень защиты был значительно повышен. Он добавил, что при возможном нанесении удара по нему может произойти эскалация конфликта.