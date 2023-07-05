Снизятся ли цены на АЗС из-за сокращения экспорта российской нефти

Решение России добровольно сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе может остановить подорожание бензина на наших заправках, которое началось в мае этого года.

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Если поставки за границу будут снижаться за счет роста объемов отечественной нефтепереработки, то это увеличит предложение автомобильного топлива на нашем рынке. Бензин подешевеет в опте, а это снизит давление на его стоимость на АЗС.

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Но возможны и другие варианты. Например, сокращение экспорта нефти может происходить за счет снижения ее добычи или за счет роста поставок бензина и дизеля за границу. В обоих случаях это уже не повлияет благотворно на стоимость топлива на отечественных заправках, хотя последнее также увеличит объемы нефтепереработки в стране.

Проблема в том, что для бюджета России увеличение поставок топлива в августе на внутренний рынок едва ли будет выгодным. Выплаты по демпферу (механизму компенсации разницы между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними) из бюджета нефтяным компаниям составили в июне 78,6 млрд рублей, а в мае и того больше - 103,5 млрд рублей. Сильный рост поставок на внутренний рынок на фоне снижения экспорта нефти и вероятного подорожания нефти в мире приведет к увеличению выплат по демпферу.

Правительство планирует с сентября сократить выплаты по демпферу вдвое, и тогда рост поставок топлива на внутренний рынок уже не окажет такого воздействия на бюджет. Но официально решение по демпферу пока не принято, как и сокращение экспорта анонсировано пока только на август. Если оно будет продлено на сентябрь, то правительству удастся "убить двух зайцев", воздействовать на внутренний рынок топлива и поддержать котировки барреля.

Мнения экспертов разделились. Экспорт нефтепродуктов не менее сложен, чем экспорт нефти, а на внутреннем рынке не ожидается и не происходит существенного изменения их потребления, поэтому речь идет не о росте переработки, а о сокращении добычи, считает замдекана экономического факультета МГУ Александр Курдин.

Иная точка зрения у аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Россия увеличит объемы переработки, чтобы нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогли направить их на внутренний рынок для сдерживания роста оптовых цен, поясняет эксперт. Их рост приводит к постепенному повышению розничных цен на бензин и дизельное топливо. Оптовые цены на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сначала года выросли уже более чем на 50%, розничные цены пока сдерживает ФАС, но они тоже еженедельно повышаются. В итоге это может привести к разгону инфляции. Правительство уже обязала НПЗ увеличить объемы отгрузок на внутренний рынок. А снижение экспорта будет как раз способствовать увеличению поставок на СПбМТСБ, считает Чернов.

По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, сокращение экспорта нефти, скорее всего, будет происходить на фоне роста экспорта нефтепродуктов. Именно так обстояли дела в минувшем июне. По оценке S&P Global Platts, морской экспорт нефти из России в июне 2023 года сократился на 380 тысяч баррелей в сутки, тогда как экспорт нефтепродуктов - увеличился на 80 тысяч баррелей в сутки (до 2,49 млн). Учитывая завершение периода ремонтов на НПЗ, экспорт нефтепродуктов продолжит восстанавливаться, а экспорт нефти будет снижаться.

Родионов также отмечает, что среди нефтепродуктов основными статьями экспорта являются мазут и дизельное топливо, для производства которых есть избыток мощностей. Например, в 2021 году доля экспорта в структуре производства дизельного топлива составила 50%, а в структуре производства мазута - 84%, и лишь 10% - в производстве бензина.

Справедливо будет уточнить, что с начала 2023 года экспорт бензина из России стал увеличиваться, что даже повлекло за собой разговоры о его влиянии на внутренние цены. Но едва ли доля экспорта в структуре производства бензина выросла до значений дизельного топлива, а тем более мазута.

При этом никаких сомнений, что основная цель сокращения экспорта - это поддержка котировок барреля и стимул для роста цен на российские сорта нефти, нет. Не случайно, Саудовская Аравия также уже заявила о продлении на август своего дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей. Разница только в формулировках. Россия перерабатывает около половины добываемой нефти, а половину отправляет за границу, то есть, сокращая добычу, может не уменьшать экспорт. В Саудовской Аравии другое соотношение.

По данным Energy Institute, объем переработки нефти увеличился до 2,94 млн баррелей в сутки, а объем экспорта нефти - до 7,33 млн баррелей в сутки. Соответственно, в случае сокращения добычи объем экспорта будет снижаться сильнее, чем объем переработки - просто в силу более высокой статистической базы, отмечает Родионов.