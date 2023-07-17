Check Engine: что значит и как с ним бороться

В большинстве автомобилей есть много диагностических датчиков, которые следят за состоянием. Наибольшая часть датчиков разбросана вокруг мотора, как наиболее важного и сложного агрегата. Система датчиков здорово упростила жизнь водителям и автослесарям, потому что теперь на диагностику и поиск неисправности уходит намного меньше времени. Но иногда сигнальные лампы с ошибками зажигаются в самый неподходящий момент - давайте разберемся, что делать в таких ситуациях.

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Что означает загоревшийся индикатор «ошибка двигателя»?

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Если в машине зажглась лампа ошибки двигателя, то первым делом стоит остановиться в ближайшем разрешённом месте. Попробуйте заглушить машину, поставить на сигнализацию, потом разблокировать и снова завести. Такая манипуляция помогает в том случае, если ошибка разовая и не особо серьезная. Допустим, был пропуск зажигания в цилиндре, датчик это опознал и выбросил ошибку. В этом нет ничего страшного, просто необходимо знать, что при первой же возможности нужно почитать ошибки и, к примеру, заменить свечи зажигания.

РИА Новости

Если же машина после перезапуска работает ровно, но лампа не гаснет, значит проблема более серьезная. Часто так ведет себя катушка зажигания или система отработанных газов. При этом автомобиль сможет нормально передвигаться, но ошибка будет гореть постоянно.

Есть еще вариант, когда ошибка появляется и самостоятельно вскорости гаснет. Обычно такое бывает при плохом бензине, проблемах с подсосом воздуха и неисправности проводки.

Есть ситуация куда более неприятная, когда помимо появления простой ошибки, меняется и поведение всей машины. Мотор может начать троить, глохнуть, «чихать» и проявлять себя другими способами характерными для поломки. Это говорит о том, что какой-то узел двигателя вышел из строя. Это может быть топливный насос, форсунка и многое другое.

Что делать, если загорелась ошибка двигателя?

Первым делом – не паниковать. Это рядовая ошибка, которую видел каждый автомобилист. Попробуйте оценить поведение машины. Если ошибка горит, но машина едет как обычно, тогда можно спокойно продолжать движение в сторону автосервиса. При возникновении такой ошибки двигатель может перейти в аварийный режим для защиты. Зачастую в этом режиме ограничивается максимальная мощность и обороты – это нормально. Даже если поломка мелкая, не нужно раскручивать двигатель и передвигаться на высокой скорости. Во-первых, это опасно для вас и окружающих, потому что вы не знаете поломку. Во-вторых, есть шанс угробить мотор и попасть на большие траты. Поэтому встаем в правый ряд, включаем аварийку и медленно двигаемся.

Если же машина чихает, не едет и всячески показывает, что ей плохо, тогда вызываем эвакуатор. В таком режиме двигаться точно не стоит: вы гарантированно усугубите состояние мотора, что приведет к большому и дорогому ремонту. Поэтому расслабляемся, глушим машину, включаем аварийку, выставляем аварийный треугольник и ждем эвакуатор. Если время темное, то не будет лишним надеть светоотражающий жилет, особенно если вы на трассе.

Может ли спасти техническая помощь на дороге?

Техническая помочь – вещь хорошая, но в данном случае, скорее всего, не спасет. Ремонт двигателя - это не накачать спустившее колесо и не аккумулятор зарядить. Двигатель требует электронной диагностики, после которой нужно будет заменить вышедшую из строя деталь. У дорожной службы, скорее всего, не будет ни инструментов, ни запасных деталей для вашего авто. Поэтому мы не рекомендуем рассчитывать на такой вариант для решения подобной проблемы.

РИА Новости

Заключение