Какое масло выбрать для автомобиля

Выбор моторного масла для автомобиля проводится по ряду параметров. Эксперты перечислили рекомендации по вязкости состава.

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Выбор правильного моторного масла позволяет достичь бесперебойной работы двигателя. Автомобилисты часто сталкиваются с вопросами при покупке такого состава. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит обращать внимание на вязкость масла.

Вязкость - это способность противостоять текучести. Данный параметр определяется по специальной шкале, обозначения в которой представлены в виде букв и цифр. Так, на канистре с маслом часто можно увидеть надпись в формате “10W-40”. Первое число указывает на вязкость состава при низкой температуре, а второе - при высокой.

Выбор зависит от определенных факторов. Так, автомобилисту стоит брать во внимание климатические условия региона, где эксплуатируется транспорт. Если машина передвигается в холодном климате, нужно выбирать масло с низким параметром вязкости - 5W или 0W.

Еще один фактор - тип мотора, который используется в автомобиле. Все агрегаты требуют разных условий для бесперебойной работы. Поэтому производители, как правило, указывают, какие составы использовать при техническом обслуживании. Такие рекомендации должны стоять на первом месте при выборе масла в магазине.

Не рекомендуется использовать состав, вязкость которого превышает значения, рекомендованные производителем. Это может негативно отразиться на работе установки и повредить его комплектующие. Кроме того, нельзя смешивать масла от разных производителей, так как из-за этого ухудшается эффективность и портятся свойства.