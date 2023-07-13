Что делал Форд до основания Ford: длинный путь к успеху

Генри Форд родился 30 июля 1863 года в обеспеченной семье эмигрантов из Ирландии, которая жила в небольшом городке Спрингвелс, расположенном в окрестностях Детройта. Генри Форд не отличался стремлением к учебе и посещал школу лишь до шестого класса. Чуть позже, в возрасте шестнадцати лет, Генри отправится в Детройт и устроится на работу в Michigan Car Company Works, где в то время собирались городские трамваи. Отец Генри решил помочь сыну и договорился, чтобы его взяли работать в James Flower & Brothers учеником машиниста, где Генри и проработал до 1881 года. С 1881 по 1882 Генри был занят работой в Detroit Dry Dock Company, которая занималась тяжелой промышленностью, в том числе, постройкой больших торговых судов. Сегодня у этого места статус «исторического морского производственного предприятия», и оно охраняется как исторически-ценный объект. В 1882 году Генри возвращается на родную ферму, начинает осваивать хозяйство и помогать с починкой паровых двигателей соседу.

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1888 год, паровые двигатели

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В 1888 году Генри Форд на ферме встретил Клару Брайант, на которой 11 апреля этого же года и женился. Отец Генри передал новой семье часть своего хозяйства площадью 80 акров, чтобы сын начал заниматься семейным делом. Но Генри не собирался пахать землю и сажать помидоры, вместо этого он два года учился пилить деревья с помощью установки на паровом двигателе, тренируясь как на своей земле, так и на соседской. Но в 1891 году он внезапно решается переехать жить в Детройт, хотя его жена Клара только закончила постройку и оформление семейного коттеджа. В Детройте его привлекла должность ночного инженера на подстанции Edison Illuminating Company, за которую ему пообещали зарплату размером 40 долларов в месяц. Позже он получил должность главного инженера в компании Томаса Эдисона. Уже к октябрю 1982 года он взял на себя техническое обслуживание паровых двигателей на главной осветительной станции в центре города, за что получал еще 75 долларов ежемесячно.

1893 год, первый двигатель

Генри Форда очень интересовали бензиновые двигатели, которые тогда стали появляться. Свой первый экземпляр он собрал буквально в раковине на кухне, в которой впервые и запустил его. Через два года был собран первый любительский автомобиль Генри Форда. Первый автомобиль, как и полагается легендам, Генри собрал в простом сарае без специального оборудования. Сарай располагался на заднем дворе дома по адресу Бэнгл-авеню, 58. Автомобиль представлял собой квадрицикл, то есть не совсем классическая машина в нашем понимании, но это были лишь первые шаги.

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1896 год, новый автомобиль

Сразу после создания своего первого прототипа, Генри поехал на встречу руководителей Edison Illuminating Company в Манхэттен-Бич в Нью-Йорке. На этой встрече Форд смог обсудить свой бензиновый автомобиль с Томасом Эдисоном, который полностью его поддержал несмотря на то, что выступал за использование электрокаров, которые в то время активно эксплуатировались. Как нам известно, Эдисон очень любил электричество. Но не все было безоблачно, потому что его непосредственный руководитель Александр Доу, был категорически против взрывоопасного бензина на территории комплекса. Поэтому Генри получил замечания и предложения Эдисона, но продолжить эксперименты пришлось в старом сарае. Второй автомобиль был построен уже в 1898 году, и в этот момент Генри понял, что ему необходимы инвестиции, чтобы дело стало прибыльным. Уже тогда было очевидно, что за автомобилями будущее. и Генри Форд очень точно ухватился за эту ниточку. К счастью для Генри, мэр Детройта Уильям Мэйбери был его другом, а потому представил изобретателя многим известным и состоятельным лицам в городе. Один богатый торговец Уильям Мерфи проявил интерес и согласился финансировать автомобиль Генри.

1899 год, Детройтская автомобильная компания

Получив финансирование от Уильяма Мерфи, Форд запустил «Детройтскую автомобильную компанию» и занял в ней должность суперинтенданта, то есть осуществлял полное руководство над сборкой и разработкой. Официальным днем основания считают 5 августа 1899 года, с того же самого дня Форд начал получать свою зарплату в размере 150 долларов за должность суперинтенданта. Уже 15 августа 1899 года Генри Форд ушел из Edison Illuminating Company, отказавшись от предложенной зарплаты в размере 1900 долларов, что по тем временам было невероятной суммой.

Первую машину, собранную силами Детройтской автомобильной компании, показали в январе 1900 года. Но радовало это только Форда: инвесторы хотели как можно быстрее начать получать прибыль и сильно торопили производство. И тут возникла проблема – Генри никогда до этого не собирал более одного автомобиля одновременно. Это была ручная сборка, без конвейера и четко отлаженных процессов. В итоге автомобили получались не такими качественными и слишком дорогими. Все это привело к большим разногласиям, из-за которых Форд ушел 29 октября 1900 года. Официально компания просуществовала еще год, но потом была закрыта.

1901 год, гоночный автомобиль

После ухода из "Детройтской автомобильной компании", Генри Форд решил, что он должен сам собирать автомобили так, как он считает нужным. Воспользовавшись связями, он получает часть земли от бывшего завода, с которого уволился, после чего разворачивает там небольшое производство. И в этот момент Генри впервые задумывается о гоночном автомобиле. По какой-то причине, он был убежден, что быстрая машина привлечет всеобщее внимание и это поможет закрепиться в автомобильном мире. Он попросил некоторых друзей помочь ему, благодаря чему сборочно-изобретательный процесс шел круглосуточно. В середине 1901 года была построена первая машина, которая развивала 26 лошадиных сил и оснащалась двухцилиндровым двигателем. На постройку ушло около 5000 долларов, большую часть из которых снова выделил Уильям Мерфи. Труды Генри Форда не прошли даром – на своем автомобиле 10 октября 1901 года, он побеждает в десятимильной гонке более мощную машину соперника, которая развивала 40 л.с. Гонку выиграл не только он, но и его помощник Эд Хафф, который все время висел на специальной подножке для балансировки автомобиля. За свою победу Форд получил 1000 долларов, стеклянную чашу для алкоголя и большую огласку, ради которой все и затевалось.

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30 ноября 1901 года, основание новой компании

Новые успехи и новая репутация снова привлекли к Форду интерес и денежные средства. На волне успеха Форд с партнерами по предыдущей компании построил новый завод по производству гоночных автомобилей. Форда назначили главным инженером и выдали часть акций компании, которая оценивалась в 100 000 долларов. Целью в новой компании была постройка быстрой гоночной машины, которую можно было бы продавать за 1000 долларов. Но в тот момент у Генри появилась «гоночная лихорадка», и он стремился создавать все более мощные двигатели, а потому работал над новым четырехцилиндровым ДВС. Проблема заключалась в том, что спонсировалось все предприятие снова не Фордом, и по этой причине снова начали очень быстро возникать разногласия. В то время как Форд выступал за развитие и улучшение технологий, инвесторы хотели «собирать как есть» чтобы продавать и получать прибыль.

Но судьба и здесь сыграла Форду на руку – на волне слухов о постройке автомобилей, с ним связался известный и состоятельный чемпион по велоспорту Том Купер, который захотел, чтобы Форд собрал ему две гоночные машины и согласился полностью их финансировать. Недолго думая, через неделю после предложения, а именно 10 марта 1902 года, Форд снова покидает автомобильный завод забирая с собой лишь рисунки прототипа будущей гоночной машины и чек на 900 долларов. После ухода Форда саму компанию переименовали в Cadillac Automobile Company.

1902 год, гоночные автомобили для Купера

В мае 1902 года Форд и Купер организовали новую точку по сбору автомобилей в самом центре Детройта. Было решено собирать два автомобиля сразу, для чего пригласили около десяти сотрудников, которые работали по десять часов в сутки. Первый гонкой, на которую они хотели попасть со своими новинками, был «Кубок производителей» в Гросс-Пойнте 25 октября 1902 года. К работе также привлекли старого друга Форда – Эда Хаффа. Проект шел очень быстро и через несколько месяцев первый гоночный автомобиль был готов. Когда Форд, Купер и Хафф опробовали его на треке, оказалось, что никто не был готов к такому уровню пилотирования, потому что автомобиль развивал мощность около 90 л.с. В итоге Купер попросил своего друга Барни Олдфилда срочно научиться управлять новым болидом, и Барни с задачей справился, и даже смог победить в гонке, которая снова принесла известность Форду.

1902 год, новые партнеры

Еще до гонки в октябре 1902 года, Генри связался с Александром Малкомсоном, известным торговцем углем в Детройте, по поводу рекламы простого автомобиля для потребителей, чертеж которого был уже готов. Так появилось новое партнерство Ford & Malcomson. За считанные месяцы был спроектирован и построен легкий автомобиль, который в цеху называли Fordmobile. В связи с расширением производства появилось предложение о переезде, и 1 мая 1903 его реализовали. Первые автомобили были не полностью построены на заводе Форда. В тот момент уже три года как существовал Dodge, и именно он должен был предоставить первую партию колес и агрегатов к ним общей стоимостью 162 500 долларов. Первые автомобили собирались из всего, что отвечало техническим требования и соответствовало цене. У компании Runabout заказали 100 кузовов, а шины - у Hartford Rubber Company по цене в 40 долларов за комплект. Именно так и собирались автомобили на предприятии Форда и партнеров в то время.

1903 год, ребрендинг компании

Но были и проблемы – в марте 1903 года компания Dodge Brothers настаивала на выплате 5000 долларов за первую партию колес, а продажи тогда шли не очень бодро. В итоге партнер Форда обратился за помощью к своему дяде Джону Грею, который был президентом германо-американского банка Детройта. Грей согласился влиться деньгами, но взамен попросил стать президентом компании до тех пор, пока они не расплатятся с ним по долгу. Форд согласился на это предложение, сделал Грея президентом, а сам стал вице-президентом.

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