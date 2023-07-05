Глава РСА: цены на автозапчасти в России резко снизились

В России резко снизились цены на запчасти для таких популярных марок автомобилей, как Audi , Hyundai , Kia , Mitsubishi и Nissan . Об этой тенденции заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев .

«Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее. Среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30—40%», — цитируют слова Уфимцева « Известия ». Глава РСА уточнил, что такие поставки ведутся в основном из ОАЭ и Китая по лиценции и без препятствий в виде санкций.

Уфимцев уточнил, что для отдельных марок до сих пор сложно достать запасные части. Он связал это с низкой распространенностью на рынке России, что приводит к отсутствию выгоды массового закупа. В целом, по его словам, средняя стоимость запчастей практически стабилизировалась и превышает уровень начала 2022-го на 21—25%. Даже последние изменения курса рубля пока никак не сказались на стоимости.