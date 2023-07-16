Самые опасные дороги в мире

Все мы привыкли чувствовать себя относительно безопасно на дорогах общего пользования. Мы передвигаемся согласно правилам дорожного движения, у нас есть разметка, дорожные знаки и светофоры. Но есть трассы, на которых не только нет разметки со светофорами, но и подстерегает большое количество опасностей.

© YouTube/Ruhi Çenet

Боливия. Дорога смерти

Видео дня

Дорога Смерти в Боливии, также известная как Юнгас-Роуд, является одной из самых опасных трасс в мире. Она соединяет столицу Боливии (Ла-Пас) с провинцией Северный Юнгас и городом Коройко. Дорога поднимается примерно на высоту 4650 метров и проходит по величественному горному массиву Анд.

Wikipedia

Название вовсе не случайно, и точно не для красного словца. Каждый год больше 25 автобусов и машин падает в пропасть. Все это сопровождается жертвами – дорога уносит 100–200 жизней в год. 24 июля 1983 года здесь произошло самое страшное ДТП за всю историю Боливии: в каньон упал автобус, в котором находилось больше ста пассажиров. В декабре 1999 года упал еще один автобус с туристами, тогда погибло восемь человек. Местные жители очень боятся этой дороги, потому что нет никаких гарантий дойти до финиша. Местами дорога такая узкая, что может поместиться только одна машина, а трасса двусторонняя. Также часто бывают оползни, и часть дороги может просто смыть. Протяженность трассы - около 56 километров и только 20 из них относительно асфальтированы, на других участках - обычная грязь. Добавляем сюда периодические дожди с туманом и получаем одну из самых опасных дорог в мире.

Wikipedia

Сегодня дорога смерти в Боливии привлекает многих туристов, особенно любителей экстремального велосипедного спорта, которые хотят испытать свои нервы и прокатиться по этой знаменитой трассе. И даже среди таких путешественников-одиночек, которые ищут острые ощущения, иногда случаются жертвы, потому что дорога непредсказуема.

Филиппины. Трасса-убийца

Трасса-убийца на Филиппинах, также известная как "Народный проспект", проходит через Кесон-Сити, самый густонаселенный город Филиппин с населением более трех миллионов человек. Эта дорога получила название из-за высокого уровня аварийности. Несмотря на ограничение скорости в 60 км/ч, на трассе часто встречаются водители, которые не соблюдают ПДД, что ежедневно приводит к 3–5 авариям. В течение года на этой дороге гибнет до 450 человек в результате несчастных случаев.

Wikipedia

Эта дорога является самой широкой на Филиппинах – от шести до десяти полос в одну сторону. Она невероятно опасна, несмотря на отсутствие вблизи крутых обрывов или высоких гор, как это обычно бывает с другими опасными дорогами мира. А причина очень простая – практически нет пешеходных переходов, что толкает людей пересекать ее «как получится». Простое несоблюдение правил дорожного движения ведет к большим жертвам.

США. Трасса Джеймса Далтона

Шоссе Джеймса Далтона, также известное как Dalton Highway, расположено в штате Аляска и имеет общую протяженность 666 километров (414 миль). Эта дорога начинается от Шоссе Эллиот в 134 километрах от города Фэрбанкс и ведет к северу штата.

YouTube/Overlanding Sophia

Шоссе было построено в 1974 году и предназначалось для подвоза стройматериалов для строящегося нефтепровода. Только 175 километров из этого 666-километрового шоссе покрыто асфальтом, остальной путь приходится преодолевать по гравийной дороге. Это делает его одной из самых опасных дорог в мире, потому что температура может снижаться до -60 градусов. При такой температуре видимость очень плохая из-за тумана, к этому добавляется штормовой ветер и агрессивные белые медведи, которых там много. И на протяжении всей трассы есть всего три деревушки с общим населением в 60 человек. При любой аварии помощи ждать просто неоткуда, потому что нет даже заправок и кафе.

Бразилия. Дорога смерти

В Бразилии одной из самых опасных и смертоносных дорог считается шоссе Президент Дутра (шоссе №116), а точнее, его участок, соединяющий Куратибу и Сан-Паулу. Это асфальтированная дорога с разметкой, но опасность кроется в местных бандах.

Проехать по этой дороге и не быть ограбленным – чудо. Все местные банды хорошо вооружены, а полиция показывается крайне редко. Уехать от бандитов сложно из-за плохого качества асфальта, в котором много глубоких ям.

Китай. Трасса Сычуань-Тибет

Автомагистраль Сычуань-Тибет в Китае протяженностью более 2000 км связывает административные центры двух регионов - провинции Сычуань и Тибетский автономный район. Эта дорога начинается от Чэнду, столицы провинции Сычуань, и тянется на восток до границы с Тибетом.

YouTube/Petya English

Эта дорога известна своей красотой, но также и опасностью. Она проходит через горные районы с высокими перевалами, где часто бывают оползни и землетрясения. Кроме того, дорога имеет много крутых поворотов и узких участков, что делает ее сложной для вождения. Зимой встречается мощное обледенение, что снижает скорость передвижения. Перечисленными факторами успешно пользуются различные банды, которые грабят водителей. Каждый год из-за ограблений погибает в среднем 7000 человек.

Чили. Трасса 5

Есть известный маршрут под названием «Панамерикана», который соединяет самый северный город Северной Америки, и самый южный город Южной Америки. Часть этой дороги проходит через Чили, в котором этот отрезок называют «Трасса 5». Дорого протяженностью более трех тысяч километров проходит через города, пустыню и даже горные долины.

Google Maps