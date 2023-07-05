Адвокат рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем
Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал об ответственности, которая будет возникать при ДТП, если в него попадёт автомобиль на автопилоте. Об этом сообщает «Российская газета».
В марте 2022 года правительство России ввело экспериментальный правовой режим специально для беспилотного транспорта. Эта инициатива разрешает автомобилям с подобными системами двигаться по дорогам общего пользования в 38 регионах России. В связи с появлением на дорогах России таких автомобилей у многих водителей возникает вопрос – кто несёт ответственность за ДТП, если в неё попал автомобиль на автопилоте?
По словам Мухаметзянова, правительство уже подготавливает соответствующий федеральный закон, который будет регламентировать подобные ситуации.
«На мой взгляд, Россия в этом отношении идет в ногу со временем – законодатели все чаще ставят на повестку дня разработку нормативной базы для беспилотных транспортных средств. В данный момент завершается подготовка федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Он будет регламентировать постановку на учет, эксплуатацию и другие правоотношения, связанные с беспилотными авто», – рассказал он.
Адвокат также добавил, что правительство должно будет учитывать интересы всех сторон при разработке данного законопроекта.
«Беспилотный автомобиль – это средство повышенной опасности, которое всегда должно находиться в идеальном состоянии. Обычная машина может ехать с некритичными неисправностями, так как ей управляет человек. Но ошибки и поломки в беспилотнике могут привести к фатальным последствиям. На мой взгляд, в будущем необходимо регламентировать, чтобы производители внедрили систему автоматической блокировки беспилотных автомобилей в случае даже незначительных неисправностей», – добавил он.