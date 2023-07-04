Еще не Pro и даже не Pro Max: обзор Chery Tiggo 7

Вы могли его не заметить в потоке китайских новинок на старте, но еще можете все наверстать на рынке вторичном. В сегодняшнем обзоре пристально разглядываем автомобиль Chery Tiggo 7. Посмотрим на фото, что можно найти в салоне «Чери Тигго 7», узнаем, какие возможны поломки у авто, изучим отзывы реальных владельцев и выясним, по какой цене можно купить машину.

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«Чери Тигго 7» в России

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Кроссовер «Чери Тигго 7» провел на российском рынке немного времени и мало чем запомнился покупателям. Продажи стартовали в 2019 году, но вскоре «просто» 7 сменили 7 Pro и 7 Pro Max, и обычная «семерка» на этом фоне как-то затерялась.

инновационный (на тот момент) полуторалитровый турбированный;

двухлитровый атмосферник. На старте Chery Tiggo 7 сразу предложил покупателям два мотора на выбор:

Проблема в том, что топ-мотор предлагался только в паре с «ручкой», а устаревшему атмосфернику полагался еще и вариатор.

Из дня сегодняшнего в это трудно поверить, но базовый Cherry Tiggo 7 стоил тогда всего 1,2 млн рублей, а топ-версии отдавали за 1,369 млн рублей.

Цены на машину «Чери Тигго 7» сегодня

Купить б/у авто «Чери Тигго 7» сегодня можно от 1,35 до 1,8 млн рублей. Больше всего предложений как раз по двухлитровым атмосферным, что неудивительно: ворочать рычагом механики в наше время любит мало кто, поэтому логичнее пожертвовать в иных случаях мотором, зато выиграть в комфорте передвижения.

А поскольку машины сравнительно свежие (2019-2020 гг.), то за ними водятся известные грешки типа залога, потому что авто кредитные.

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Технические характеристики «Чери Тигго 7»

В основе Tiggo 7 лежит новая платформа T1X, разработанная вместе с автоконцерном Jaguar Land Rover, что как бы намекает на претензии и амбиции китайцев. Эта платформа также стала основой кроссовера Tiggo 4: T1X – штука гибкая, позволяет варьировать длину колесной базы в пределах от 2 560 до 2 800 мм и регулировать дорожный просвет от 145 до 190 мм.

Передняя подвеска авто «Чери Тигго 7» — классический «МакФерсон», задняя – многорычажная.

Версии с разными моторами отличаются многими техническими нюансами:

В двухлитровых версиях Tiggo 7 установлен электромеханический усилитель руля.

Базовые варианты с полуторалитровым турбодвижком оснащены ГУР-ом.

Двигатель Chery 7 объемом 2 л с кодовым названием SQRD4G20 принадлежит семейству Acteco и является развитием двигателя SQR484F, который использовался в Tiggo 5. Металлический впускной коллектор заменен на пластмассовый, мощность понижена до 122 «лошадей».

Салон «Чери Тигго 7»

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Интерьер, как видно на фото «Чери Тигго 7», выглядит простовато. Но не вызывает неприязни не в последнюю очередь потому, что не источает характерный для «китайцев» неприятный запах.

Посадка высокая, что вкупе с не особо широкими стойками и большими зеркалами обеспечивает хорошую обзорность. Дизайн приборной панели сильно на любителя, зато в салоне Chery Tiggo 7 имеется цветной дисплей борткомпьютера диагональю 4,8 дюйма, на котором можно отобразить цифровой спидометр.

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Перчаточный ящик (aka «бардачок») среднего размера, не имеет никакой отделки — голый пластик. Кресло водителя в топовой комплектации обтянуто перфорированной «кожей» и оснащено электрорегулировками – найти комфортную посадку можно быстро. Регулировки руля по вылету нет, зато руль обтянут приятным кожзамом и снабжен обогревом, причем честным: греется весь обод по контуру, а не только рандомные места. Подогревом также оборудованы зеркала, сиденья спереди и сзади, ветровое стекло «Тиго 7».

Проблемы «Чери Тигго 7»

Минусы «Чери Тигго 7» типичны для многих китайских автомобилей недавнего времени. Так, владельцы жалуются на то, что кузов машины легко царапается и в поврежденных местах ржавеет, а детали салона быстро изнашиваются.

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Также отмечаются проблемы с электрикой, освещением, замками и стеклоподъемниками. Бывают и совсем неприметные и своеобразные косяки: «Полка в багажнике слабоватая. Поставил три сумки, и она прогнулась».

Отзывы о Chery Tiggo 7

В других отзывах владельцев «Черри Тигго 7» отмечаются еще более неочевидные недостатки. Так, один владелец пишет: «Дворники лобового стекла — их нельзя поднять перпендикулярно стеклу, мешает капот – неудобно очищать от налипшего снега и льда». Другой подмечает «слабую музыку», а профильная пресса в своих обзорах в минусы «Чери Тигго 7» записывает неважную плавность хода.

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Также многие подмечают другое (и довольно очевидное) слабое место Chery Tiggo 7 — вариатор в паре с дохлым мотором. Они и везут неважно, и топливо пожирают охотно. Владельцы отмечают, что расход может достигать 12-14 л / 100 км в городе и 8-10 л / 100 км на трассе. По современным меркам — много.

С турбомотором не лучше. Автор еще одного отзыва о «Черри Тигго 7» с механической коробкой передач хвалит автомобиль за хорошую динамику, управляемость, комфорт, оснащение и дизайн. Но при этом отмечает высокий расход топлива в городе, который составляет около 12 л / 100 км.

Стоит ли покупать китайский автомобиль «Черри 7»

«Черри Тиго 7» — автомобиль переходного периода. Он уже не так нелеп и ужасен, как китайские кроссоверы до него, но и не так технически «вылизан», как пришедшие на смену 7 Pro и 7 Pro Max.

просторный салон;

неплохой багажник;

сносное оснащение. Тем не менее на его счету: