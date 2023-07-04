Эксперты рассказали, что делать при утере ключей от машины

Любой водитель может столкнуться с потерей ключей. Их можно лишиться из-за невнимательности или стать жертвой воров. Autonews рассказал, что нужно делать в такой ситуации.

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В первую очередь, при утере ключей от автомобиля, нужно поискать запасной комплект, который всегда прилагается при покупке машины. Хранить такой комплект советуют в надежном месте. Однако если водитель в этот момент находится далеко от дома, то можно воспользоваться услугами эвакуатора.

Если дубликата ключа нет, а единственный потерялся, то можно в случае, если он был без микрочипа, обратиться в специализированную компанию, где его восстановят по личинке дверного замка. Стоит такая услуга в среднем 500 руб. Самый дорогостоящий способ - изготовить современный чип-ключ у дилера. Такой ключ связывается с иммобилайзером в автомобиле и разрешает запуск двигателя. Цена услуги - от 5 тыс. руб.

Также можно заказать ключи в специализированной компании, где цены значительно ниже, чем у дилеров. Но при этом нужно учитывать, что ваша информация окажется в руках у третьих лиц.

Если при вскрытии автомобиля сработала сигнализация, ее нужно отключить. Для этого необходимо знать, где располагается секретная кнопка «Валет», а также четко выполнять необходимую последовательность действий.

В случае кражи ключей, нужно незамедлительно принять защитные меры. Для начала сменить замки, затем обратиться в специализированную компанию для замены микрочипа или перепрошивки ключа. Эксперты также советуют установить противоугонные устройства, такие как GPS-трекер или автосигнализацию.