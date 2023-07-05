Врач: открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком

Вдыхание водителем выхлопных газов в пробке может привести к онкологии, заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем, а также к проблемам с кожей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-онколог Клинической больницы Медси в Боткинском проезде Анастасия Косякова. Она подчеркнула, что риски существенно возрастают, когда окна машины раскрыты.

«Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна, поскольку человек вместе с кислородом вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу, бензапирен. Накапливаясь в организме, эти вещества могут спровоцировать серьезные заболевания. Увеличиваются случаи появления у людей онкологических заболеваний. Возникают риски развития рака легких», — сказала Анастасия Косякова.

По словам врача, вдыхание выхлопных газов может также привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и вызвать одышку, головокружение, стенокардию, а также спровоцировать развитие инфаркта миокарда, атеросклероза и тромбоза.

«При постоянном воздействии выхлопа на человека со стороны нервной системы появляется недомогание, раздражительность, нарушение сна. Кожа и глаза тоже страдают: может развиться дерматит и конъюнктивит», — подчеркнула эксперт.