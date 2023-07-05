Адвокат рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем

«Беспилотный автомобиль – это средство повышенной опасности, которое всегда должно находиться в идеальном состоянии. Обычная машина может ехать с некритичными неисправностями, так как ей управляет человек. Но ошибки и поломки в беспилотнике могут привести к фатальным последствиям. На мой взгляд, в будущем необходимо регламентировать, чтобы производители внедрили систему автоматической блокировки беспилотных автомобилей в случае даже незначительных неисправностей», – добавил он.