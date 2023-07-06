Автоэксперт оценил предложение о новом наказании для лихачей
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу о введении наказания для автомобилистов за умышленную опасную езду.
Ранее, как передавал ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по труду Ярослава Нилова, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает установление штрафов за опасное вождение. Авторы инициативы убеждены, что причиной 80% ДТП на дорогах служат именно опасная езда и наплевательское отношение к другим водителям. На сегодняшний день в законе не предусмотрена административная ответственность за опасное вождение.
Это не только российская проблема, она общемировая. И во многих странах уже было введено наказание за опасное вождение. То есть мы идем по пути, по которому уже прошло, например, большинство стран Европы... При этом случаи опасного вождения у нас уже перестали быть массовыми. Конечно, встречаются нарушители, которые лихо выписывают крендели на скоростных трассах, но такое происходит уже не каждый день, как это было еще несколько лет назад.Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ
Специалист поддержал инициативу по введению штрафов за агрессивную езду, отметив, что в правилах дорожного движения уже несколько лет существует понятие "опасное вождение".
"В прошлый раз депутаты Госдумы пытались принять наказание, но не смогли понять, как его администрировать. В этот раз в законопроекте прописано, что доказательством вины будет видеозапись, сделанная не автоматической камерой, а камерой, которой управляет, скажем, полицейский в машине ДПС. Это хоть что-то. Потому что на сегодняшний день ситуация странная: нарушители, которые представляют большую опасность для других участников движения, есть, а наказания для них нет", — сказал собеседник Рамблера.
Согласно инициативе парламентариев, за умышленное опасное вождение на дороге будет полагаться штраф в размере 5 тыс. рублей, а повторное нарушение повлечет штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или же лишение водительских прав на срок до одного года. Моржаретто назвал такие меры "вполне адекватными".
"Они сопоставимы с мерами за другие опасные нарушения, такие как выезд на встречную полосу", — добавил он.
Ранее стало известно, как инспекторы ГИБДД вычисляют пьяных водителей.