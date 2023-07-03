В Россию привезли преемника Geely Atlas с системой распознавания лиц

В российском автосалоне продают новый кроссовер Geely Boyue Cool за 2 920 000 рублей. Китайская новинка является прямым преемником популярного короткобазного паркетника Atlas. При этом Boyue Cool оснащен множеством «умных» систем, а также полуторалитровым турбомотором. По данным издания «Российская газета», у отечественного продавца в наличии кроссовер 2023 года выпуска без пробега.

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Geely Boyue Cool построен на модульной архитектуре Compact Modular Architecture, которую китайские специалисты разрабатывали совместно с инженерами Volvo. Габариты кроссовера составляют 4510 миллиметров в длину при 2701-миллиметровой колесной базе. В движение переднеприводный автомобиль приводит полуторалитровый турбомотор, отдача которого составляет 181 лошадиную силу. В паре с агрегатом работает семидиапазонный «робот».

В списке опций кроссовера присутствует 13,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, оборудованный функцией голосового управления, а также «умный» круиз-контроль, распознающий пешеходов и разметку. Кроме того, Boyue Cool получил систему распознавания лиц, которая активирует индивидуальные предустановленные настройки, включая положение руля, сиденья и зеркал заднего вида.

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely