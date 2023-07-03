Россиянам дали рекомендации по проезду по Крымскому мосту

Последние три дня перед Крымским мостом наблюдаются пробки, которые 3 июля растянулись уже на 13 километров. В связи с ситуацией «Комсомольская правда» собрала рекомендации для желающих попасть на курорты полуострова.

В первую очередь россиянам следует учитывать дорожную ситуацию перед Крымским мостом и закладывать время на прохождение проверок.

Главным образом досмотру подвергаются сумки проезжающих, следует использовать удобные для выгрузки. Кроме того от количества багажа зависит скорость прохождения проверки, поэтому стоит брать всего одну или две сумки. Также, если есть возможность, то стоит вообще отказаться от багажа, поскольку такие машины проходят линейный пункт досмотра.

«Следите за обстановкой на подходах к мосту с помощью "Яндекс-Навигатора". В случае заторов можно воспользоваться площадками для отдыха водителей. Ближайшая площадка со стороны Тамани находится на 130 километре трассы А-290», — отмечается в тексте.