Тест-драйв: оправдывает ли Exeed TXL статус премиального кроссовера

Линейка премиальных кроссоверов Exeed, созданных отдельным подразделением китайской Chery, пока насчитывает в России всего три модели. Но эти автомобили уже стали неотъемлемой и весьма яркой частью наших городских пейзажей. Самое время поближе познакомиться со средним в этом ряду по цене и мощности Exeed TXL.

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В РФ эта модель поставляется в двух модификациях - с двигателем 1,6 л мощностью 186 л.с., а также чуть более дорогой (разница в ценнике - порядка 400 000) TXL с двухлитровым турбированным движком, который выдает 197 "лошадок". Обе машины снабжены роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач. Второй вариант проходит у дилеров под многообещающим названием Sport Edition. И именно его мы смогли основательно испытать в разных условиях.

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Начинаем знакомство с экстерьера. Внешне Exeed TXL легко узнаваем, особенно его передняя часть. Узкие фары сразу обозначают азиатское происхождение кроссовера, а красные тормозные суппорта, которыми снабжен Sport Edition, и люк на крыше обещают приятную смесь премиального комфорта и спортивной резвости. Машина достаточно большая, но при этом не выглядит громоздко. Определение "стильная", пожалуй, подойдет к ней наиболее точно.

Российская Газета

Одна из главных "фишек" этой модели - выдвигающаяся при открытии любой из дверей подножка с приятной темной-синей подсветкой. Смотрится действительно эффектно, но именно эта опция получилась небесспорной. Подножка прячется под днище и съедает сантиметра 3 из заявленных 210 мм клиренса.

В городских условиях это едва ли фатально, но сразу же возникают сомнения, что попадание зимой в хороший сугроб останется без последствий. Плюс травмоопасность - несколько раз, забывая о выдвигающейся ступеньке и подойдя к авто слишком близко, я получал весьма чувствительные удары по ногам. Зато для маленьких и пожилых пассажиров такая дополнительная ступенька должна стать отличным помощником.

Российская Газета

По интерьеру к TXL нареканий минимум - всё солидно и вполне соответствует заявленной премиальности. Кожаный салон и руль, двухзонный климат-контроль, удобные сиденья и полный пакет опций, уже ставших стандартными для автомобилей такого класса, в наличии. Из приятных сюрпризов - действительно большое пространство для пассажиров, сидящих сзади, и отличный обзор боковых зеркал. Система контроля слепых зон, разумеется, работает, но она скорее нужна для подстраховки. Ну а комфортнее всего в салоне в темное время суток, когда можно оценить интерьерную подсветку дверей, подлокотников и пространства вокруг зеркала заднего вида. Мягкий светло-зеленый и белый свет превращают машину в космический корабль.

Российская Газета

Информационно-развлекательная система в целом достойная, хотя по работе голосового помощника вопросы есть - он регулярно призывает дать команду "включить музыку" или "открыть окно", но на голос реагирует довольно хаотично и скорее отвлекает, чем помогает.

Динамики Sony выдают качественный, хотя и не самый громкий звук - выкрутив его на максимум, барабанными перепонками вы точно не рискуете. Сопряжение со смартфоном выполняется максимально быстро, а специальное углубление для мобильника с функцией беспроводной зарядки сразу снимает вопросы, где расположить главный гаджет любого человека.

Кондиционером можно управлять как напрямую с экрана, так и на панели, расположенной под ним. Кнопки на ней сенсорные и весьма чувствительные, что с непривычки может привести к казусам, например, случайному включению обогрева сидений. Возможно, этот нюанс и некоторое дублирование функций не до конца устроило и самого производителя - рестайлинг, анонсированный Exceed буквально на днях, затронет в основном именно приборную панель и пространство между водительским и пассажирским креслами.

Российская Газета

Впрочем, самое главное для любой машины - не то, как она выглядит, а как она едет. И в этом плане впечатления от TXL максимально позитивные. Сразу стоит оговориться, что ждать от Sport Edition резвости спорткара, несмотря на название комплектации, не стоит. Автомобиль достаточно тяжелый - снаряженная масса 1688 кг - и по определению не может выпрыгивать с места. Но разгон за 9 сек до 100 км/ч - вполне серьезные цифры для городского кроссовера, эксплуатировать который, скорее всего, будут достаточно взрослые люди с детьми. Ну а самое приятное - чувство уверенности, с которым можно идти на обгон на стандартной двухполосной трассе. Двигатель выдает максимальный крутящий момент 375 Н.м., что позволяет резко ускориться без риска для себя и окружающих.

По расходу топлива производитель дает цифры до 6,9 л по трассе до 11,8 л в городе на 100 километров пути. Практика их полностью подтверждает. Достаточно скромный объем бака в 55 литров означает, что на заправках вам придется появляться достаточно часто, но это точно не делает TXL менее комфортным.

Отдельной похвалы заслуживает подвеска. В TXL совершенно не укачивает, поэтому за самочувствие детей и граждан со слабым вестибулярным аппаратом можно не волноваться. Пассажиры могут позволить себе уткнуться в мобильные телефоны прямо во время движения и не жаловаться потом на тошноту.

Кроме того, подвеска сглаживает почти все изъяны дороги, что полезно не только для преодоления "лежачих полицейских" в городе, но и в дальних путешествиях. Когда на скверном покрытии трассы соседние машины откровенно подбрасывало, а коллеги-водители сильно сбавляли скорость, Exeed спокойно держал крейсерские 100 км/ч, не заставляя пассажиров биться головой в потолок или хвататься за любую выступающую поверхность.

Российская Газета

Отличную управляемость обеспечивают и 19-дюймовые диски. Они и смотрятся солидно, и добавляют машине маневренности в ограниченном пространстве. В сочетании с датчиками парковки спереди и сзади, а также с камерами, в том числе панорамными на 360 градусов, отсутствия опции автоматической парковки попросту не замечаешь.