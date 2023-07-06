Автоэксперт объяснил, почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя
Кандидат технических наук и автожурналист Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя.
"Летом на стоянке салон автомобиля превращается в сауну и после того, как вы оказываетесь внутри, вполне можно обжечься об элементы интерьера или даже получить тепловой удар.
Поэтому водители сразу после запуска двигателя включают кондиционер на полную, ожидая резкого снижения температуры. Однако такая практика не идет на пользу ни вам, ни автомобилю. Ведь только что запущенный двигатель и так работает с большой нагрузкой. Кроме того, он еще и не прогрет. В результате этого любой дополнительный потребитель энергии начинает приводить к тому, что резко увеличивается износ мотора.
Да и эффективность кондиционера, которому приходится охлаждать перегретый воздух в салоне, крайне низка. Поэтому перед запуском двигателя лучше отключить кондиционер. Это попутно снизит нагрузку на электрическую сеть машины. И полностью открыть все окна, что позволит быстро удалить из салона перегретый воздух.
Только после этого можно закрыть окна и включить кондиционер или климат-контроль. В этом случае он быстрее выйдет на рабочий режим, а в салоне станет прохладно. Кстати, для облегчения начала работы системы кондиционирования на стоянке можно пользоваться светоотражающими шторками. Стоит этот аксессуар ничтожно мало, зато существенно снижает температуру внутри салона авто", - отметил эксперт.