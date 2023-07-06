Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя

Поэтому водители сразу после запуска двигателя включают кондиционер на полную, ожидая резкого снижения температуры. Однако такая практика не идет на пользу ни вам, ни автомобилю. Ведь только что запущенный двигатель и так работает с большой нагрузкой. Кроме того, он еще и не прогрет. В результате этого любой дополнительный потребитель энергии начинает приводить к тому, что резко увеличивается износ мотора.