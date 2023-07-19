Неприятный запах из кондиционера в автомобиле. Что делать?

На сегодняшний день трудно представить автомобиль, в котором нет кондиционера или климат-контроля. В большинстве случаев водители вспоминают об этом узле только при его поломке. Но если задуматься, то кондиционер поставляет в салон автомобиля воздух, которым мы дышим. Поэтому к кондиционеру должно быть не меньше внимания, чем к двигателю или коробке передач.

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Иногда вы можете заметить, что воздух из кондиционера пахнет затхлостью. Это достаточно неприятная проблема, которая сильно влияет не только на ваш комфорт в салоне авто, но и на ваше здоровье: затхлый воздух может содержать болезнетворные бактерии. Давайте сначала разберемся, из-за чего может появиться такой эффект.

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Возможные причины

Накопление бактерий и грибка

Кондиционеры создают идеальные условия для роста микроорганизмов, включая бактерии и грибок, особенно во влажной среде, которая образуется при охлаждении воздуха. Эти микроорганизмы могут вызвать неприятный запах.

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Загрязнение салонного фильтра

Этот фильтр защищает обитателей салона от пыли, загрязнения и аллергенов. Салонный фильтр необходимо регулярно менять на новый. Если этого не делать, он начнет накапливать все, что в него прилетело с улицы, и в какой-то момент могут появиться неприятные запахи.

YouTube/LAVR AUTO CHEMICALS

Загрязнение воздуховодов

Это ситуация редкая, но тоже имеет место быть. По различным причинам в машине могут засориться воздуховоды. Туда может попасть еда или мелкие животные и насекомые. Также в них может скапливаться обычная пыль, которая потом превращается в отложения.

Застой воды

В системе кондиционирования при работе образуется конденсат, который выводится через небольшую сливную трубку и сбрасывается на дорогу. Если процесс слива конденсата нарушается по причине физической поломки или загрязнения механизма, через некоторое время также может появиться неприятный запах.

Утечка антифриза

Это уже другой тип проблемы, но упомянуть о нем стоит. Если внезапно в салоне вы почувствовали сладкий химический запах, скорее всего, происходит утечка антифриза. В этой ситуации следует немедленно выйти из автомобиля, выключить систему кондиционирования и проветрить салон, потому что антифриз токсичен для человека.

Решение проблемы

Если вам не повезло столкнуться с неприятным запахом из кондиционера, проблему, конечно же, нужно решить. Ниже мы перечислим шаги, которые стоит предпринять для устранения неприятного запаха.

Продувка салона

Начать стоит с самого простого действия – с продувки салона. Откройте окна автомобиля, включите кондиционер с максимальной скоростью вентиляторов и дайте поработать так минут 10–15 на разных температурах. Если там просто скопился запах и не было серьезного загрязнения, то это может помочь.

Замена салонного фильтра

Второй шаг - это проверка и замена салонного фильтра, если он загрязнился. Это может произойти по различным причинам, даже если фильтр недавно менялся. Мыть салонные фильтры нельзя, нужно покупать новый. Установить можно самостоятельно, в большинстве автомобилей это очень простая процедура.

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Применение дезинфицирующего средства

Есть специальные спреи, которые помогают бороться с запахами из кондиционера. Способ применения достаточно простой, главное, следовать инструкции. Обычно требуется установить минимальную температуру в кондиционере, включить режим рециркуляции, закрыть окна и включить спрей. Процедура занимает около 5–10 минут, во время которых находиться в салоне нельзя. После завершения процедуры необходимо проветрить салон, не садясь в него. Это весьма действенное средство, которое многим помогает.

YouTube/AcademeG

Обращение в сервис

Если загрязнения слишком сильные, может потребоваться разборка системы и мойка компонентов. С этим самостоятельно справиться будет сложно. Важно не только разобрать систему, но еще и собрать ее обратно. Если не уверены в своих силах – отвезите машину в специализированный сервис.

Риа Новости

Рекомендации

Чтобы система кондиционирования радовала вас прохладным и чистым воздухом, следите за ее чистотой, меняйте салонный фильтр на каждом ТО, а также осушайте испаритель после использования. Для этого нужно оставить систему работающей, но отключить режим охлаждения. Это простое действие удалит оставшуюся влагу, и бактериям будет сложнее размножаться.

Заключение