В каком случае суд может признать недействительным протокол о нарушении ПДД

Ошибки в протоколах и других процессуальных документах можно исправлять только после согласования с водителем. А если дело уже начало рассматриваться в суде, то исправлять их нельзя вообще. В противном случае нарушение этих требований станет поводом для прекращения дела. О таких особенностях делопроизводства напомнил Верховный суд, рассматривая историю о нетрезвом водителе.

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В этом непростом деле все оказалось не так. Гражданка Никитова за рулем своего внедорожника была остановлена сотрудниками ГИБДД ночью в Москве. У сотрудников возникло подозрение, что барышня нетрезва. Признаки опьянения прописаны в протоколе. В том числе и запах алкоголя изо рта. Согласно решению мирового судьи, который лишил ее прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей, она отказалась от прохождения медосвидетельствования.

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Но принятию решения мирового судьи предшествовало несколько заседаний. На одном из них судья вернул все материалы в ГИБДД для устранения противоречий между актом медицинского освидетельствования и другими материалами. Здесь примечательно само появление акта медосвидетельствования. Ведь гражданку лишили прав именно за отказ это освидетельствование пройти.

Исправленные материалы снова вернулись в суд. Но суд снова их вернул для устранения недостатков. На сей раз таким недостатком стало то, что в материалах не было извещения водителя о внесении изменений в акт. Также отсутствовало извещение о направлении копий исправленных документов водителю. Кроме того, изменения были внесены не тем должностным лицом, которое этот акт составляло.

После возвращения в суд поправленных документов мировой судья рассмотрел дело и привлек гражданку к ответственности.

Его решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Однако Верховной суд установил, что оно вынесено с нарушениями*.

А именно, без учета положений Кодекса об административных правонарушениях и постановления Пленума ВС. Согласно которым возвращение протокола для устранения недостатков возможно только на стадии подготовки дела к рассмотрению. То есть до начала разрешения дела по существу. При этом стадия подготовки дела к рассмотрению не может быть возобновлена после принятия дела к рассмотрению по существу.

Кроме того, в материалах дела нет сведений о том, что изменения в акт медицинского освидетельствования были внесены в присутствии Никитовой. А также о том, что ее известили о необходимости явки в подразделение ГИБДД либо в медицинское учреждение для внесения изменений в документ.

Между тем акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения составляется именно с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Как следует из материалов дела, сотрудник ГИБДД ограничился лишь письмом в адрес водителя с копией акта с внесенными в него изменениями. Но при этом не известил гражданку о месте и времени внесения изменений.

Таким образом, Никитова была лишена права предъявить замечания относительно вносимых изменений.

Более того, судебными инстанциями не дана оценка тому, что медицинское освидетельствование было проведено одним человеком, а изменения в документ внесены другим.

Все эти недостатки были перечислены еще мировым судьей при направлении материалов дела обратно в ГИБДД. Но они так и не были устранены.

При таких обстоятельствах все решения по этому делу не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене.

А так как срок давности привлечения к ответственности истек, то дело подлежит прекращению. Что и постановил Верховный суд.