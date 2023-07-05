Какое масло выбрать для автомобиля

Масло какой вязкости лучше выбирать для автомобиля
Выбор моторного масла для автомобиля проводится по ряду параметров. Эксперты перечислили рекомендации по вязкости состава.
Выбор правильного моторного масла позволяет достичь бесперебойной работы двигателя. Автомобилисты часто сталкиваются с вопросами при покупке такого состава. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит обращать внимание на вязкость масла.
Вязкость - это способность противостоять текучести. Данный параметр определяется по специальной шкале, обозначения в которой представлены в виде букв и цифр. Так, на канистре с маслом часто можно увидеть надпись в формате “10W-40”. Первое число указывает на вязкость состава при низкой температуре, а второе - при высокой.
Выбор зависит от определенных факторов. Так, автомобилисту стоит брать во внимание климатические условия региона, где эксплуатируется транспорт. Если машина передвигается в холодном климате, нужно выбирать масло с низким параметром вязкости - 5W или 0W.
Еще один фактор - тип мотора, который используется в автомобиле. Все агрегаты требуют разных условий для бесперебойной работы. Поэтому производители, как правило, указывают, какие составы использовать при техническом обслуживании. Такие рекомендации должны стоять на первом месте при выборе масла в магазине.
Не рекомендуется использовать состав, вязкость которого превышает значения, рекомендованные производителем. Это может негативно отразиться на работе установки и повредить его комплектующие. Кроме того, нельзя смешивать масла от разных производителей, так как из-за этого ухудшается эффективность и портятся свойства.
Автомобилистам-новичкам при выборе масла стоит обратиться в автосервис или связаться с производителем. Так можно получить более точные рекомендации по подбору моторного состава. Еще один вариант - найти инструкцию по эксплуатации в онлайн-формате.