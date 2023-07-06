Автоэксперт оценил предложение о новом наказании для лихачей

Это не только российская проблема, она общемировая. И во многих странах уже было введено наказание за опасное вождение. То есть мы идем по пути, по которому уже прошло, например, большинство стран Европы... При этом случаи опасного вождения у нас уже перестали быть массовыми. Конечно, встречаются нарушители, которые лихо выписывают крендели на скоростных трассах, но такое происходит уже не каждый день, как это было еще несколько лет назад.

Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ