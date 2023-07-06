Какую деталь автомобиля надо проверить перед поездкой в жару

Автоэксперт Шкуматов: состояние радиатора важно проверить перед поездкой в жару, чтобы машина охлаждалась штатно
Автомобиль не потребует дополнительного внимания в жару, если исправно следить за его состоянием в течение года, потому что современные машины могут функционировать при температуре +40...+60 °C. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов.
«Если автомобилист содержит машину в техническо-исправном состоянии: меняет масла, свечи, фильтры, то с авто в жару не случится абсолютно ничего. Никакого дополнительного внимания уделять машине не нужно. А если автомобиль содержится из рук вон плохо, то он может сломаться в любую погоду», — пояснил эксперт.
Однако есть одна деталь, на которой стоит заострить свое внимание в жаркую погоду, предупредил Шкуматов. По его словам, важно проверить состояние радиатора, который охлаждает антифриз, потому что он может забиться, например, пухом или другим мусором. Это в свою очередь может понизить эффективность охлаждения.
«Нужно посмотреть на состояние радиатора и по возможности заехать на специальную автомойку, чтобы очистить его. Тогда и кондиционер будет работать лучше, и сама машина будет охлаждаться в штатном режиме», — заключил он.
В начале июня вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр рассказал «Газете.Ru», что наибольшую нагрузку в летнее время испытывают система охлаждения двигателя автомобиля, тормоза и кондиционер. По его словам, при несвоевременном обслуживании именно в них могут проявиться неисправности.