Что такое утилизационный сбор, как он влияет на стоимость автомобилей

Утилизационный сбор в России — это налог, который производители и импортеры обязаны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию Российской Федерации транспортное средство. Это делается в целях обеспечения последующей утилизации этого транспортного средства после окончания его срока службы.

© РИА Новости

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году при вступлении в ВТО. Он распространяется на легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и другие виды транспортных средств. Сумма утилизационного сбора зависит от массы и возраста транспортного средства, а также от того, произведено оно в России или импортировано.

Видео дня

Средства, собранные в виде утилизационного сбора, направляются на финансирование мероприятий по утилизации транспортных средств и обеспечению экологической безопасности.

РИА Новости

Кто должен платить утилизационный сбор

Оплатить утилизационный сбор должен первый владелец или сборщик автомобиля в России. Если машина собирается локально, то оплачивает производитель. Если импортируется из другой страны – импортер. Если же машину заказал обычный человек (физлицо), то при оформлении таможенных документов он и должен будет оплатить сбор. Этот платеж единоразовый, на весь срок службы транспортного средства.

В каких случаях можно не платить утилизационный сбор

Временный ввоз машины в страну без постановки на учет.

Ввоз автомобиля, который принадлежит беженцам или вынужденным переселенцам.

Ввоз автомобиля, который принадлежит дипломатической миссии другой страны.

Если автомобилю более 30 лет с момента сборки. Существует ряд случаев, в которых утилизационный сбор не взымается.

Размер утилизационного сбора в 2023 году

В России во многих областях налогообложения действует система базовой ставки с повышающими коэффициентами, в зависимости от сопутствующих условий. С утилизационным сбором точно такая же история, в которой есть базовая ставка на каждый тип транспортного средства и повышающие коэффициенты, в зависимости от технических параметров.

С 1 августа 2023 года размер утилизационного сбора был пересмотрен в большую сторону. Старые ставки больше не работают, поэтому будьте внимательными при сборе информации о ставках в интернете. Указанные ниже цифры являются обновленными, вы можете использовать их в расчетах после 1 августа 2023 года.

Для простых легковых автомобилей, в салоне которых не более 8 мест, базовая ставка составляет 20 000 рублей. Для всех остальных категорий базовая ставка намного выше – 150 000. Дальше идут коэффициенты для разных объемов двигателя и возраста транспортного средства. Машины младше трех лет обходятся гораздо дешевле. Для примера – за легковой автомобиль с объемом двигателя 2,5 литра возрастом до трех лет попросят 844 000 рублей, а старше трех лет - уже 1 279 000 рублей. И чем больше объем двигателя, тем выше стоимость сбора. Для машин с двигателями более 3,5 литров и возрастом более трех лет стоимость составляет 1 623 800 рублей.

Но есть один приятный нюанс – если вы ввозите автомобиль для себя, как физическое лицо, коэффициент снижается до 0,17 от базовой ставки, и налог составит всего 3400 рублей на автомобили до 3 лет, и 5200 рублей - при возрасте более 3 лет. Правда, эта норма действует для автомобилей с объемом двигателя не более 3 литров. Если объем превышает указанный лимит, придется заплатить по полной ставке, которая может достигать 1 623 800 рублей. Такая покупка, конечно, выгодной уже не является. Собственно, выглядит эта мера, как простая заградительная пошлина, чтобы машины с такими объемами завозились как можно меньше. Также таможня имеет право проверить, действительно ли вы завезли машину для себя, а не для коммерции и последующей перепродажи. Таможня может потребовать документ, подтверждающий ваше право на владение (договор купли-продажи), а также ПТС после регистрационных действий. Само собой, собственником в новом ПТС должен быть тот же человек, который купил и привез себе автомобиль. Попытки оправдаться и рассказать, что это просто подарок для супруги, могут привести к пересмотру и повышению коэффициента до коммерческого уровня.

РИА Новости

Но и это не единственное ограничение. Несколько лет назад Верховный суд пояснил, что есть понятие «систематический ввоз транспортных средств». Суд указал, что под него попадают граждане, которые осуществили ввоз более одного транспортного средства за год, а значит, льготный коэффициент к ним не должен применяться.

За грузовые автомобили платежи намного больше – они исчисляются миллионами рублей, кроме самых маленьких грузовичков. Классический самосвал с грузоподъемностью от 12 до 20 тонн обойдется в 2 миллиона 950 тысяч рублей, если он старше трех лет. Если младше, то в 844 500 рублей. Как и с легковыми машинами, выгоднее привозить те, которые моложе трех лет.

Как оплатить утилизационный сбор

Если вы не юридическое лицо, которое провозит машины сотнями, а обычный "физик", то срок оплаты не установлен. Но это необходимо сделать до постановки транспортного средства на учет и получения ПТС. Крупные импортеры платят сбор на таможне, Российские же производители и частные лица - в свои ИФНС по реквизитам, указанным на сайте налоговой.

РИА Новости

Можно ли уменьшить утилизационный сбор

Уменьшить утилизационный сбор нельзя, а скоро он, наоборот, может повыситься. На сегодняшний день Правительство РФ обсуждает возможное увеличение коэффициентов на этот налог. Никакого решения пока не принято, но скорее всего, сбор будет увеличен на какой-то процент.

Заключение