Десять фишек «китайцев»: на зависть грандам автопрома

Китайские бренды давно перестали быть статистами мировой автопромышленности. Период копирования не только стилистических, но и технический задумок (почти) пройден, и теперь в арсенале «китайцев» появляются такие фишки, которыми не могут похвастаться именитые марки из Европы, США, Японии и Кореи.

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Существует стереотип: экзотические технические решения – это выпендреж чистой воды. Мол, практическая польза от них стремится к нулю, а вот платить нам с вами за них приходится по полной программе. Да, во многих случаях это действительно так, но без нестандартных идей жизнь была бы скучна, как дисковый телефон на фоне смартфона.

Видео дня

Встроенный видеорегистратор

Первый пункт нашей подборки – как раз таки апофеоз практичности. Даже странно, что эта идея пошла в серию только сейчас. Обычно видеорегистратор вешают на лобовое стекло, это ухудшает обзор, портит вид проводами и требует постоянных действий: снять-поставить, спрятать в салоне или унести с собой чтобы не дразнить маргиналов.

Китайцы придумали встраивать видеорегистратор в блок за салонным зеркалом по соседству с датчиком дождя и стереокамерой. Тут важно отметить, что камеры для систем активной безопасности и регистратора принципиально разные и не могут выполнять функции друг друга. Карта памяти вставляется в тот же модуль за зеркалом. Просматривать записанные ролики можно, переставив карту как в другой гаджет, так на экране штатной медиасистемы.

По качеству видео никаких отличий нет: встроенный регистратор записывает в разрешении Full HD 1920 на 1080 точек. Но есть весомый плюс. На некоторых моделях на картинку накладывается «телематика». Пиктограммы показывают работу фар и поворотников, нажатия на газ и тормоз. Это может помочь при разборе всех нюансов, случись авария.

Мало того, на многих машинах, например, Changan CS85, регистратор сам активируется, если фиксирует резкое торможение, ускорение или другой маневр и сохраняет видео за несколько секунд до и после события. Часто такие регистраторы работают даже на парковке, так что можно легко выяснить, кто повредил машину в ваше отсутствие.

Три экрана спереди и микродисплеи в дверях

Одной из первых серийных моделей с персональным дисплеем для правого переднего пассажира стал электрический Porsche Taycan. Но то был суперкар от немецкого премиум-бренда, базовая версия в былые времена стоила 6,6 млн рублей – и это, кстати, без того самого дисплея. За четыре года, что прошли с момента дебюта Porsche, китайцы растиражировали идею на широкую гамму собственных машин. Причем среди них есть не только люксовые, но и массовые. Некоторые даже официально поставляются в Россию, и самое доступное предложение – Geely Monjaro. Кое в чём «китаец» даже перещеголял своего вдохновителя. Если Taycan предлагал пассажиру только 10,9 дюйма диагонали, то Manjaro – 12,3 дюйма.

Своеобразный ответ на экранную гигантоманию подготовила компания Jetour. Ее «микрофишка» появилась на кроссовере Dasheng – это крошечные дисплеи в передних дверях, отображающие всего два параметра: температуру и уровень загрязнения уличного воздуха. Не то чтобы полезно, но забавно. Судя по всему, на российской версии машины под названием Dashing эту опцию мы не увидим никогда.

Голосовое управление

По большому счету, голосовое управление уже давно не новинка. Многие команды премиальные европейские автомобили научили понимать еще в 2000-х годах, и функционал постепенно расширялся. Но, пожалуй, только концерн Chery довел систему до управления банальными функциями. Новые модели Exeed готовы по голосовой команде поменять оттенок атмосферной подсветки или открыть люк.

В сравнительно недорогих (до 3 млн рублей) кроссоверах Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro можно голосом поднять или опустить каждое из четырех стекол. Зачем – вопрос риторический. Уж что-что, а клавиши стеклоподъемников в любой машине в буквальном смысле под рукой, и отвлечь от вождения никак не могут. Разумеется, доступны и более сложные команды. Например, возможность управлять телефонными звонками и климат-контролем без рысканья по многоуровневому меню действительно трудно переоценить.

Передняя блокировка

Раньше всё было предельно честно. Внедорожник – это понижайка и жесткие блокировки дифференциалов, чаще всего межосевого и заднего межколесного. Отдельные уникумы вроде Гелендвагена предлагали еще и переднюю межколесную. Ну а кроссоверы довольствовались автоматически управляемым полным приводом. Принудительно водитель в лучшем случае мог заблокировать муфту, отвечающую за распределение момента по осям. На последних поколениях машин электронику обучили имитировать межколесные блокировки, но работает эта история не всегда эталонно.

Видимо, китайцам всегда очень нравилась идея всех трех блокировок. Сначала на российском рынке с таким арсеналом появился Haval H9. Эксклюзив, хотя на рамнике такое решение абсолютно обоснованно. В этом году марка окончательно порвала шаблон, представив Dargo X с принудительными блокировками обоих межколесных дифференциалов. Да, этот кроссовер без рамы и понижайки, с нежным преселективным роботом, но идея свежа. Самое интересное, что блокировки центра у модели нет, за нее отвечает электроника, руководствуясь выбранным водителем ездовым режимом и анализом пробуксовок.

Электронные ассистенты

Если честно, в раздел фишек можно занести саму работу систем активной безопасности. На китайских автомобилях при всей технической продвинутости они порой настроены посредственно. Бывало, что адаптивный круиз-контроль на Haval Jolion и Dargo давал по тормозам в безобидных виражах трассы, сбрасывая разом 20-30 км/ч, а Omoda C5 «теряла» едущую впереди машину и, наоборот, увеличивала скорость. Однако все это частные случаи, о которых производители знают и оперативно корректируют работу электроники.

Сейчас речь всё же о нестандартных идеях. Одна из таких – предупреждение о быстром приближении сзади попутной машины. Такая опция есть на моделях концернов Chery и Haval. Если не знаешь об этой функции, сначала начинаешь паниковать: автомобиль о чём-то сообщает, но ты не видишь опасности. Так что стоит заранее почитать инструкцию и быть готовым смотреть в зеркала заднего вида и, если что, оперативно перестраиваться или ускоряться. Параллельно, чтобы привлечь внимание зазевавшегося водителя, «китаец» начинает мигать аварийкой.

Haval реализовал и другую идею: если в вашу полосу начинает смещаться машина из соседнего ряда, автомобиль попытается уйти от возможного столкновения. Менять ряд автоматике самостоятельно нельзя, но она готова максимально сдвинуться к краю полосы. Не факт, что это поможет, но всё-таки хоть какой-то шанс избежать аварии, поскольку работа системы вкупе с предупреждениями даст водителю несколько секунд на исправление ситуации.

Внешние экраны

Вот уже несколько лет концепт-кары проповедуют идею коммуникации машины с пешеходами и другими водителями посредством внешних ЖК-панелей. На них можно выводить короткие текстовые сообщения, эмодзи или другие понятные большинству символы. Хотя бы чтобы показать таким способом пешеходу, что уступаешь ему дорогу. И вот, наконец, эти идеи реализовали на серийных машинах. Так, на кроссовере Exeed ExlantiX два световых табло стоят под фарами, а на микровнедорожнике Baojun Yep – на кофре задней двери.

Правда, пока неясно, как это разрешат использовать официальные дорожные органы, в том числе и у нас. В правилах дорожного движения и нормативных документах принятой большинством стран Венской конвенции четко прописаны требования к внешним световым приборам. Они стандартизированы, вольности непозволительны, дабы сигналы были понятны водителям из любой страны. Бывают даже перегибы: в США несколько лет были под запретом наиболее продвинутые матричные фары, поскольку в них не предусмотрено отдельных режимов ближнего и дальнего света. И если вы думаете, что Китай позволяет всё, то это не так. В стране до сих пор нельзя продавать машины с камерами вместо боковых зеркал заднего вида, хотя «эмодзи» уже в законе.

Подъемная панель

Помимо чисто практических появляются и элегантные инженерно-дизайнерские решения. На электрокроссовере Voyah Free дебютировал, как это называет производитель, «первый в мире подъемный тройной экран “все в одном”». Поднимающиеся дисплеи и дефлекторы с электроприводами мы уже видели, но тут в диапазоне в несколько сантиметров двигается вся верхняя часть передней панели от стойки до стойки. В зависимости от положения меняется режим работы всех трех дисплеев, ведь трансформируется их видимая площадь.

Voyah Free

Казалось бы, практической пользы ноль, к тому же весит конструкция, хоть и смонтированная на алюминиево-магниевом каркасе, около 30 кг, а их электромобилю лучше было бы сэкономить ради увеличения запаса хода. Однако по факту панель дает возможность подогнать визуальный инструментарий под свой вкус и с точки зрения эргономики позволяет подобрать идеальную посадку водителям самого разного роста.

Массажер на двух… нет, трех рядах

Встроенные в сиденья массажеры на премиальных «немцах» появились почти четверть века назад. Конечно же, есть они теперь и на китайских машинах. На кроссоверах и внедорожниках функция массажа обычно доступна для водителя и переднего пассажира, на чрезвычайно популярных в Поднебесной бизнес-вэнах – на втором ряду. Рамный внедорожник Tank 500 решил угодить всем. В нём массажеры положены четырем седокам на обоих рядах. Модель, конечно, недешевая, однако в ее сегменте подобной роскоши прежде не предлагали.

Но и это не рекорд: огромный гибрид LiXiang L9 с тремя рядами раздельных кресел предлагает сеанс массажа всем шестерым путешественникам. А заодно и метит в рекордсмены по другим параметрам: в машине 21 динамик и три сабвуфера.

Сложные двери

Почему-то максимально смелое, что удалось реализовать грандам автоиндустрии в отношении дверей со времен культового Mercedes 300 SL с «крыльями чайки», так это открывающиеся против хода задние двери Rolls-Royce. Комбинированной схемой на их базе удивила в свое время Tesla и ее Model X. Но всех перещеголял китайский стартап HiPhi. На его машинах стоят задние двери невиданной конструкции: нижняя часть здесь представляет собой створку со стеклом без рамки. Причем на кроссовере HiPhi Y она открывается традиционно, а на минивэне HiPhi X – против хода движения. Если нет дождя или снега, для удобства входа-выхода можно открыть еще и часть крыши. Секции поднимаются к центру, образуя беспрецедентно широкий проем.

Выглядит очень круто, но есть и смутные сомнения, что в аварию на машине с такой сложной архитектурой лучше не попадать. Нет, с точки зрения безопасности все в порядке – краш-тест по китайской методике С-NCAP HiPhi X прошел достойно, в том числе показав и отличные результаты при боковом ударе. А вот ремонт может вылететь в копеечку.

Женская машина

О специальных «женских» комплектациях автомобилей в эпоху эмансипации и равенства прав слышать странно. Ведь в развитых странах за это можно получить многомиллионный иск от какой-нибудь оскорбившейся группы. Вероятно, в Китае с подход проще, поэтому тамошние бренды периодически выводят на рынок «сексистские» версии.

Ora Ballet Cat

Одну из самых ярких премьер такого плана – хэтчбек в ретро-стиле Ora Ballet Cat – снабдили органайзером-косметичкой между передними сиденьями, большими зеркалами в противосолнечных козырьках и мощной «макияжной» подсветкой, ну и селфи-камерой для постов в соцсетях, куда же без них. Сечение и диаметр руля вывели с учетом параметров ладоней среднестатистической девушки. Добавили «режим теплого мужчины», включающий печку и обогревы одним кликом. Кроме того, в систему активной безопасности интегрировали «дождевой» и «женский» режимы, в которых ездовая электроника работает с подстраховкой на случай сложных дорожных условий и плохой видимости.

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