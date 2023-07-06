Какую деталь автомобиля надо проверить перед поездкой в жару

Автомобиль не потребует дополнительного внимания в жару, если исправно следить за его состоянием в течение года, потому что современные машины могут функционировать при температуре +40...+60 °C. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов.

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«Если автомобилист содержит машину в техническо-исправном состоянии: меняет масла, свечи, фильтры, то с авто в жару не случится абсолютно ничего. Никакого дополнительного внимания уделять машине не нужно. А если автомобиль содержится из рук вон плохо, то он может сломаться в любую погоду», — пояснил эксперт.

Однако есть одна деталь, на которой стоит заострить свое внимание в жаркую погоду, предупредил Шкуматов. По его словам, важно проверить состояние радиатора, который охлаждает антифриз, потому что он может забиться, например, пухом или другим мусором. Это в свою очередь может понизить эффективность охлаждения.

«Нужно посмотреть на состояние радиатора и по возможности заехать на специальную автомойку, чтобы очистить его. Тогда и кондиционер будет работать лучше, и сама машина будет охлаждаться в штатном режиме», — заключил он.