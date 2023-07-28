Три супер редких авто, которые случайно нашли в гараже

Иногда бывает так, что про автомобили забывают на десятилетия, а потом их случайно находят потомки владельцев или новые собственники земли. Так случилось и с героями нашей статьи.

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Dodge Charger из старого амбара

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В 2015 году в Гленвуде в США жители с удивлением обнаружили редкий Dodge Charger Daytona 1969 года в одном из заброшенных амбаров. Машина была практически новой, с пробегом 33 тысячи километров. Еще одна важная деталь заключается в том, что это лимитированная версия, и таких машин выпустили всего 503 единицы.

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Машина сохранилась в идеальном состоянии, включая 375-сильный восьмицилиндровый двигатель Dodge 440 Magnum и автоматическую трансмиссию. В свое время местный судья приобрел это двухдверное спортивное купе в качестве подарка для своей супруги, но в 1974 году они продали его следующему владельцу.

Изначально специалисты оценили Dodge Charger Daytona в 180 тысяч долларов, но выручить удалось всего 90. Именно за такую сумму автомобиль продали в 2016 году с аукциона.

Аризонский Ferrari 166MM 1949

Автомобиль Ferrari 166MM 1949 года, выполненный в спортивном стиле, изготовили еще более ограниченной серией, чем Dodge Charger Daytona. Всего произвели 25 экземпляров. Особенностью этих машин был двухлитровый двигатель V12, созданный итальянским инженером Джоаккино Коломбо. В сочетании с легким корпусом "барчетта" это сделало Ferrari 166MM одним из самых быстрых в линейке бренда.

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В 1959 году один из двадцати пяти экземпляров купил житель Аризоны на аукционе в Швейцарии всего за 8 тысяч долларов. Первое время новый владелец использовал машину в спортивных состязаниях, как и предполагалось по задумке инженеров-разработчиков. Но болид часто ломался, и после очередной поломки мужчина спрятал гоночный автомобиль в сарае на заднем дворе своей усадьбы и больше никогда на нем не ездил.

Спустя почти пятьдесят лет наследники вспомнили о Ferrari 166MM, которая все это время ржавела в сарае, и продали ее коллекционеру Мэнни Дель Аррозу за 1 миллион долларов. Покупатель полностью отремонтировал техническую часть, но аккуратно сохранил следы времени на корпусе. То есть автомобиль не был перекрашен и отреставрирован, а выглядел именно так, как должен выглядеть спустя пятьдесят лет простоя.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona из Японии

Еще одного редчайшего итальянца из конюшни «Феррари» нашли в Японии. Редкий Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1969 забыли более чем на 40 лет. Что удивительно, пробег забытого «Феррари» тоже небольшой – всего 36 тысяч километров. Всего было собрано 1200 таких автомобилей, но лишь пять из них получили очень легкий алюминиевый кузов от ателье Scaglietti. Но при детальном изучении найденного экземпляра выяснилось, что он единственный из пятерки был сертифицирован для перемещения по дорогам общего пользования. Подлинность экземпляра подтвердил ведущий эксперт по истории Ferrari Марсель Массини. Под капотом зверя обнаружился двигатель объемом 4,4 литра мощностью 350 л.с.

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