Японские легенды: топ-5 моторов Mazda

Компании Mazda в этом году исполнилось 103 года, и из них более 90 лет фирма занимается автомобилям. За эти года Mazda зарекомендовала себя надежным и ответственным производителем, а ее автомобили запомнились нам не только ярким и узнаваемы дизайном, но и надежными двигателями. Портал SlashGear собрал пять самых знаковых двигателей Mazda.

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Двигатель Skyactiv-G 2.5L Turbo

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Двигатель Skyactiv-G — одна из самых современных силовых установок Mazda. Мало того, это первый серийно выпускаемый движок, в котором степень сжатия достигла 14:1. А это, в свою очередь позволило повысить крутящий момент на 15% и на столько же прцоентов снизить расход топлива.

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Skyactiv-G 2.5L Turbo успешно устанавливается в кроссовер Mazda CX-30, который продается во всем мире. При использовании 98 бензина производитель гарантирует отдачу в 253 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Если же лить 92 бензин, то отдача снижается до 230 л.с. и 420 Нм.

Впервые двигатель показали в 2010 году, на сегодня он используется практически во всей линейке Mazda: от седанов до кроссоверов.

Линейка двигателей BP

Компания Mazda начала производство двигателей этой линейки еще в 1989 года и продолжала собирать их до 2004. Они использовались во многих автомобилях Mazda, Kia, Ford и Suzuki. В среднем этот двигатель выдавал от 130 до 140 л.с. и от 150 до 160 Нм крутящего момента. В основу установки лег чугунный блок с рабочим объемом 1,8 литра. В среднем эти двигатели ходили около 330 000 километров без серьезных поломок.

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Заметим, что одна из вариаций BP-ZE, производившаяся в 1990-х годах, даже оснащалась кованным коленвалом и первой получила технологию VICS - вариацию системы изменяемой геометрии впускного коллектора.

Двигатель LF-DE

Двигатель LF-DE производили с 2002 по 2015 год и устанавливали в азиатские версии Mazda3, Mazda5 и Mazda6 и некоторые Ford. Славился тем, что мог пройти около 300 000 километров без ремонта.

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Турбины на эти 2-литровые двигатели не ставили, но мощность их все равно укладывалась в диапазон от 140 до 160 л.с., а крутящий момент варьировался от 175 до 195 Нм. Для атмосферного четырехцилиндрового двигателя объемом 2 литра – это хороший показатель. Блок цилиндров уже не чугунный, а алюминиевый, но на качестве это не сильно сказалось. В компании очень старались сделать двигатель максимально энергоэффективным и экологичным, поэтому расход на сотню составил всего 7–8 литров в городском цикле.

Двигатель 2.2L Turbo-Diesel Skyactiv-D

А вот и первый дизельный двигатель в нашей подборке. Это еще один четырехцилиндровый мотор, но уже объемом 2,2 литра. Турбина присутствует, и благодаря этому развивается мощность до 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Блок цилиндров - алюминиевый, привод ГРМ – цепной.

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Двигатель собирается с 2012 года, но уже отвечает стандарту "Евро-6", поэтому на нем можно ездить по Европе. Как и всегда, в Mazda озаботились экономичностью и экологичностью. По заявлениям компании, благодаря ряду фирменных технологий, им удалось на 20% сократить выброс вредных веществ и примерно на столько же снизить расход топлива, по сравнению с аналогичными агрегатами других брендов.

С 2012 года Mazda устанавливает 2,2-литровые турбодизели Skyactiv-D на автомобили Mazda CX-5, Mazda6 и Mazda3. Информации о снятии двигателя с производства или о каком-то обновлении нет.

Двигатель 2,3, MZR/L3-VE и DISI Turbo

Еще одна серия двигателей Mazda, которая уже снята с производства. Она выпускался с 2001 по 2012 года и использовалась в Mazda3, Mazda5 и Mazda6.

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